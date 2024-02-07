Рак щитовидной железы может развиться из фолликулярных клеток или парафолликулярных С-клеток. Раки щитовидной железы в большинстве случаев проявляются бессимптомными узлами. Диагностика требует тонкоигольной аспирационной биопсии, но может включать и другие исследования. Лечение заключается в хирургическом удалении, иногда с последующей абляцией остаточной ткани радиоактивным йодом.

(См. также Обзор функции щитовидной железы (Overview of Thyroid Function)).

Рак щитовидной железы может происходить из

Фолликулярных эпителиальных клеток: папиллярный, фолликулярный, онкоцитарный, высокодифференцированный, низкодифференцированный и анапластический виды рака щитовидной железы

Парафолликулярных С-клеток: медуллярный рак щитовидной железы

Большинство видов рака щитовидной железы - это папиллярные (~84%) или фолликулярные карциномы (~4%) (1). Папиллярный и фолликулярный раки имеют общее название – дифференцированный рак щитовидной железы, поскольку по своему гистологическому строению они напоминают нормальную тиреоидную ткань и сохраняют дифференцированную функцию (например, секрецию тиреоглобулина). Напротив, недифференцированные, низкодифференцированные и анапластические карциномы щитовидной железы являются агрессивными и секретируют меньше тиреоглобулина.

Неинвазивное фолликулярное новообразование щитовидной железы с папиллярно-ядерными особенностями (ранее известное как неинвазивный инкапсулированный фолликулярный вариант папиллярного рака щитовидной железы без капсулярной или сосудистой инвазии) теперь считается доброкачественным поражением (1, 2).

Большинство случаев рака щитовидной железы проявляются в виде бессимптомных узлов, которые обнаруживаются случайно во время визуализирующих исследований или при физическом осмотре. В качестве признаков рака щитовидной железы метастазы в лимфатические узлы, легкие или кости обнаруживаются редко.

Диагноз часто ставится с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии, но также может включать в себя другие исследования образца биопсии, в том числе иммуноокрашивание на тиреоглобулин или белок BRAF V600E и молекулярное тестирование.

Лечение высокодифференцированного рака щитовидной железы заключается в хирургическом удалении очагов размером > 1,5 см с абляцией остаточной ткани радиоактивным йодом или без нее. Небольшие поражения лечат хирургическим путем или активно наблюдают.

Папиллярный и фолликулярный виды рака щитовидной железы, как правило, медленно растут с отличной общей пятилетней выживаемостью 98,5% (3). Тем не менее смертность высока при высокодифференцированном, низкодифференцированном и анапластическом раке щитовидной железы. Пациенты с метастатическим медуллярным раком могут жить в течение многих лет, но обычно умирают от рака.

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Папиллярный рак щитовидной железы На долю папиллярного рака приходится 80-90% всех видов рака щитовидной железы. Соотношение женщин и мужчин составляет 3:1. У 3–9% пациентов заболевание может быть семейным. Встречается обычно в возрасте от 30 до 60 лет. У пожилых людей опухоль часто бывает более агрессивной (1). Наиболее распространенной генетической мутацией, которая вызывает эти опухоли, является BRAF V600E. Заболеваемость папиллярной карциномой щитовидной железы возросла за последние несколько десятилетий, в первую очередь из-за случайного обнаружения небольших опухолей у пациентов, которым проводят УЗИ шеи, МРТ, КТ или ПЭТ сканирование, когда поле исследования включает шею. Папиллярный рак щитовидной железы может распространяться по лимфатическим путям в регионарные лимфатические узлы у трети пациентов и метастазировать в легкие. У пациентов < 55 лет с небольшой опухолью, не выходящей за пределы капсулы щитовидной железы, прогноз очень хороший. Активное наблюдение за увеличением размера или появлением метастазов в шейных лимфатических узлах с помощью ультрасонографии может быть альтернативой хирургическому вмешательству у соответствующих образом отобранных пациентов с папиллярными карциномами < 1,5 см, поскольку только 15% из них увеличиваются на 3 мм в течение 10 лет и только у 3,4% развиваются метастазы в шейные лимфоузлы через 10 лет (2). При небольших опухолях (размером 1,5-4 см) гемитиреоидэктомия является подходящим вариантом лечения и почти всегда приводит к излечению. Новообразования размером > 4 см или мультифокальные новообразования требуют тотальной или субтотальной тиреоидэктомии. Система стратификации риска Американской ассоциации щитовидной железы разделяет пациентов на 3 уровня и используется для оценки риска рецидива и смертности (3): Низкий риск : интратиреоидное расположение новообразований, унифокальные или многоочаговые поражения, с вовлечением < 5 лимфатических узлов

