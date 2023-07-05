Симптомы и признаки зависят от скорости и степени повышения Pco 2 . CO 2 быстро диффундирует через гематоэнцефалический барьер. Симптомы и признаки дыхательного ацидоза связаны с высокой концентрацией CO 2 , низким рН в ЦНС и сопутствующей гипоксемией.

Острый (или обостряющийся хронический) дыхательный ацидоз сопровождается головной болью, помрачением сознания, беспокойством, сонливостью и ступором (CO 2 наркоз). Медленно развивающийся стойкий дыхательный ацидоз (как при ХОБЛ [хронической обструктивной болезни легких]) обычно переносится легко, но и в этих случаях возможны нарушения памяти и сна, дневная сонливость и изменения личности. Могут иметь место нарушения походки, тремор, замедление глубоких сухожильных рефлексов, миоклонические подергивания, астериксис и отек сосков зрительных нервов.