Синдром эутиреоидной патологии

Синдром нетиреоидных заболеваний - состояние, при котором уровни тиреоидных гормонов в сыворотке крови низкие у пациентов с нетиреоидными системными заболеваниями, но которые фактически являются эутиреоидными. Диагноз основан на исключении гипотиреоза. Лечение должно быть направлено на устранение основного заболевания; заместительная терапия тиреоидными гормонами не показана.

(См. также Обзор функции щитовидной железы (Overview of Thyroid Function)).

При различных острых или хронических нетиреоидных заболеваниях могут иметь место аномальные показатели функции щитовидной железы. К таким патологическим состояниям относятся воздержание от определенных видов пищи, голодное истощение, белково-энергетическая недостаточность, тяжелые травмы, инфаркт миокарда, хроническая болезнь почек, диабетический кетоацидоз, нервно-психическая анорексия, цирроз печени, ожоговая болезнь, передозировка наркотиков и сепсис.

Чаще всего отмечается сниженный уровень трийодтиронина, отчего этот синдром называют также синдромом низкого (T3). При более тяжелых или длительных заболеваниях снижается и уровень (T4). Содержание реверсивного T3 (rT3) в сыворотке крови повышено. Уровни тиреотропного гормона (ТТГ) могут быть нормальными или даже низкими, а во время фазы восстановления синдрома уровни ТТГ могут быть слегка повышены.

Пациенты на самом деле эутиреоидные, но в зависимости от основного острого или хронического заболевания могут иметь признаки, которые частично совпадают с тяжелым гипотиреозом, такие как гипотермия, гиповентиляция, гипотензия, сонливость или кома.

Патогенез неизвестен, но может включать

Снижение периферической конверсии Т4 в Т3

Снижение клиренса rT3, образующегося из T4

Снижение связывания тиреоидных гормонов с тироксин-связывающим глобулином (ТСГ)

Некоторые сдвиги могут объясняться эффектом провоспалительных цитокинов (таких как фактор некроза опухолей-альфа, интерлейкин-1).

Интерпретацию аномальных показателей функции щитовидной железы у пациентов затрудняет применение различных фармакологических средств (в том числе йодосодержащих контрастных препаратов и амиодарона), которые нарушают периферическую конверсию T4 в T3, а также дофамина и кортикостероидов, которые снижают гипофизарную секрецию ТТГ, обусловливая его низкий уровень содержания в сыворотке, с соответствующим снижением секреции T4.

Здравый смысл и предостережения

Диагностика синдрома эутиреоидной слабости ТТГ

Уровень кортизола в сыворотке Синдром эутиреоидной патологии необходимо отличать от гипотиреоза. Лучшим тестом является измерение ТТГ, который при эутиреоидном синдроме низкий, нормальный или слегка повышенный, но не такой высокий (обычно < 10 мМЕ/л [10 микроМЕ/мл]), как при первичном гипотиреозе (см. таблицу Результаты функциональных тестов щитовидной железы в различных клинических ситуациях). Содержание rT3 в сыворотке повышено, хотя его определяют редко и результаты обычно не возвращаются в сроки, необходимые для принятия решения. При синдроме эутиреоидной патологии часто обнаруживается повышенный уровень кортизола, тогда как при гипотиреозе, обусловленном патологией гипоталамуса или гипофиза, его концентрация снижена или находится на нижней границе нормы. Поскольку тесты изменения показателей функции щитовидной железы неспецифичны, интерпретация результатов тестов при острых или хронических нетиреоидных заболеваниях требует клинического суждения. Определение этих показателей у таких пациентов показано только при сильных подозрениях на дисфункцию щитовидной железы.

Лечение синдрома эутиреоидной болезни Лечение основного заболевания Лечение тиреоидными гормонами не показано. Терапия основного заболевания сопровождается нормализацией показателей функции щитовидной железы.