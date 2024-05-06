Баланс воды и натрия

Суммарная концентрация растворенных в воде веществ определяет осмолярность раствора (количество растворенных веществ в 1 л раствора), которая для жидких сред организма сходна с осмоляльностью (количество растворенных веществ в 1 кг раствора). Вода свободно проходит сквозь клеточные мембраны из пространств с низкой концентрацией растворенных веществ в пространства с их высокой концентрацией. Таким образом, выравнивание осмоляльности разных жидкостных пространств организма связано в основном с перемещением воды, а не растворенных веществ. Тем не менее, некоторые растворенные вещества, такие как мочевина, также свободно диффундируют через клеточные мембраны и, таким образом, оказывают незначительное влияние или никак не влияют на водный обмен (практически не влияют на осмотическую активность). Другие растворы, в том числе несколько электролитов, ограничены в основном одним жидкостным компартментом и обладают наибольшей осмотической активностью. Например, натрий ограничивается внеклеточным компартментом, а калий – внутриклеточным. Осмоляльность жидкостей организма в норме колеблется между 275 и 290 мОсм/кг (275 и 290 ммоль/кг) и может быть измерена непосредственно в лаборатории или рассчитана по формуле.

Расчетная осмоляльность плазмы рассчитывается в стандартных единицах (мОсм/кг)

где концентрация натрия в сыворотке выражена в мЭкв/л, а концентрации глюкозы и азота мочевины – в мг/дл.

Расчетную осмоляльность плазмы можно рассчитать в единицах СИ.

Все значения в этом уравнении представлены в ммоль/л.

Осмоляльность плазмы определяется главным образом концентрацией натрия. Наблюдаемые изменения расчетной осмоляльности могут быть следствием ошибочных измерений концентрации натрия, что бывает в случае с больными, страдающими тяжелой дислипидемией или гиперпротеинемией, поскольку липиды или белки занимают пространство в объеме сыворотки крови, взятой для анализа; сама же концентрация натрия в сыворотке крови не изменяется. Решить эту проблему помогают методы измерения электролитов сыворотки с использованием прямых ионоселективных электродов.

Осмолярный разрыв возникает, когда измеренная осмоляльность превышает расчетную осмоляльность на ≥ 10 мосмоль/кг (≥ 10 ммоль/кг). Это вызвано чрезмерным количеством осмотически активных веществ, присутствующих в плазме. Наиболее распространенными являются спирты (этанол, метанол, изопропанол, этиленгликоль), маннит и глицин.

Концентрация — это эффективная осмоляльность жидкости. Разница в тоничности жидкостей в двух отсеках создает между ними осмотический потенциал, который способствует перемещению воды из отсека с более низкой тоничностью в отсек с более высокой тоничностью. В гомеостазе осмотическая активность жидкости сбалансирована между основными отделами организма, поэтому между ними происходит относительно небольшое результирующее движение жидкости. Осмотическая сила может перемещать воду в одни и те же компартменты или из них. Например, плазменные белки обладают слабым осмотическим эффектом, который вместе с натрием сыворотки способствует притоку воды в плазму; этот осмотический эффект обычно уравновешивается сосудистыми гидростатическими силами, которые вытесняют воду из плазмы.