Патология гипофиза

У больных с поражением гипоталамо-гипофизарной системы обычно присутствуют некоторые сочетания следующих факторов:
Симптомы и признаки новообразования: головные боли, изменения в аппетите, жажда, дефекты поля зрения, в особенности битемпоральная гемианопсия или выпадение половины поля зрения (изображения расплываются)
Случайное выявление новообразования во время томографического обследования
Гипер- или гипосекреция одного или нескольких гормонов гипофиза
Наиболее частой причиной гипо- или гиперсекреции этих гормонов служит опухоль гипофиза или гипоталамуса. При крупных опухолях обычно увеличиваются размеры седла (турецкого седла). Однако это характерно и для синдрома пустого турецкого седла.
(Строение и функции гипофиза, а также взаимодействие между гипоталамусом и гипофизом рассматриваются в разделе Обзор эндокринной системы.)
Синдром пустого турецкого седла
При этом синдроме турецкое седло при МРТ кажется пустым, так как заполнено ЦСЖ, под давлением которой гипофиз распластывается по стенкам полости. Синдром может быть:
Врожденный
Первичный
Вторичным вследствие перенесенных болезней или телесных повреждений (например, послеродовая ишемия, хирургическое вмешательство, травма головы, лучевая терапия)
Типичный носитель данного синдрома – представитель женского пола (> 80%), с избыточной массой тела (около 75%) и артериальной гипертензией (30%); также больные могут страдать внутричерепной гипертензией (10%) или иметь ринорею спинномозговой жидкости (10%).
Функции гипофиза у пациентов с синдромом пустого турецкого седла часто не нарушены. Однако возможен и гипопитуитаризм, равно как и головная боль и дефекты полей зрения. Иногда одновременно присутствуют небольшие опухоли гипофиза, секретирующие гормон роста (ГР), пролактин или АКТГ.
Для подтверждения диагноза используют КТ или МРТ.
Сам по себе синдром пустого турецкого седла лечения не требует.
Патология передней доли
Гиперсекреция гормонов передней доли (гиперпитуитаризм) почти всегда избирательна, хотя иногда опухоль гиперсекретирует как гормон роста, так и пролактин. К гормонам передней доли, которые часто секретируются в избытке, относятся ГР (в случаях акромегалии и гигантизма), пролактин (при галакторее) и АКТГ (что приводит к синдроме Кушинга).
Гипосекреция гормонов передней доли (гипопитуитаризм) может быть как генерализованной (пангипопитуитаризм) – обычно идиопатической или обусловленной опухолями гипофиза, так и изолированной (выпадение секреции одного или нескольких гормонов).
Патология задней доли
Два гормона задней доли гипофиза это:
Окситоцин
Вазопрессин (антидиуретический гормон [АДГ])
У женщин окситоцин вызывает сокращение миоэпителиальных клеток молочных желез и клеток миометрия матки. Окситоцин присутствует и у мужчин, у которых его функция остается неизвестной.
Дефицит вазопрессина приводит к дефициту аргинин-вазопрессина (центральный несахарный диабет). Избыточная секреция вазопрессина приводит к синдрому неадекватной продукции АДГ (СНC АДГ).