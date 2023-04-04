Патология гипофиза

При этом синдроме турецкое седло при МРТ кажется пустым, так как заполнено ЦСЖ, под давлением которой гипофиз распластывается по стенкам полости. Синдром может быть:

Врожденный

Первичный

Вторичным вследствие перенесенных болезней или телесных повреждений (например, послеродовая ишемия, хирургическое вмешательство, травма головы, лучевая терапия)

Типичный носитель данного синдрома – представитель женского пола (> 80%), с избыточной массой тела (около 75%) и артериальной гипертензией (30%); также больные могут страдать внутричерепной гипертензией (10%) или иметь ринорею спинномозговой жидкости (10%).

Функции гипофиза у пациентов с синдромом пустого турецкого седла часто не нарушены. Однако возможен и гипопитуитаризм, равно как и головная боль и дефекты полей зрения. Иногда одновременно присутствуют небольшие опухоли гипофиза, секретирующие гормон роста (ГР), пролактин или АКТГ.

Для подтверждения диагноза используют КТ или МРТ.

Сам по себе синдром пустого турецкого седла лечения не требует.