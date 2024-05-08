Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта и карциноидный синдром

Эндокринологически активные нейроэндокринные опухоли (НЭО) диффузной периферической эндокринной или паракринной системы продуцируют различные амины и полипептиды с соответствующими симптомами и признаками, включая карциноидный синдром. Синдром карциноида обычно возникает из-за эндокринно активных НЭО, развивающихся из нейроэндокринных клеток (в основном в илеуме — см. Опухоли тонкой кишки (Small Bowel Tumors)) и вырабатывающих серотонин. Однако этот синдром бывает связанным и с опухолями других отделов желудочно-кишечного тракта (особенно аппендикса и прямой кишки), поджелудочной железы,бронхов и, в редких случаях, гонад. Реже, за развитие карциноидного синдрома ответственны некоторые крайне злокачественные опухоли (например, овсяноклеточный рак легкого, островковоклеточный рак поджелудочной железы, медуллярный рак щитовидной железы) .

Кишечная серотонин-продуцирующая НЭТ обычно не вызывает карциноидного синдрома, если только не возникли печеночные метастазы, поскольку продукты метаболизма, выделяемые опухолью, быстро разрушаются кровью и ферментами печени в портальном круге кровообращения (например, серотонин – печеночной моноаминоксидазой). Печеночные же метастазы выделяют свой секрет через печеночные вены прямо в системный кровоток. Продукты первичных легочных и яичниковых опухолей не попадают в портальный круг и поэтому могут вызывать клинические симптомы. В редких случаях кишечные НЭО, которые распространяются только интраабдоминально, выделяют свои продукты прямо в системный кровоток или лимфатические сосуды и также вызывают симптомы.