Множественная эндокринная неоплазия 4 типа (МЭН 4)

Уровни кальция, паратиреоидного гормона (ПТГ), гастрина и пролактина в сыворотке

Диагностика МЭН 4 основана на том же подходе, что и при МЭН 1 и включает анализ крови на избыток гормонов и генетическое исследование для выявления причинной мутации в гене CDKN1B. Из-за клинического сходства между МЭН 1 и МЭН 4 пациентам с подобным сочетанием симптомов следует проводить генетическое тестирование с использованием панели генов, включающей как МЭН1, так и CDKN1B.

Начальные лабораторные исследования включают определение сывороточного кальция, паратиреоидный гормон, уровни гастрина и пролактина. Дополнительные лабораторные или рентгенологические исследования могут быть необходимы, если эти тесты предполагают эндокринную патологию, связанную с МЭН 1 типа.

Гастрин-секретирующая гастроэнтеропанкреатическая нейроэндокринная (ГЭП-НЭТ) опухоль поджелудочной железы или двенадцатиперстной кишки диагностируется по повышенным базальным уровням гастрина в плазме, усиленной реакции гастрина на инфузию кальция и парадоксальному повышению уровня гастрина после инфузии секретина. Инсулин-секретирующие бета-клеточные опухоли поджелудочной железы диагностируют по наличию гипогликемии натощак на фоне повышенного уровня инсулина в плазме. Ранним признаком поражения поджелудочной железы могут быть повышенные базальные уровни панкреатического полипептида или гастрина, а также усиленная реакция этих гормонов на стандартный завтрак.

Акромегалию диагностируют по повышенному уровню гормона роста, который не снижается при введении глюкозы, и повышенному уровню инсулино-подобного фактора роста 1 (соматомедина-С) в сыворотке.

Выяснить локализацию опухоли помогает ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ). Поскольку эти опухоли часто имеют небольшие размеры и их трудно обнаружить, может потребоваться применение и других методов визуализации (спиральной КТ, ангиографии, МРТ, эндоскопического или интраоперационного УЗИ). Получение изображений грудной клетки с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)/КТ с фтор-18 [18F]-меченой дезоксиглюкозой (18F-FDG) или дотататом галия 68 может быть информативным для дифференцирования бронхолегочных нейроэндокринных опухолей от доброкачественных легочных узелков и для выявления карциноида тимуса. При нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE была в три раза более чувствительной, чем октреотидное или КТ-сканирование в исследовании методов множественной визуализации в 26 случаях МЭН 1; когда это возможно, для периодической визуализации октреотидное сканирование следует заменять этим тестом.