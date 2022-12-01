Острые порфирии

Симптоматика обострения неспецифична и может быть схожа с таковыми многих других заболеваний. Запор, утомляемость, изменения психического состояния (часто описываются как «затуманивание») и бессонница обычно предшествуют острому приступу. Наиболее распространенные симптомы приступа

Боль в животе

Рвота

Боль в животе бывает мучительной и не соответствует напряжению мышц брюшной стенки или другим данным физикального обследования. Абдоминальные проявления могут возникать в связи с раздражением висцеральных нервов. Обычно воспаление отсутствует, живот остается мягким; признаки раздражения брюшины отсутствуют.

У небольшого количества пациентов с острыми печеночными порфириями также развивается острый панкреатит, для которого не найдены альтернативные потенциальные причины его появления, такие как желчные камни, чрезмерное употребление алкоголя и тяжелая гипертриглицеридемия.

Температура и число лейкоцитов обычно нормальны или лишь слегка повышены. Паралитическая кишечная непроходимость может сопровождаться вздутием живота. Во время приступа моча имеет красный или красновато-коричневый цвет, а проба на порфобилиноген однозначно положительна.

Поражаться могут все отделы периферической нервной системы и центральной нервной системы. Для тяжелых и длительных приступов характерна моторная нейропатия. Вначале обычно поражаются мотонейроны конечностей (приводя к слабости рук и ног), но в процесс могут вовлекаться любые мотонейроны и черепные нервы; возможно развитие тетраплегии. Бульбарные поражения приводят к дыхательной недостаточности.

Поражение центральной нервной системы может стать причиной судорог или психических нарушений (например, апатия, делирий, депрессия, состояние возбуждения, манифестный психоз, галлюцинации). Судороги, психотическое поведение и галлюцинации могут быть обусловлены или усиливаться под влиянием гипонатриемии или гипомагниемии. Гипонатриемия может развиться во время приступа из-за чрезмерного выделения вазопрессина (антидиуретический гормон [АДГ]) и/или внутривенного введения гипотонических растворов (5% или 10% глюкоза в воде) - стандартной терапии приступов. Причины гипомагниемии мало изучены. У некоторых пациентов развиваются признаки синдрома задней обратимой энцефалопатии (PRES), характеризующегося головной болью, изменением психического статуса, судорогами и потерей зрения, предположительно из-за отека в области задних затылочных и теменных долей (1).

Избыток катехоламинов обычно вызывает беспокойство и тахикардию. В редких случаях катехоламиновые аритмии являются причиной внезапной смерти. Лабильная гипертензия с транзиторными подъемами артериального давления, если ее не лечить, вызывает изменения сосудов, ведущие к необратимой гипертонии. В основе хронического заболевания почек при острой порфирии лежат многие факторы; главным среди них является, вероятно, гипертензия (потенциально переходящая в хроническую гипертензию). Тем не менее у пациентов с острой перемежающейся порфирией, у которых развилась хроническая болезнь почек, были обнаружены генетические факторы, особенно генетические вариации пептидного переносчика 2 (PEPT2), который кодирует пептиды и переносчики аминокислот, способные влиять на реабсорбцию АЛК в проксимальных канальцах. В частности, было обнаружено, что носители варианта с более высокой аффинностью (PEPT2*1*1) имеют более тяжелую почечную дисфункцию, чем носители вариантов с более низкой аффинностью.