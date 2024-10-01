Обзор паратиреоидной функции

Обычно имеется четыре околощитовидные железы. Как следует из названия, они располагаются рядом со щитовидной железой внутри тканей шеи, хотя их число и особенно локализация весьма разнообразны. Эти железы размером с горошину играют жизненно важную роль в поддержании уровня кальция в организме. (См. также Гиперкальциемия и Гипокальциемия).

Клетки паращитовидных желез вырабатывают, накопляют и секретируют полипептидный гормон, называемый паратиреоидным гормоном (ПТГ). ПТГ обладает рядом эффектов, но наиболее важным из них является, вероятно,

Увеличение сывороточного кальция

Клетки околощитовидных желез чувствительные к снижению уровня кальция в сыворотке и в ответ на это выделяют в кровь готовый ПТГ в течение нескольких минут после падения концентрации кальция в сыворотке.

ПТГ резко увеличивает уровень сывороточного кальция

Увеличение почечной и кишечной абсорбции кальция

Быстрая мобилизация кальция и фосфора из кости путем стимуляции резорбции кости

Почечная экскреция кальция в целом параллельна экскреции натрия, и на нее влияют многие из тех факторов, которые регулируют транспорт натрия в проксимальных канальцах. Тем не менее, ПТГ увеличивает реабсорбцию кальция в дистальных канальцах, независимо от натрия.

Еще о ПТГ

Снижает реабсорбции фосфатов почками и тем самым увеличивает почечные потери фосфатов.

По этому механизму ПТГ вызывает снижение уровня фосфатов в плазме, потому что повышается уровень кальция, предотвращая тем самым осаждение фосфата кальция в тканях организма

Повышение уровня кальция в сыворотке под действием ПТГ связано также со стимулирующим действием гормона на превращение витамина D в его наиболее активную форму, кальцитриол (1,25-дигидроксихолекальциферол). Под влиянием этой формы витамина D увеличивается доля кальция пищи, которая всасывается в кишечнике. Несмотря на усиление всасывания кальция, при длительном повышении секреции ПТГ резорбция костей продолжает усиливаться, так как ингибируется функция остеобластов и стимулируется активность остеокластов. ПТГ и витамин D совместно выступают в роли важнейших регуляторов роста и ремоделирования костной ткани (см. также Дефицит и метаболизм витамина D).

ПТГ быстро выводится из кровотока печенью, которая расщепляет интактный пептид на амино- и карбокси-концевые фрагменты. Эти фрагменты затем выводятся почками. Первыми тестами, доступными для диагностики первичного гиперпаратиреоза и мониторинга гиперпаратиреоза, вторичного по отношению к почечной недостаточности, были радиоиммунные анализы для этих фрагментов, но поскольку скорость распада ПТГ варьирует в зависимости от уровня кальция, а экскреция почек может быть снижена при прогрессирующей хронической болезни почек, в настоящее время используются тесты второго поколения, при которых измеряются интактные молекулы ПТГ. ПТГ увеличивает выброс циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) в моче. Для диагностики псевдогипопаратиреоза измеряется экскреция нефрогенного цАМФ