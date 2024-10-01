Гиперпаратиреоз возникает, когда одна или несколько паращитовидных желез становятся гиперактивными, что приводит к повышению уровня паратиреоидного гормона в сыворотке и гиперкальциемии. Пациенты могут быть бессимптомными или иметь симптомы различной степени тяжести, включая хроническую усталость, боли в теле, нарушения сна, боли в костях, потерю памяти, плохую концентрацию, депрессию и головные боли. Диагноз основывается на измерении уровня кальция и паратиреоидного гормона в сыворотке крови. Для удаления гиперактивной(ых) желез(ы) проводится хирургическое вмешательство.
(См. также Гиперкальциемия).
Этиология гиперпаратиреоза
Самая распространенная причина гиперпаратиреоза
Аденома околощитовидных желез
Аденомы околощитовидных желез чаще всего являются изолированными солитарными аденомами. Однако аденома околощитовидных желез может быть наследственной у пациентов с другими эндокринными опухолями, особенно определенными синдромами множественной эндокринной неоплазии.
Другой причиной является гиперплазия околощитовидных желез.
Патофизиология гиперпаратиреоза
Паратиреоидный гормон (ПТГ) повышает уровень кальция в сыворотке путем:
Усиление дистальной канальцевой реабсорбции кальция
Быстрая мобилизация кальция и фосфатов из костей (резорбция костей)
Увеличение всасывания кальция в кишечнике за счет стимуляции превращения витамина D в его наиболее активную форму, кальцитриол
Для гиперпаратиреоза характерны
Первичный: избыточная секреция ПТГ вследствие нарушения функции околощитовидных желез
Вторичный: гипокальциемия вследствие заболеваний, не связанных с паращитовидными железами, приводит к хронической гиперсекреции ПТГ
Третичный: автономная секреция ПТГ, не связанная с концентрацией кальция в сыворотке крови у пациентов с длительным вторичным гиперпаратиреозом
Первичный гиперпаратиреоз
Первичный гиперпаратиреоз – заболевание, обусловленное избыточной секрецией паратиреоидного гормона одной или несколькими околощитовидными железами. Он, вероятно, является наиболее частой причиной гиперкальциемии, особенно среди амбулаторных пациентов. Распространенность первичного гиперпаратиреоза увеличивается с возрастом и выше среди женщин в постменопаузе. Он встречается также с высокой вероятностью после облучения шеи на 3-й декаде и позже.
Для первичного гиперпаратиреоза характерны гиперкальцемия, гипофосфатемия и усиленная резорбция костной ткани (что приводит к остеопорозу). У пациентов чаще всего имеет место бессимптомная гиперкальциемия. Нефролитиаз также часто встречается, особенно когда гиперкальциурия возникает из-за длительной гиперкальциемии.
Предоперационное обследование опытными хирургами включает визуализацию околощитовидных желез для выявления пациентов с двусторонним заболеванием (до 15%). Дополнительное исследование 24-часового кальция в моче используется у отдельных пациентов для дифференциации между первичным гиперпаратиреозом и семейной гиперкальциемией-гипокальциурией (СГГ). СГГ может проявляться гиперкальциемией и нормальным или умеренно повышенным уровнем паратиреоидного гормона, но ее можно отличить от первичного гиперпаратиреоза по наличию низкого уровня кальция в моче.
Вторичный гиперпаратиреоз
Вторичный гиперпаратиреоз чаще всего развивается на фоне хронической почечной патологии, при которой нарушенное образование активного витамина D и другие факторы обусловливают гипокальциемию, хронически стимулирующую секрецию ПТГ. Играет роль и гиперфосфатемия, развивающаяся при хронической почечной недостаточности.
К наиболее частым причинам вторичного эритроцитоза относят:
Сниженное поступление кальция
Нарушение всасывания кальция в кишечнике вследствие дефицита витамина D
Чрезмерная потеря кальция почками из-за использования петлевых диуретиков
Ингибирование резорбции кости благодаря применению бисфосфонатов
После установления диагноза гиперпаратиреоз может возникнуть гиперкальциемия или нормокальциемия. Чувствительность околощитовидных желез к кальцию может быть уменьшена из-за выраженной железистой гиперплазии и повышения уровня кальция (т.е., количества кальция, необходимого для снижения секреции ПТГ).
