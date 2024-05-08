Инсулинома

Содержание инсулина

В ряде случаев – содержание С-пептида и проинсулина

Эндоскопическое УЗИ

При развитии симптомов необходимо оценить уровень глюкозы в сыворотке крови натощак. При наличии симптомов гипогликемии (уровень глюкозы < 55 мг/дл [3,0 ммоль/л]) или при их отсутствии (уровень глюкозы < 40 мг/дл [2,2 ммоль/л]), необходимо оценить уровень инсулина в одновременно взятом образце крови. Гиперинсулинемия > 6 мкЕД/мл (42 пмоль/л) указывает на наличие инсулин-опосредованной гипогликемии; на то же указывает отношение содержания инсулина в сыворотке к содержанию глюкозы в плазме > 0,3 (мкЕД/мл)/(мг/дл) (38,2 при использовании единиц СИ [пмоль/л]/[ммоль/л]).

Инсулин секретируется в форме проинсулина, состоящего из альфа-цепи и бета-цепи, соединенных С-пептидом. Т. к. инсулин промышленного изготовления содержит только бета-цепь, тайное введение препаратов инсулина можно обнаружить путем измерения уровня С-пептида и проинсулина. У пациентов с инсулиномой содержание С-пептида составляет ≥ 0,6 нг/л (0,2 нмоль/л), а проинсулина ≥ 5 пмоль/л. При тайном применении препаратов инсулина уровень этих показателей в норме или снижен.

Так как у многих пациентов на момент обследования симптомы отсутствуют (и, следовательно, нет гипогликемии), для подтверждения диагноза инсулиномы показана госпитализация для проведения пробы с голоданием в течение 48–72 ч. Почти у всех больных с инсулиномой (98%) в течение 48-часового голодания развиваются клинические проявления; у 70–80% – в течение ближайших 24 часов (1). Роль гипогликемии в возникновении симптомов подтверждается триадой Уиппла:

симптомы появляются натощак;

симптомы появляются при гипогликемии;

употребление углеводов уменьшает симптомы.

Содержание гормона следует оценивать как описано выше, когда у пациента возникают клинические проявления.

Если компоненты триады Уиппла не наблюдаются после периода голодания и уровень глюкозы в плазме после периода ночного голодания составляет > 50 мг/дл (> 2,8 ммоль/л), можно провести тест подавления выработки С-пептида. При инфузии инсулина (со скоростью 0,1 ЕД/кг/час) у больных с инсулиномой не подавляется уровень содержания С-пептида до нормального значения (≤ 1,2 нг/мл [≤ 0,40 нмоль/л]).

Эндоскопическое УЗИ обладает чувствительностью > 90% в выявлении опухолевого очага. Также может применяться позитронная эмиссионная томография (ПЭТ)

КТ не обладает доказанной информативностью; в проведении артериографии или селективной канюляции воротной и селезеночной вен, как правило, необходимости не возникает.