Гипермагниемия – концентрация магния в сыворотке крови > 2,6 мг/дл (> 1,05 ммоль/л). Основной ее причиной является почечная недостаточность. Симптомы включают артериальную гипотонию, угнетение дыхания и остановку сердца. Диагноз устанавливают по результатам измерения уровня сывороточного магния. Лечение сводится к в/в введению глюконата кальция и возможно фуросемида; в тяжелых случаях проводят гемодиализ.
(См. также Обзор нарушений концентрации магния(Overview of Disorders of Magnesium Concentration)).
Гипомагниемия довольно редко проявляется клинически. Симптоматическая гипермагниемия встречается крайне редко и чаще всего у больных с почечной недостаточностью после приема магний-содержащих антацидов или слабительных. Гипермагниемия также может возникать у пациентов с: гипотиреозом или Аддисоновой болезни.
Даже бессимптомная гипермагниемия встречается редко у пациентов с нормальной функцией почек.
Симптомы и признаки включают гипорефлексию, артериальную гипотонию, угнетение дыхания и остановку сердца.
Диагностика гипермагниемии
Концентрация магния в сыворотке > 2,6 мг/дл (> 1,05 ммоль/л).
При концентрации магния в сыворотке 6-12 мг/дл (2,5-5 ммоль/л) на ЭКГ обнаруживается удлинение интервала PR, расширение комплекса QRS и увеличение амплитуды зубца Т.
Повышение уровня магния в сыворотке до 12 мг/дл (5,0 ммоль/л) приводит к исчезновению глубоких сухожильных рефлексов; дальнейшее повышение его уровня сопровождается падением АД, угнетением дыхания и развитием коматозного состояния. При концентрации магния в крови > 15 мг/дл (6,0–7,5 ммоль/л) может произойти остановка сердца.
Лечение гипермагнезиемии
Глюконат кальция
Стимуляция диуреза или диализ
Лечение тяжелой интоксикации магнием (например, 12 мг/дл [5,0 ммоль/л]) заключается в поддержке кровообращения и дыхания и внутривенном введении 10–20 мл 10% кальция глюконата. Глюконат кальция может временно обратить вспять многие изменения, вызванные магнием, включая угнетение дыхания.
В/в введение фуросемида способствует усилению экскреции магния при сохранной функции почек, но требует поддержания объема ЭЦЖ.
При выраженной гипермагниемии может помочь гемодиализ, поскольку относительно большая фракция (около 70%) магния крови не связана с белками и тем самым может быть удалена при гемодиализе. При нарушении гемодинамики, но невозможности проведения гемодиализа можно прибегнуть к перитонеальному диализу.