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Кислотно-щелочной обмен

Авторы:James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Метаболические процессы в организме человека непрерывно приводят к образованию кислот и, в меньшей степени, к образованию оснований. Ион водорода (Н+) особенно реактивен; он соединяется с отрицательно заряженными белками и, если присутствует в высокой концентрации, меняет их общий заряд, конфигурацию и функцию. Для поддержания клеточной функции в организме существуют тщательно продуманные механизмы поддержания концентрации H+ в крови в узком диапазоне - обычно от 37 до 43 нЭкв/л (37-43 нмоль/л) с рН от 7,43 до 7,37, где рН =log [H]+]. В идеале, Н+ составляет 40 нЭкв/л (40 нмоль/л) и рН = 7,40. Нарушение этих механизмов может иметь тяжелые клинические последствия.

Кислотно-основное равновесие тесно связано с водным метаболизмом и водно-солевым балансом; нарушение одного из них обычно сказывается и на другом.

Физиология кислотно-щелочного обмена

Большинство кислот синтезируются вследствие метаболизма

  • Углеводы

  • Жиры

Ежедневно при углеводно-жировом обмене генерируется от 15 000 до 20 000 ммоль двуокиси углерода (CO2). CO2 сама по себе не является кислотой, но в присутствии одного из представителей семейства ферментов карбоангидраза CO2 соединяется в крови с водой (H2O), образуя угольную кислоту (H2CO3), которая распадается на ион водорода (Н+) и бикарбонат (HCO3). H+ связывается с гемоглобином в эритроцитах и освобождается при оксигенации в альвеолах, в это же время данная реакция инвертируется иной реакцией карбоангидразы, создавая воду (H2О), экскретируемую из организма через почки, и CO2, которая выводится при каждом выдыхании воздуха.

Меньшие количества органических кислот образуются при:

  • Неполном метаболизме глюкозы и жирных кислот (их превращении в молочную и кетокислоты)

  • Метаболизме серусодержащих аминокислот (цистеина, метионина) с образованием серной кислоты

  • Метаболизме положительно заряженных аминокислот (аргинин, лизин)

  • Гидролизе фосфатов, потребляемых с пищей

Эта «фиксированная» или метаболическая кислотная нагрузка не выводится при дыхании и поэтому должна либо нейтрализоваться, либо экскретироваться через почки.

Большинство оснований образуется в процессе

  • Метаболизм анионных аминокислот (глутамата, аспартата)

  • Окисление и потребление органических анионов, таких как лактат и цитрат, которые обеспечивают HCO3

Кислотно-основный баланс

Кислотно-щелочной баланс поддерживается с помощью

  • Химических буферных систем

  • Легочной активности

  • Почечной активности

Химические буферные системы

Химические буферные системы – это растворы, демпфирующие изменения рН. Внутри- и внеклеточные буферные системы немедленно реагируют на нарушения кислотно-основного баланса. Важную буферную функцию выполняют и кости, особенно при перегрузке кислотами.

Буферная система состоит из слабой кислоты и связанного с ней основания. Основание присоединяет Н+, а слабая кислота его отсоединяет, тем самым сводя к минимуму изменения концентрации свободного Н+. Буферная система позволяет минимизировать изменения рН вблизи константы равновесия (рКа); таким образом, хотя в организме потенциально существуют много буферных пар, физиологически значимы только некоторые из них.

Отношения между рН буферной системы и концентрацией ее компонентов описывается уравнением Гендерсона-Хассельбаха:

equation

где рКа представляет собой константу диссоциации слабой кислоты

Наиболее важная внеклеточная буферная система HCO3/CO2 описывается уравнением:

equation

Увеличение концентрации Н+сдвигает уравнение вправо, т.е. образуется CO2.

Эта важная буферная система регулируется на высоком уровне. Концентрацию CO2 можно точно контролировать с помощью альвеолярной вентиляции, а концентрации H+ и HCO3 можно точно отрегулировать с помощью почечной экскреции.

