Индуцированный лекарственными препаратами аутоиммунитет

Пациенты, получающие лекарственные препараты нового класса противораковой терапии, называемые ингибиторы иммунных контрольных точек, имеют повышенный риск развития аутоиммунных расстройств, в том числе эндокринных. Сообщалось о развитии гипофизита, аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (гипертиреоза и гипотиреоза), диабета 1 типа, а также первичной надпочечниковой недостаточности (1, 2).

Диагноз базируется на результатах определения уровней глюкозы, электролитов и гормонов, если это клинически показано.

Лечение в таком случае – это гормонозаместительная терапия при наличии задокументированной недостаточности этих гормонов Оно может включать в себя гормон щитовидной железы, инсулин или глюкокортикоиды.