Кислотно-щелочной обмен

Большинство кислот синтезируются вследствие метаболизма

Углеводы

Жиры

Ежедневно при углеводно-жировом обмене генерируется от 15 000 до 20 000 ммоль двуокиси углерода (CO 2 ). CO 2 сама по себе не является кислотой, но в присутствии одного из представителей семейства ферментов карбоангидраза CO 2 соединяется в крови с водой (H 2 O), образуя угольную кислоту (H 2 CO 3 ), которая распадается на ион водорода (Н+) и бикарбонат (HCO 3 −). H+ связывается с гемоглобином в эритроцитах и освобождается при оксигенации в альвеолах, в это же время данная реакция инвертируется иной реакцией карбоангидразы, создавая воду (H 2 О), экскретируемую из организма через почки, и CO 2 , которая выводится при каждом выдыхании воздуха.

Меньшие количества органических кислот образуются при:

Неполном метаболизме глюкозы и жирных кислот (их превращении в молочную и кетокислоты)

Метаболизме серусодержащих аминокислот (цистеина, метионина) с образованием серной кислоты

Метаболизме положительно заряженных аминокислот (аргинин, лизин)

Гидролизе фосфатов, потребляемых с пищей

Эта «фиксированная» или метаболическая кислотная нагрузка не выводится при дыхании и поэтому должна либо нейтрализоваться, либо экскретироваться через почки.

Большинство оснований образуется в процессе