Третичный гиперпаратиреоз
Третичный гиперпаратиреоз развивается, когда секреция ПТГ становится независимой от концентрации кальция в сыворотке. Третичный гиперпаратиреоз, как правило, развивается на фоне длительного вторичного гиперпаратиреоза, а также в результате длящейся несколько лет терминальной стадии почечной недостаточности.
Симптомы и признаки гиперпаратиреоза
Гиперпаратиреоз часто асимптоматичен. У пациентов без симптомов заболевание, как правило, идентифицируют при случайном выявлении повышенного уровня кальция.
Симптомы, когда они возникают, обусловлены гиперкальциемия и включают хроническую усталость, запор, анорексию, тошноту и рвоту, плохую концентрацию, спутанность сознания и депрессию.
Осложнения
Гиперкальциемия часто вызывает гиперкальциурию с последующим нефролитиазом, у пациентов с гиперкальциемией может наблюдаться боль из-за отхождения почечных камней. Хроническая гиперкальциемия может также вызывать слабость проксимальных отделов и атрофию мышц.
Избыток паратиреоидного гормона стимулирует активность остеокластов, которая со временем может вызвать кистозный фиброзный остит. При фиброзно-кистозном остеите гиперстимуляция остеокластов вызывает разрежение костной ткани с фиброзной дегенерацией и образованием кист и фиброзных узелков.
Диагностика гиперпаратиреоза
Определение уровней сывороточного кальция, фосфата и ПТГ
Диагноз первичного гиперпаратиреоза следует ставить на основании анализов крови и мочи и клинических данных.
Диагноз гиперпаратиреоза, как правило, впервые подозревают при обнаружении повышенных сывороточных уровней кальция во время проведения стандартных анализов крови. Если при повторном тестировании содержание кальция остается высоким, должен быть выполнен и интерпретирован с учетом уровня кальция анализ на интактный ПТГ. Пациенты с первичным гиперпаратиреозом имеют высокую концентрацию ПТГ в отсутствие гипокальциемии. У меньшинства пациентов наблюдается концентрация ПТГ у верхнего порога нормы, которая должна быть интерпретирована как неадекватная, если концентрация кальция повышена (и, как правило, можно ожидать подавления ПТГ—1).
При гиперпаратиреозе уровень кальция в сыворотке редко превышает (>) 12 мг/дл (> 3 ммоль/л), но концентрация ионизированного кальция повышена почти всегда.
На гиперпаратиреоз указывает низкий уровень фосфатов в сыворотке, особенно в сочетании с повышенной почечной экскрецией фосфата. Ускорение кругооборота костной ткани часто сопровождается повышением уровня щелочной фосфатазы в сыворотке.
Экскреция кальция с мочой обычно нормальная или повышенная при гиперпаратиреозе. Низкий уровень кальция в моче предполагает другой диагноз, такой как семейная гипокальциурическая гиперкальциемия. Хроническая почечная недостаточность позволяет предполагать вторичный гиперпаратиреоз, но не исключает первичный. О первичном гиперпаратиреозе в таких случаях свидетельствует высокий уровень кальция в сыворотке при нормальном содержании фосфата, тогда как для вторичного гиперпаратиреоза характерно повышение концентрации фосфата.
Для локализации аномальной железы до операции может быть выполнена визуализация околощитовидных желез; она не делается для установления диагноза или определения необходимости хирургического вмешательства. Тем не менее паратиреоидэктомия, выполненная опытными хирургами, имеет высокий уровень излечения, и этот показатель не улучшился с использованием предоперационной визуализации.
Многие методы визуализации использовались эффективно, в том числе следующие:
КТ высокого разрешения с или без КТ-направленной биопсии и иммуноферментный анализ на ПТГ из венозного оттока щитовидной железы
Четырехмерное (4D) КТ с контрастным усилением
МРТ
УЗИ высокого разрешения
Цифровая субтракционная ангиография
Сканирование с применением таллия-201-технеция-99
Технеций-99 сестамиби, радионуклидный агент для визуализации паращитовидных желез, более чувствителен и специфичен, чем другие агенты, и может быть полезен для выявления солитарных аденом.
