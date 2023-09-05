Гипермагниемия – концентрация магния в сыворотке крови > 2,6 мг/дл (> 1,05 ммоль/л). Основной ее причиной является почечная недостаточность. Симптомы включают артериальную гипотонию, угнетение дыхания и остановку сердца. Диагноз устанавливают по результатам измерения уровня сывороточного магния. Лечение сводится к в/в введению глюконата кальция и возможно фуросемида; в тяжелых случаях проводят гемодиализ.

(См. также Обзор нарушений концентрации магния(Overview of Disorders of Magnesium Concentration)).

Гипомагниемия довольно редко проявляется клинически. Симптоматическая гипермагниемия встречается крайне редко и чаще всего у больных с почечной недостаточностью после приема магний-содержащих антацидов или слабительных. Гипермагниемия также может возникать у пациентов с: гипотиреозом или Аддисоновой болезни.

Даже бессимптомная гипермагниемия встречается редко у пациентов с нормальной функцией почек.

Симптомы и признаки включают гипорефлексию, артериальную гипотонию, угнетение дыхания и остановку сердца.

Диагностика гипермагниемии Концентрация магния в сыворотке > 2,6 мг/дл (> 1,05 ммоль/л). При концентрации магния в сыворотке 6-12 мг/дл (2,5-5 ммоль/л) на ЭКГ обнаруживается удлинение интервала PR, расширение комплекса QRS и увеличение амплитуды зубца Т. Повышение уровня магния в сыворотке до 12 мг/дл (5,0 ммоль/л) приводит к исчезновению глубоких сухожильных рефлексов; дальнейшее повышение его уровня сопровождается падением АД, угнетением дыхания и развитием коматозного состояния. При концентрации магния в крови > 15 мг/дл (6,0–7,5 ммоль/л) может произойти остановка сердца.