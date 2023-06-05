Множественная эндокринная неоплазия 2В типа (МЭН 2B)

Симптомы и признаки зависят от имеющейся патологии той или иной эндокринной железы (см. таблицу Условия, связанные с синдромом множественной эндокринной неоплазии). Примерно у 50% больных имеется полная клиническая картина синдрома с невромами слизистых оболочек, феохромацитомами и медуллярным раком щитовидной железы. Менее чем у 10% имеются только невромы и феохромоцитомы, а у остальных – невромы и медуллярный рак щитовидной железы без феохромоцитомы.

Неврома слизистых оболочек Изображение © Springer Science+Business Media

Зачастую невромы слизистых являются самым ранним признаком синдрома; они встречаются у большинства, если не у всех, больных. В виде мелких плотных прыщиков они локализуются на губах, языке и внутренней стороне щек.

На веках, конъюнктивах и роговицах также часто развиваются невромы; у детей часто может отсутствовать слезоотделение. Характерно утолщение и выворот век, и диффузная гипертрофия губ.

Часто наблюдаются нарушения моторики желудочно-кишечного тракта (запоры, поносы, иногда – мегаколон), которые относят на счет диффузного кишечного ганглионевроматоза.

Почти все больные имеют марфаноидную внешность. Частые скелетные аномалии включают деформации позвоночника (лордоз, кифоз, сколиоз), дисплазию тазозобедренного сустава, долихоцефалию (наличие продолговатого черепа, также называемую скафоцефалия), полую стопу и эквиноварусную деформацию стопы.

Медуллярный рак щитовидной железы и феохромоцитома сходны с таковыми заболеваниями при МЭН 2А; обе опухоли имеют тенденцию к локализации с обеих сторон и характеризуются мультицентричным ростом. Однако медуллярный рак щитовидной железы при МЭН 2В особенно агрессивен и может встречаться у очень маленьких детей.

Несмотря на то, что невромы, особенности лица и расстройства желудочно-кишечного тракта присутствуют с раннего возраста, синдром может быть не распознан до тех пор, пока в более позднем возрасте не проявится медуллярный рак щитовидной железы или феохромоцитома.