При сохранении гиперпаратиреоза после операции или его рецидиве визуализация необходима, так как способствует обнаружению функционирующей паратиреоидной ткани в необычных местах шеи и средостения. Наибольшей чувствительностью для этих желез обладает, вероятно, метод визуализации с технецием-99 сестамиби. Использование нескольких методов визуализации (МРТ, КТ или ультразвука высокого разрешения, а также технеция-99 (сестамиби) перед повторной паращитовидной операцией иногда необходимо.
Справочные материалы по диагностике
1. Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al: Evaluation and management of primary hyperparathyroidism: Summary statement and guidelines from the Fifth International Workshop. J Bone Miner Res Aug. 19, 2022. doi: 10.1002/jbmr.4677
Лечение гиперпаратиреоза
Иногда - медикаментозное лечение гиперкальциемии
Часто - хирургическая паратиреоидэктомия
Лечение гиперпаратиреоза зависит от его тяжести.
Медицинское ведение пациента
Консервативное лечение с применением методов, обеспечивающих сохранение низких концентраций кальция в сыворотке крови, может быть использовано для пациентов с бессимптомным первичным гиперпаратиреозом и отсутствием других показаний к операции. Такой метод также может использоваться у пациентов с высоким риском хирургического вмешательства из-за не связанных с ним медицинских проблем, однако обычно ограничивается пациентами с меньшей продолжительностью жизни, поскольку длительное поддержание низкого уровня кальция в сыворотке крови может привести к заболеванию костей.
Пациентам необходимо выполнять следующее:
Сохранять активность (т.е. избегать иммобилизации, которая может усугубить гиперкальциемию)
Соблюдать диету с низким содержанием кальция
Пить много жидкости, чтобы минимизировать риск развития нефролитиаза
Избегать препаратов, которые могут повысить уровень кальция в сыворотке (например, тиазидные диуретики)
Уровень сывороточного кальция и функцию почек контролируют каждые 6 месяцев. Каждые 12 месяцев измеряют плотность костной ткани. Тем не менее, рецидивирующая гиперкальциемия, субклиническое поражение костей и артериальная гипертензия вызывают опасения. Пациентам с гиперкальциемией можно назначать цинакальцет. При остеопорозе применяют бифосфонаты.
Хирургическое лечение
Пациентам с симптоматическим или прогрессирующим гиперпаратиреозом показана хирургическая операция. Относительно показаний к операции пациентам при бессимптомном первичном гиперпаратиреозе, стоит основываться на вероятности последующей заболеваемости. Хирургическая паратиреоидэктомия увеличивает плотность костей и может иметь средний эффект на симптомы, влияющие на качество жизни больных, но у большинства из пациентов не развиваются прогрессивные биохимические аномалии и нет повреждения плотности костной ткани. Многие специалисты рекомендуют хирургическую операцию в следующих обстоятельствах (1):
Уровень кальция в сыворотке на 1 мг/дл (0,25 ммоль/л) превышает верхнюю границу нормы
Гиперкальциурия (> 250 мг/день [> 6,25 ммоль/день] у женщин или > 300 мг/день [> 7,5 ммоль/день] у мужчин) или наличие нефролитиаза
Клиренс креатинина < 60 мл/мин (< 1 мл/сек)
Перелом позвонков или плотность костной ткани в тазобедренном, поясничном отделе позвоночника или лучевой кости, которая на 2,5 стандартных отклонения ниже контрольной (показатель T = −2,5)
Возраст < 50 лет
Сомнения в возможности периодического обследования
Операция сводится к удалению аденоматозно измененных(-ой) желез(ы). До и после удаления предположительно измененной железы можно определять концентрацию интероперационного паратиреоидного гормона в крови с помощью быстрых тестов. Снижение его уровня через 10 минут после удаления аденомы на ≥ 50% указывает на успешность операции. При поражении более 1 околощитовидной железы удаляют все железы; после этого для предотвращения гипопаратиреоза небольшую часть внешне нормальной железы часто имплантируют в более доступную часть тела, например, в брюшко грудино-ключично-сосцевидной мышцы или подкожно в предплечье. В редких случаях эта остаточная железа является источником рецидивирующего вторичного гиперпаратиреоза, который может быть купирован дополнительным хирургическим удалением.