Промежуточный риск : более выраженная лимфаденопатия, экстратиреоидное распространение и характерные для агрессивного течения гистологические признаки или сосудистая инвазия

Высокий риск: обширная лимфаденопатия (> 3 см), обширное экстратиреоидное распространение, сосудистая инвазия при фолликулярном раке щитовидной железы и отдаленные метастазы Послеоперационно радиоактивный йод используется для удаления остаточной ткани щитовидной железы по одной или нескольким из следующих причин: Для интерпретации уровня тиреоглобулина во время наблюдения

В качестве адъювантной терапии при подозрении на остаточный рак щитовидной железы или при наличии промежуточного или высокого риска рецидива

Для помощи в стадировании рака при подозрении на отдаленные метастазы у пациентов с раком щитовидной железы высокого риска Не было доказано, что послеоперационный радиоактивный йод уменьшает рецидив у пациентов с раком щитовидной железы низкого риска и поэтому он не рекомендуется (4). У пациентов с раком щитовидной железы с промежуточным или высоким риском после начального лечения назначаются дозы левотироксина, достаточные для подавления уровней ТТГ с целью подавления роста рака щитовидной железы. Для определения рецидивирующего или персистирующего заболевания определяются сывороточные уровни тиреоглобулина и антител к тиреоглобулину, а также выполняется УЗИ шеи. . Примерно у 20–30% пациентов с раком щитовидной железы среднего и высокого риска наблюдаются рецидивы или персистирующие заболевания. При выявлении резистентных к радиойоду, структурно прогрессирующих метастазов эти пациенты нуждаются в дополнительной операции или лечении ингибиторами тирозинкиназы. Переход к программе помощи пациентам, перенесшим раковые заболевания, или наблюдение врача первичной помощи обычно рекомендуются после 5 лет наблюдения у пациентов без признаков заболевания, поскольку риск рецидива падает ниже 1%. Поздние рецидивы, которые изредка встречаются, можно выявить с помощью ультразвукового исследования щитовидной железы и определения каждые 5 лет уровней тиреоглобулина и тиреоглобулиновых антител. Справочные материалы по папиллярному раку щитовидной железы 1. Boucai L, Zafereo M, Cabanillas ME: Thyroid Cancer: A Review. JAMA 331(5):425–435, 2024. doi:10.1001/jama.2023.26348 2. Saravana-Bawan B, Amandeep Bajwa A, Paterson J, et al: Active surveillance of low-risk papillary thyroid cancer: A meta-analysis. Surgery 167:46–55, 2020. doi: 10.1016/j.surg.2019.03.040 3. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al: 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 26(1):1–133, 2016. doi: 10.1089/thy.2015.0020 4. Leboulleux S, Bournaud C, Chougnet CN, et al: Thyroidectomy without Radioiodine in Patients with Low-Risk Thyroid Cancer. N Engl J Med 386(10):923–932, 2022. doi:10.1056/NEJMoa2111953

Фолликулярная карцинома щитовидной железы Фолликулярная карцинома составляет примерно 4% случаев рака щитовидной железы. Чаще он встречается у пожилых людей и в регионах йодного дефицита. Она более агрессвна, чем папиллярный рак, поскольку распространяется гематогенно и несет более высокий риск отдаленных метастазов. Наиболее распространенной генетической мутацией, которая вызывает эти опухоли, является мутация RAS. Лечение требует почти тотальной тиреоидэктомии и послеоперационной терапии радиоактивным йодом. Метастазы более чувствительны к повторным дозам радиойодтерапии, чем при папиллярной карциноме. После лечения назначаются дозы левотироксина, подавляющие тиреоидстимулирующий гормон. Для выявления рецидива или продолжения роста опухоли необходимо периодически следить за уровнем тиреоглобулина в сыворотке и проводить ультрасонографию шеи.

Онкоцитарная карцинома щитовидной железы (ранее карцинома из клеток Гюртля) Онкоцитарные карциномы щитовидной железы исторически считались подгруппой фолликулярных карцином щитовидной железы, но геномные данные подтверждают, что эти опухоли являются отдельным образованием. Потеря гетерозиготности большинства хромосом и хромосомных дупликаций хромосом 5 и 7, а также мутации митохондриальной ДНК обеспечивают этим опухолям цитоплазму, богатую митохондриями, и обуславливают их "онкоцитарное" обозначение. Такие опухоли могут быть инкапсулированными или широко инвазивными. Широкоинвазивные онкоцитарные карциномы хуже реагируют на радиоактивный йод, обладают повышеным накоплением ФДГ при ПЭТ-сканировании и имеют тенденцию метастазировать гематогенно за пределами шеи (1, 2). Справочные материалы по онкотическому тиреоидному раку 1. Ganly I, Makarov V, Deraje S, et al. Integrated Genomic Analysis of Hurthle Cell Cancer Reveals Oncogenic Drivers, Recurrent Mitochondrial Mutations, and Unique Chromosomal Landscapes. Cancer Cell 2018;34(2):256-270.e5. doi:10.1016/j.ccell.2018.07.002 2. Gopal RK, Kubler K, Calvo SE, et al. Widespread Chromosomal Losses and Mitochondrial DNA Alterations as Genetic Drivers in Hurthle Cell Carcinoma. Cancer Cell 2018;34(2):242-255.e5. doi:10.1016/j.ccell.2018.06.013

