Опухоли околощитовидных желез

Аденомы околощитовидных желез представляют собой доброкачественные опухоли, которые секретируют избыточное количество паратгормона (ПТГ), что приводит к гиперпаратиреозу, что является причиной гиперкальциемии, гипофосфатемиии чрезмерной резорбции кости (приводящую к остеопорозу).

Аденомы околощитовидных желез чаще всего являются изолированными солитарными аденомами и чаще встречаются у пожилых женщин. Однако аденома паращитовидных желез может развиваться как часть наследственного синдрома у пациентов с множественной эндокринной неоплазией.

Большинство аденом околощитовидных желез не вызывают симптомов и выявляются, когда анализы крови, проведенные по другой причине, выявляют повышенный уровень кальция. Могут возникать симптомы гиперпаратиреоза, которые обычно связаны с гиперкальциемией или камнями в почках.

Диагностика гиперпаратиреоза основывается на наличии повышенного уровня ПТГ у пациентов с гиперкальциемией. У пациентов с повышенным уровнем ПТГ необходимы дальнейшие исследования, включая измерение уровней кальция и фосфора и визуализирующие методы исследования для оценки плотности костной ткани и определения наличия камней в почках.

Иногда перед операцией проводится локализация паратиреоидной аденомы, особенно если запланировано малоинвазивное хирургическое вмешательство. Были использованы несколько методов и все они очень точны:

КТ высокого разрешения с биопсией под контролем КТ или без нее

МРТ

УЗИ высокого разрешения

Цифровая субтракционная ангиография

Сканирование с применением таллия-201-технеция-99

Технеций-99 сестамиби, радионуклидный агент для визуализации паращитовидных желез, более чувствителен и специфичен, чем другие агенты, и может быть полезен для выявления солитарных аденом.

В качестве лечения обычно назначают хирургическое удаление пораженной околощитовидной железы. Хирургическое лечение паращитовидных желез должен проводить хирург, имеющий опыт оперирования паращитовидных железах.

Иногда для снижения секреции ПТГ назначают кальцимиметик, цинакальцет.