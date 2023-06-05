Множественная эндокринная неоплазия 2В типа (МЭН 2B)

Множественная эндокринная неоплазия 2В типа (МЭН 2В) – аутосомно-доминантный синдром, включающий медуллярный рак щитовидной железы, феохромоцитому, множественные невромы слизистых оболочек и кишечные ганглионевромы; для больных с этим синдромом характерны марфаноидная внешность и другие скелетные аномалии. Симптомы зависят от наличия железистых аномалий. Диагноз подтверждают генетическим тестированием. Гормональные и визуализирующие исследования помогают установить локализацию опухолей, которые по возможности удаляют хирургически.
(См. также Обзор множественных эндокринных неоплазий [Overview of Multiple Endocrine Neoplasias (MEN)].)
Девяносто пять процентов случаев МЭН типа 2В являются результатом одной аминокислотной замены на аминокислоту 918 в белке RET. Как и в случае с МЭН 2А и семейной формой медуллярного рака щитовидной железы, эта мутация приводит к активации клеточных процессов, опосредованных протоонкогеном RET. Более 50% мутаций являются новыми и определяют скорее спорадические, а не семейные случаи заболевания.
Симптомы и признаки синдрома МЭН 2В
Симптомы и признаки зависят от имеющейся патологии той или иной эндокринной железы (см. таблицу Условия, связанные с синдромом множественной эндокринной неоплазии). Примерно у 50% больных имеется полная клиническая картина синдрома с невромами слизистых оболочек, феохромацитомами и медуллярным раком щитовидной железы. Менее чем у 10% имеются только невромы и феохромоцитомы, а у остальных – невромы и медуллярный рак щитовидной железы без феохромоцитомы.
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Зачастую невромы слизистых являются самым ранним признаком синдрома; они встречаются у большинства, если не у всех, больных. В виде мелких плотных прыщиков они локализуются на губах, языке и внутренней стороне щек.
На веках, конъюнктивах и роговицах также часто развиваются невромы; у детей часто может отсутствовать слезоотделение. Характерно утолщение и выворот век, и диффузная гипертрофия губ.
Часто наблюдаются нарушения моторики желудочно-кишечного тракта (запоры, поносы, иногда – мегаколон), которые относят на счет диффузного кишечного ганглионевроматоза.
Почти все больные имеют марфаноидную внешность. Частые скелетные аномалии включают деформации позвоночника (лордоз, кифоз, сколиоз), дисплазию тазозобедренного сустава, долихоцефалию (наличие продолговатого черепа, также называемую скафоцефалия), полую стопу и эквиноварусную деформацию стопы.
Медуллярный рак щитовидной железы и феохромоцитома сходны с таковыми заболеваниями при МЭН 2А; обе опухоли имеют тенденцию к локализации с обеих сторон и характеризуются мультицентричным ростом. Однако медуллярный рак щитовидной железы при МЭН 2В особенно агрессивен и может встречаться у очень маленьких детей.
Несмотря на то, что невромы, особенности лица и расстройства желудочно-кишечного тракта присутствуют с раннего возраста, синдром может быть не распознан до тех пор, пока в более позднем возрасте не проявится медуллярный рак щитовидной железы или феохромоцитома.
Диагностика синдрома MEN-2В
Уровни сывороточного кальцитонина
Определение уровня свободных метанефринов в плазме крови и катехоламинов в моче
КТ или МРТ шеи
Локализация феохромоцитомы с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ)
Генетические тесты
MEN 2B подозревают у пациентов с семейным анамнезом этого синдрома, феохромоцитомой, множественными невромами слизистых оболочек или медуллярным раком щитовидной железы. Генетическое тестирование обычно дает точные результаты и проводится для подтверждения диагноза. Генетическое тестирование проводят также среди родственников пациента 1-й степени родства и членов семьи с любыми симптомами MEN 2B и MEN 2А.
Феохромоцитому можно подозревать на основании клинических проявлений и подтвердить результатами определения свободных метанефринов в плазме и катехоламинов в моче.
Могут быть проведены лабораторные анализы на медуллярный рак щитовидной железы с измерением уровня кальцитонина в сыворотке крови.
Присутствие феохромоцитомы и медуллярного рака щитовидной железы выясняют также с помощью МРТ или КТ.
Лечение синдрома MEN-2В
Хирургическое удаление выявленных опухолей
Профилактическая тиреоидэктомия
Тотальную тиреоидэктомию необходимо проводить сразу же после установления диагноза. При наличии феохромоцитомы, ее следует удалить перед проведением тиреоидэктомии.
Носители генов должны пройти профилактическую тиреоидэктомию в возрасте до 1 г.
Основные положения
Множественные эндокринные неоплазии типа 2В (MEN 2B) обусловлены мутацией того же гена, что и МЭН 2А; проявления обоих синдромов сходны, за исключением того, что при МЭН 2В отсутствует гиперпаратиреоз, развивается более агрессивная форма медуллярного рака щитовидной железы и присутствуют множественные невромы слизистых оболочек; также характерна марфаноидная внешность.
Пациенты должны пройти генетическое тестирование на: мутации протоонкогена RET, измерение сывороточного кальцитонина, анализ крови или мочи на наличие феохромоцитомы и визуализирующие исследования шеи и надпочечников.
Феохромоцитому удаляют и проводят профилактическую тиреоидэктомию.