Иногда применяют криоконсервацию паратиреоидной ткани для последующей аутологичной трансплантации в случае развития постоянного гипопаратиреоза.
Мониторинг сывороточного кальция в раннем послеоперационном периоде должен проводиться несколько раз в день. Когда операция проводится при легком гиперпаратиреозе, концентрация кальция в сыворотке крови снижается до чуть ниже нормы в течение 24–48 часов. У пациентов с более тяжелым или длительным гиперпаратиреозом, особенно вторичным гиперпаратиреозом с тяжелой генерализованной фиброзной остеодистрофией, после операции может развиться длительная симптоматическая гипокальциемия.
При подозрении на симптоматическую гипокальциемию введение элементарного кальция в нагрузочной дозе 10–20 г за несколько дней до операции может предотвратить резкое снижение уровня кальция в послеоперационном периоде. Однако, даже при введении кальция в предоперационном периоде, после операции могут потребоваться высокие дозы кальция и витамина D для восстановления содержания кальция в костях.
Здравый смысл и предостережения
Медикаментозное лечение показано пациентам, имеющим тяжелую гиперкальциемию на фоне первичного гиперпаратиреоза, которые не смогут перенести паратиреоидэктомию. Цинакальцет, кальцимиметик, повышающий чувствительность кальцийчувствительных рецепторов в паращитовидных железах к внеклеточному кальцию, может снижать уровни паратиреоидного гормона и кальция.
Гиперпаратиреоз при почечной недостаточности
Хотя развитие первичного гиперпаратиреоза и является вероятным, гиперпаратиреоз у пациентов с почечной недостаточностью обычно является вторичным. Вторичный гиперпаратиреоз у пациентов с почечной недостаточностью может привести к ряду симптомов, включая:
Фиброзная генерализованная остеодистрофия с артритом, болями в костях и патологическими переломами
Самопроизвольный разрыв сухожилия
слабость проксимальных мышц;
Внескелетные кальцификаты, включая кальцификацию мягких тканей и сосудов
Прурит
Вторичный гиперпаратиреоз может развиться у пациентов с умеренной хронической болезнью почек (предполагаемая скорость клубочковой фильтрации < 60 мл/мин), но обычно он более выражен у пациентов, которым требуется длительный диализ. Взаимосвязь между задержкой фосфата, гипокальциемией, снижением концентрации активного витамина D и повышенным фактором роста фибробластов-23 стимулирует секрецию паращитовидных желез у пациентов с почечной недостаточностью.
Гиперфосфатемию, следует предупреждать или лечить, если она уже присутствует. Ограниченное потребление фосфатов с пищей сочетают со средствами, связывающими фосфаты, такими как карбонат кальция, ацетат кальция, лантан или севеламер. Применение средств, связывающих фосфаты, не исключает также необходимости ограничения фосфатов в пище. Для снижения концентрации фосфатов в прошлом использовали алюминийсодержащие соединения, но их применение следует избегать, особенно у пациентов, получающих длительный диализ, чтобы предотвратить накопление алюминия в костях, приводящее к тяжелой остеомаляции.
При хронической болезни почек опасно принимать витамин D, поскольку он увеличивает уровень фосфатов и кальция в крови и способствует развитию сосудистого кальциноза. При приеме витамина D необходимо регулярно измерять содержание кальция и фосфатов в сыворотке крови. Лечение обычно ограничивается пациентами с почечной недостаточностью и вторичным гиперпаратиреозом. Хотя для купирования вторичного гиперпаратиреоза кальцитриол назначают вместе с препаратами кальция, результаты такого лечения у больных с терминальной стадией почечной недостаточности неоднозначны. В таких случаях для профилактики вторичного гиперпаратиреоза лучше применять парентеральную форму кальцитриола или аналогов витамина D (например, парикальцитол), поскольку более высокие концентрации 1,25(ОН)2D прямо подавляют секрецию ПТГ.