Соотношение между рН, HCO3, и CO2 в системе, описываемой уравнением Гендерсона-Хассельбаха, следующее:

equation

Или аналогично, с помощью уравнения Кассирера-Блайха, полученного из уравнения Гендерсона-Хассельбаха:

equation

ПРИМЕЧАНИЕ: для преобразования артериального рН в [H+] используют:

equation

или

equation

Оба уравнения показывают, что кислотно-щелочной баланс зависит от соотношения парциального давления углекислого газа (PСО2) и HCO3, а не абсолютного значения только одного из этих веществ. С помощью этих формул любую из 2 переменных можно использовать для вычисления третьей.

К другим важным химическим буферным системам относятся внутриклеточные органические и неорганические фосфаты, а также белки, в том числе гемоглобин в эритроцитах. Внеклеточные фосфаты и белки плазмы в этом отношении играют меньшую роль.

При кислотной нагрузке важным буфером становятся кости. Кости вначале выделяют бикарбонат натрия (NaHCO3) и бикарбонат калия (KHCO3) в обмен на Н+. При длительной кислотной нагрузке в кости выделяется карбонат кальция (СаCO3) и фосфат кальция (Са)PO4). Поэтому длительная ацидемия сопровождается деминерализацией костей и остеопорозом.

Клинический калькулятор
Клинический калькулятор

Легочная регуляция pH

Концентрация CO2 жестко регулируется дыхательным объемом и частотой дыхания (минутной вентиляцией). Снижение рН воспринимается артериальными хеморецепторами и приводит к увеличению дыхательного объема или частоты дыхания, и это увеличивает выдыхание CO2 и тем самым повышает рН крови. В отличие от химических буферных систем, которые немедленно реагируют на изменения рН, легочная регуляция осуществляется в течение минут или часов. Ее эффективность колеблется от 50 до 75%, и она не полностью нормализует рН.

Почечная регуляция pH

Контроль рН почками регулирует выводимое или поглощаемое количество HCO3. Реабсорбция HCO3 эквивалентна экскреции свободного H+. Реакция почек на изменение кислотно-основного баланса продолжается от нескольких часов до нескольких суток.

HCO3 в сыворотке при прохождении через клубочки полностью фильтруется. Реабсорбция HCO3 происходит главным образом в проксимальных канальцах и (в меньшей степени) в собирательных трубочках. В дистальных канальцевых клетках H2О диссоциирует на Н+и гидроксид (ОН); под действием карбоангидразы ОН соединяется с CO2, образуя HCO3, который транспортируется обратно в перитубулярные капилляры, тогда как Н+ секретируется в просвет канальца и там соединяется со свободно фильтруемым HCO3, образуя CO2 и H2О, которые также подвергаются реабсорбции. Таким образом, реабсорбируемые в дистальных канальцах ионы HCO3 – это образовавшиеся заново, а не профильтрованные в клубочках.

Снижение эффективного объема циркуляции (как это происходит при приеме диуретиков) усиливает реабсорбцию HCO3, тогда как повышение уровня паратиреоидного гормона в ответ на кислотную нагрузку снижает реабсорбцию HCO3. К усилению реабсорбции Pco2 приводит также повышение HCO3, а снижение уровня хлорид-ионов (Cl) (обычно вследствие гиповолемии) усиливает реабсорбцию ионов натрия (Na+) и образование HCO3 в проксимальных канальцах.

Кислота активно экскретируется в просвет проксимальных и дистальных канальцев, где присоединяется к буферным соединениям мочи – главным образом к свободно фильтруемым фосфатам (HPO4−2), креатинину, мочевой кислоте и аммиаку – и выводится из организма. Аммиачная буферная система играет особенно важную роль, так как другие буферные соединения фильтруются в фиксированных концентрациях, и их содержание при высоких кислотных нагрузках может снижаться, в отличие от этого продукция аммиака активно регулируется канальцевыми клетками в ответ на изменения кислотной нагрузки. Секреция кислоты зависит главным образом от рН артериальной крови, но на экскрецию также влияют уровни содержания калия (К+), Cl и альдостерона. Секреция Н+ и внутриклеточная концентрация К+ находятся в реципрокных отношениях: снижение уровня К+ усиливает секрецию Н+ и, следовательно, способствует развитию метаболического алкалоза.

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