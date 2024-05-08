Основными симптомами ВИПомы являются продолжительная массивная водянистая диарея (объем стула натощак > 750–1000 мл/день и объем стула не натощак > 3000 мл/день) с проявлениями гипокалиемии, метаболического ацидоза и обезвоживания. У половины больных диарея постоянная; у остальных ее выраженность меняется с течением времени. До момента установления правильного диагноза примерно у 33% пациентов диарея продолжается < 1 года, а у 25% диарея ≥ 5 лет (1).

Часто развиваются заторможенность, мышечная слабость, тошнота, рвота и схваткообразные боли в животе.

У 20% больных при атаках диареи могут возникать приливы, сходные с таковыми при карциноидном синдроме.