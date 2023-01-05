Гипопаратиреоз

Псевдогипопаратиреоз - редкая группа заболеваний, характеризующихся резистентностью органов-мишеней к ПТГ, не при дефиците гормонов. Генетическая передача этих нарушений происходит через различные типы наследования (т.е. аутосомно-рецессивную, доминантную и сцепленную с Х-хромосомой формы) и различные гены (и гены, которые, в свою очередь, контролируют эти гены), которые все имеют значение в сложном пути.

Псевдогипопаратиреоз типа Iа (наследственная остеодистрофия Олбрайта) вызывается мутацией в гене, кодирующем белок Gs-альфа1 аденилатциклазного комплекса (GNAS1). В результате почки не реагируют на ПТГ усилением экскреции фосфата и цАМФ (циклического аденозина монофосфата).

У пациентов, как правило, наблюдается гипокальциемия и гиперфосфатемия. Может иметь место вторичный гиперпаратиреоз с соответствующим поражением костей. Сопутствующие аномалии включают низкорослость, округлое лицо, умственную отсталость с кальцинозом базальных ганглиев, укорочение костей пясти и плюсны, легкий гипотиреоз и слабо выраженные другие эндокринные нарушения.

Поскольку в почках экспрессируется только материнская аллель для GNAS1, пациенты, патологический ген которых является отцовским, не имеют гипокальциемии, гиперфосфатемии или вторичного гиперпаратиреоза; это состояние иногда описывают как псевдопсевдогипопаратиреоз, хотя пациенты имеют многие соматические признаки заболевания.

Псевдогипопаратиреоз типа Ib менее изучен. У больных определяется гипокальциемия, гиперфосатемия и вторичный гиперпаратиреоз, но отсутствуют сопутствующие аномалии.

Псевдогипопаратиреоз II типа встречается еще реже. У таких больных введение экзогенного ПТГ сопровождается нормальным повышением уровня цАМФ в моче, но концентрация кальция в сыворотке или содержание фосфата в моче не возрастает. Предполагают, что в этих случаях имеет место резистентность внутриклеточных процессов к цАМФ.