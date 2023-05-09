Обзор метаболизма липидов (Overview of Lipid Metabolism)

Липопротеины синтезируются в печени из поступающих в нее эндогенных триглицеридов и холестерина. Они циркулируют в крови, пока содержащиеся в них ТГ не поглотятся периферическими тканями или они сами не поглотятся печенью. Факторы, стимулирующие печеночный синтез липопротеинов, обусловливают повышение уровней холестерина и ТГ в плазме.

Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), содержащие апопротеин В-100 (Апо В-100), синтезируются в печени и переносят ТГ и холестерин в периферические ткани. ЛПОНП – это способ, с помощью которого печень вырабатывает избыточные ТГ, полученные из свободных жирных кислот плазмы и остатков хиломикронов. Синтез ЛПОНП увеличивается при увеличении внутрипеченочных СЖК, например, при диетах с высоким содержанием жиров и когда избыточная жировая ткань высвобождает СЖК непосредственно в кровоток (например, при ожирении, неконтролируемом сахарном диабете). Апо С-II, находящийся на поверхности ЛПОНП, активирует эндотелиальную ЛПЛ, расщепляющую ТГ на СЖК и глицерин, которые поглощаются клетками.

Липопротеины промежуточной плотности (ЛППП) образуются под действием ЛПЛ, расщепляющей ЛПОНП. ЛППП – это обогащенные холестерином ЛПОНП; в печени эти частицы либо разрушаются, либо под действием печеночной липазы превращаются в ЛПНП, содержащие Аполипопротеин В-100.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), являющиеся продуктом метаболизма ЛПОНП и ЛППП, – самые богатые холестерином липопротеины. Примерно 40-60% всех ЛПНП поглощаются печенью через печеночные рецепторы ЛПНП с участием Апо В. Остальные ЛПНП поглощаются либо печенью или внепеченочными клетками через скавенджер-рецепторы. И наоборот, при снижении жира и холестерина в диете число этих рецепторов увеличивается («повышающая регуляция»). При поступлении в печень холестерина хиломикронов и повышенном содержании насыщенных жиров в диете число и связывающая способность печеночных рецепторов ЛПНП уменьшаются («снижающая регуляция»). Через внепеченочные скавенджер-рецепторы (в основном на макрофагах) происходит поглощение избытка ЛПНП, которые не были поглощены через рецепторы ЛПНП печени. Моноциты мигрируют в субэндотелиальное пространство и превращаются в макрофаги. Последние поглощают больше окисленных ЛПНП, превращаясь в пенистые клетки внутри атеросклеротических бляшек.

Размеры частиц ЛПНП варьируют от крупных и рыхлых до мелких и плотных. Мелкие, плотные частицы ЛПНП особенно богаты эфирами холестерина и играют роль в патогенезе таких состояний, как гипертриглицеридемия и инсулинорезистентность.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) синтезируются в эритроцитах и печени и вначале не содержат холестерина. Метаболизм ЛПВП достаточно сложен, но основной их функцией является извлечение холестерина из периферических тканей и других липопротеинов и его транспорт туда, где он более всего необходим: в другие клетки, другие липопротеины [с помощью белка-транспортера эфиров холестерина (СЕТР)] и печень (для клиренса). В целом ЛПВП обладают антиатерогенным эффектом.

Выход свободного холестерина из клеток происходит с участием АТФ-связывающего кассетного транспортера А1 (АСКТА1), который, соединяясь с апопротеином А-I (Апо А-I), приводит к образованию незрелых ЛПВП. Затем свободный холестерин таких ЛПВП под действием фермента лецитин-холестерин ацилтрансферазы (ЛХАТ) эстерифицируется и образуются зрелые ЛПВП. Уровни ЛПВП в плазме могут не полностью отражать обратный транспорт холестерина, а защитные эффекты более высоких уровней ЛПВП также могут быть обусловлены антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Липопротеин (а) [Лп(а)] — это частица, подобная ЛПНП, которая содержит апопротеин (а), характеризующийся богатыми цистеином областями, которые называеют кринглами. Один из этих доменов гомологичен плазминогену и, как полагают, конкурентно ингибирует фибринолиз, способствуя тем самым образованию тромбов. Lp(a) также может напрямую способствовать атеросклерозу. Пути образования и клиренса ЛП(а) выяснены не полностью, но при хронической болезни почек, особенно у пациентов на диализе, их уровень повышается.