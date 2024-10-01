Большинство опухолей околощитовидных желез являются доброкачественными.
Опухоли околощитовидных желез секретируют паратиреоидный гормон (ПТГ). Повышенные уровни паратиреоидного гормона (гиперпаратиреоз) вызывает гиперкальциемию.
Аденома околощитовидных желез
Аденомы околощитовидных желез представляют собой доброкачественные опухоли, которые секретируют избыточное количество паратгормона (ПТГ), что приводит к гиперпаратиреозу, что является причиной гиперкальциемии, гипофосфатемиии чрезмерной резорбции кости (приводящую к остеопорозу).
Аденомы околощитовидных желез чаще всего являются изолированными солитарными аденомами и чаще встречаются у пожилых женщин. Однако аденома паращитовидных желез может развиваться как часть наследственного синдрома у пациентов с множественной эндокринной неоплазией.
Большинство аденом околощитовидных желез не вызывают симптомов и выявляются, когда анализы крови, проведенные по другой причине, выявляют повышенный уровень кальция. Могут возникать симптомы гиперпаратиреоза, которые обычно связаны с гиперкальциемией или камнями в почках.
Диагностика гиперпаратиреоза основывается на наличии повышенного уровня ПТГ у пациентов с гиперкальциемией. У пациентов с повышенным уровнем ПТГ необходимы дальнейшие исследования, включая измерение уровней кальция и фосфора и визуализирующие методы исследования для оценки плотности костной ткани и определения наличия камней в почках.
Иногда перед операцией проводится локализация паратиреоидной аденомы, особенно если запланировано малоинвазивное хирургическое вмешательство. Были использованы несколько методов и все они очень точны:
КТ высокого разрешения с биопсией под контролем КТ или без нее
МРТ
УЗИ высокого разрешения
Цифровая субтракционная ангиография
Сканирование с применением таллия-201-технеция-99
Технеций-99 сестамиби, радионуклидный агент для визуализации паращитовидных желез, более чувствителен и специфичен, чем другие агенты, и может быть полезен для выявления солитарных аденом.
В качестве лечения обычно назначают хирургическое удаление пораженной околощитовидной железы. Хирургическое лечение паращитовидных желез должен проводить хирург, имеющий опыт оперирования паращитовидных железах.
Иногда для снижения секреции ПТГ назначают кальцимиметик, цинакальцет.
Рак околощитовидных желез
Рак паращитовидных желез встречается редко.
Факторами риска развития рака паращитовидных желез являются:
Лучевая терапия шеи
Отягощенный семейный анамнез опухоли паращитовидных желез
Карциномы околощитовидных желез вызывают гиперпаратиреоз, как и аденомы, за исключением того, что гиперпаратиреоз и гиперкальциемия, обусловленные карциномой околощитовидных желез, имеют более тяжелое протекание. Уровень кальция от 14 до 15 мг/дл (3,5–3,7 ммоль/л) должен вызывать подозрение на карциному.
Симптомы обусловлены гиперкальциемией.
Диагностика включает в себя анализы крови для выявления повышенного уровня паратгормона и методы визуализации для определения локализации опухоли.
В определенных случаях рекомендуется генетический скрининг членов семьи.
Опухоль паращитовидных желез, как правило, удаляют хирургическим путем. Иногда требуется лучевая терапия и/или химиотерапия
Паратиреоидные карциномы обычно растут медленно. Если при первичном хирургическом вмешательстве возможно удалить всю железу без разрыва капсулы, распространенным исходом является долгосрочное выживание без рецидива. Рецидивирующий рак обычно растет медленно, с локальным распространением в шее. Иногда рак паращитовидной железы может иметь более агрессивный характер с отдаленными метастазами.
Обнаружение ряда мутаций в верифицированных генах рака в клетках карциномы паращитовидной железы дает надежду на разработку новых методов лечения с использованием таргетных препаратов, разработанных для других типов рака. Непредвиденные мутации зародышевой линии были также обнаружены у небольшого числа пациентов с раком паращитовидной железы (1).
Справочные материалы
1. Sharretts JM, Simonds WF. Clinical and molecular genetics of parathyroid neoplasms. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2010;24(3):491-502. doi:10.1016/j.beem.2010.01.003
Основные положения
Опухоли паращитовидных желез секретируют паратгормон (ПТГ), вызывая гиперпаратиреоз и гиперкальциемию.
Аденомы паращитовидных желез чаще всего являются изолированными солитарными аденомами, но иногда они возникают вместе с другими эндокринными опухолями, в качестве составляющей синдрома множественной эндокринной неоплазии.
Рак околощитовидных желез вызывает гиперпаратиреоз и гиперкальциемию, которые часто более тяжелые, чем при аденомах.
Хирургическая резекция часто излечивает как аденому паращитовидной железы, так и карциному.