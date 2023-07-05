Лактацидоз типа В развивается в условиях нормальной общей перфузии тканей (и, следовательно, нормальной продукции АТФ) и представляет собой менее опасное состояние.

Причины включают местную тканевую гипоксию (например, как при интенсивной работе мышц при физической нагрузке, судорогах, дрожании на холоде), некоторые системные и врожденные заболевания, рак и прием некоторых лекарственных препаратов или токсинов (см. таблицу Причины метаболического ацидоза). Лекарственные препараты включают нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы и бигуаниды метформин и фенформин (хотя фенформин больше недоступен). Метаболизм лактата может быть нарушен при печеночной недостаточности или дефиците тиамина.