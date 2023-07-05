Кислотно-щелочной обмен

Химические буферные системы – это растворы, демпфирующие изменения рН. Внутри- и внеклеточные буферные системы немедленно реагируют на нарушения кислотно-основного баланса. Важную буферную функцию выполняют и кости, особенно при перегрузке кислотами.

Буферная система состоит из слабой кислоты и связанного с ней основания. Основание присоединяет Н+, а слабая кислота его отсоединяет, тем самым сводя к минимуму изменения концентрации свободного Н+. Буферная система позволяет минимизировать изменения рН вблизи константы равновесия (рКа); таким образом, хотя в организме потенциально существуют много буферных пар, физиологически значимы только некоторые из них.

Отношения между рН буферной системы и концентрацией ее компонентов описывается уравнением Гендерсона-Хассельбаха:

где рКа представляет собой константу диссоциации слабой кислоты

Наиболее важная внеклеточная буферная система HCO 3 −/CO 2 описывается уравнением:

Увеличение концентрации Н+сдвигает уравнение вправо, т.е. образуется CO 2 .

Эта важная буферная система регулируется на высоком уровне. Концентрацию CO 2 можно точно контролировать с помощью альвеолярной вентиляции, а концентрации H+ и HCO 3 − можно точно отрегулировать с помощью почечной экскреции.

Соотношение между рН, HCO 3 −, и CO 2 в системе, описываемой уравнением Гендерсона-Хассельбаха, следующее:

Или аналогично, с помощью уравнения Кассирера-Блайха, полученного из уравнения Гендерсона-Хассельбаха:

ПРИМЕЧАНИЕ: для преобразования артериального рН в [H+] используют:

или

Оба уравнения показывают, что кислотно-щелочной баланс зависит от соотношения парциального давления углекислого газа (PСО 2 ) и HCO 3 −, а не абсолютного значения только одного из этих веществ. С помощью этих формул любую из 2 переменных можно использовать для вычисления третьей.

К другим важным химическим буферным системам относятся внутриклеточные органические и неорганические фосфаты, а также белки, в том числе гемоглобин в эритроцитах. Внеклеточные фосфаты и белки плазмы в этом отношении играют меньшую роль.

При кислотной нагрузке важным буфером становятся кости. Кости вначале выделяют бикарбонат натрия (NaHCO 3 ) и бикарбонат калия (KHCO 3 ) в обмен на Н+. При длительной кислотной нагрузке в кости выделяется карбонат кальция (СаCO 3 ) и фосфат кальция (Са)PO 4 ). Поэтому длительная ацидемия сопровождается деминерализацией костей и остеопорозом.