Пероральный кальцимиметический препарат цинакалцет регулирует установочную точку кальций-чувствительного рецептора на клетках паращитовидной железы и снижает концентрацию ПТГ у диализных пациентов, не увеличивая уровень кальция в сыворотке. Симптоматическая гипокальциемия может развиться после назначения цинакальцета. Его не следует назначать пациентам с исходной гипокальциемией, а при титровании дозы цинакальцета следует часто контролировать уровень кальция. Соблюдение рекомендаций может быть ограничено желудочно-кишечной непереносимостью.
Альтернативой для парентерального введения является другой кальцимиметик, этелькальцетид.
При простой остеомаляции эффективным может быть назначение кальцитриола 0,25–0,5 мкг перорально 1 раз в день. У пациентов с остеомаляцией, вызванной наличием большого количества алюминий содержащих ФСП, необходимо удаление алюминия с дефероксамином прежде, чем введение кальцитриола сможет уменьшить поражение костей.
Лечение тяжелого гиперпаратиреоза
Прогрессирующее, тяжелое повышение уровня паратиреоидного гормона, которое не может быть снижено медицинскими средствами, не вызывая значительную гиперфосфатемию или гиперкальциемию, требует хирургического вмешательства, для предотвращения или регресса симптомов. Субтотальная паратиреоидэктомия выполняется с реимплантацией части наиболее нормально выглядящей железы в брюшко грудино-ключично-сосцевидной мышцы или подкожно в предплечье.
В послеоперационном периоде у пациентов с тяжелым или длительно текущим фиброзно-кистозным оститом может резко снизиться кальций, что лечится пероральным и парентеральным введением кальция и холекальциферола. Если реимплантированная паратиреоидная ткань не продуцирует паратиреоидный гормон и уровень ПТГ остается очень низким или неопределяемым, у пациента будет повышенный риск развития остеомаляции, а также симптоматической гипокальциемии. Для поддержания уровня кальция обычно требуется длительный прием 2 мкг кальцитриола перорально один раз в день и ≥ 2 г элементарного кальция в день в виде пищевой добавки. Если после субтотальной паратиреоидэктомии у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности сохраняется симптоматика, вызванная гипокальциемией, то можно скорректировать концентрацию кальция в диализате.
Лечение третичного гиперпаратиреоза
Третичный гиперпаратиреоз возникает, когда долгосрочные стимулирующие факторы, вызывающие вторичный гиперпаратиреоз, приводят к аденоматозной трансформации ткани околощитовидных желез. Гиперкальциемия и сильное повышение ПТГ, возникающие у пациентов, не принимающих холекальциферол или кальцийсодержащие фосфат-связывающие препараты, свидетельствуют о наличии третичного гиперпаратиреоза.
Аденоматозные клетки не отвечают на медикаментозное лечение и требуют хирургического вмешательства.
Справочные материалы по лечению
1. Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al: Evaluation and management of primary hyperparathyroidism: Summary statement and guidelines from the Fifth International Workshop. J Bone Miner Res Aug. 19, 2022. doi: 10.1002/jbmr.4677
Основные положения
Первичный гиперпаратиреоз вызывает гиперкальциемию, которая часто протекает бессимптомно.
Диагноз первичного гиперпаратиреоза ставится при выявлении повышенного уровня ПТГ у пациента с гиперкальциемией.
Первичный гиперпаратиреоз чаще всего обусловлен солитарными аденомами, но они могут быть множественными.
У бессимптомных пациентов лечение первичного гипертиреоза может быть консервативным, но у симптоматических пациентов, а также при тяжелой гиперкальциемии или тяжелом остеопорозе обычно требуется хирургическая паратиреоидэктомия.
Вторичный гиперпаратиреоз чаще всего обусловлен заболеванием почек на поздних стадиях и снижением уровня витамина D и кальция, а также персистирующей гиперфосфатемией.
Медикаментозное лечение вторичного гипертиреоза заключается в постоянном снижении потребления фосфатов, приеме фосфат-связывающих препаратов, витамина D и кальцимиметиков.
Хирургическое вмешательство предназначено для пациентов с тяжелым и неконтролируемым вторчиным гиперпаратиреозом.