Индуцированный лекарственными препаратами аутоиммунитет

Пациенты, получающие лекарственные препараты нового класса противораковой терапии, называемые ингибиторы иммунных контрольных точек, имеют повышенный риск развития аутоиммунных расстройств, в том числе эндокринных. Сообщалось о развитии гипофизита, аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (гипертиреоза и гипотиреоза), диабета 1 типа, а также первичной надпочечниковой недостаточности (1, 2).
Диагноз базируется на результатах определения уровней глюкозы, электролитов и гормонов, если это клинически показано.
Лечение в таком случае – это гормонозаместительная терапия при наличии задокументированной недостаточности этих гормонов Оно может включать в себя гормон щитовидной железы, инсулин или глюкокортикоиды.
Справочные материалы
1. Chang L-S, Barroso-Sousa R, Tolaney SM, et al: Endocrine toxicity of cancer immunotherapy targeting immune checkpoints. Endocr Rev 40(1):17–65, 2019. doi: 10.1210/er.2018-00006
2. Elia G, Ferrari SM, Galdiero MR, et al: New insight in endocrine-related adverse events associated to immune checkpoint blockade. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 34(1):101370, 2020. doi:10.1016/j.beem.2019.101370