Анапластическая карцинома щитовидной железы Анапластическая карцинома — это недифференцированный рак, на долю которого приходится примерно 1% случаев рака щитовидной железы, и она отвечает за 20% случаев смертности от рака щитовидной железы ежегодно (1). Анапластический рак встречается в основном у лиц пожилого возраста и несколько чаще – у женщин. Опухоль характеризуется болезненностью и быстрым ростом. Быстрое увеличение щитовидной железы может указывать также на тиреоидную лимфому, особенно если это происходит на фоне тиреоидита Хашимото. Примерно 45% анапластических опухолей содержат мутацию BRAF V600E. В одном исследовании пациенты, получавшие таргетную терапию дабрафенибом в сочетании с траметинибом и, в большинстве случаев, c ингибиторами контрольных точек иммунитета до операции, имели годичную выживаемость 93%. У тех, кто перенес хирургическое вмешательство до назначения таргетной терапии, 1-летняя выживаемость составляла 74%, а у тех, кто получал таргетную терапию без хирургического вмешательства, 1-летняя выживаемость составляла 38% (2, 3). Справочные материалы по анапластической карциноме щитовидной железы 1. Lim H, Devesa SS, Sosa JA, Check D, Kitahara CM: Trends in Thyroid Cancer Incidence and Mortality in the United States, 1974-2013. JAMA 2017;317(13):1338–1348. doi:10.1001/jama.2017.2719 3. Bible KC, Kebebew E, Brierley J, et al: 2021 American Thyroid Association Guidelines for Management of Patients with Anaplastic Thyroid Cancer. Thyroid 31(3):337–386, 2021. doi: 10.1089/thy.2020.0944 3. Zhao X, Wang JR, Dadu R, et al: Surgery After BRAF-Directed Therapy Is Associated with Improved Survival in BRAFV600E Mutant Anaplastic Thyroid Cancer: A Single-Center Retrospective Cohort Study. Thyroid 33(4):484–491, 2023. doi:10.1089/thy.2022.0504

Медуллярный рак щитовидной железы Медуллярная карцинома составляет примерно 4% случаев рака щитовидной железы и возникает из парафолликулярных С-клеток, которые продуцируют кальцитонин. Она может быть спорадической (75%, обычно односторонним); однако 25% случаев являются семейными и вызваны мутацией протоонкогена ret. Семейная форма может развиваться изолированно (семейный медуллярный рак щитовидной железы) или как компонент синдрома множественной эндокринной неоплазии (МЭН) 2А (медуллярный рак щитовидной железы, первичный гиперпаратиреоз и феохромоцитома) или МЭН 2B (медуллярный рак щитовидной железы, феохромоцитома и желудочно-кишечные ганглионевромы). Хотя кальцитонин способен снижать содержание кальция и фосфатов в сыворотке, уровень кальция у больных остается нормальным, поскольку высокий уровень кальцитонина в конечном счете снижает число или чувствительность собственных рецепторов. В опухоли также присутствуют характерные амилоидные отложения, окрашивающиеся конго-красным. Метастазы распространяются по лимфатическим путям в лимфоузлы шеи и средостения и иногда – в печень, легкие и кости. У пациентов обычно наблюдается бессимптомный узел щитовидной железы, хотя во многих случаях в настоящее время диагноз устанавливают до того, как развивается пальпируемая опухоль во время обычного скрининга больных родственников с MEN 2A или MEN 2B. У больных с медуллярным раком могут наблюдаться симптомы, связанные с эктопической продукцией других гормонов или пептидов (например, адренокортикотропного гормона (АКТГ), вазоактивного интестинального полипептида, простагландинов, калликреинов, серотонина). Лучшим диагностическим показателем является значительное повышение уровня кальцитонина в сыворотке. Для выявления чрезмерной секреции кальцитонина проводят тест с нагрузкой кальцием (15 мг/кг в/в через 4 часа), которая провоцирует выброс этого гормона. Рентгенография или УЗИ могут показать плотный, гомогенный конгломерат кальцификата в пределах первичной опухоли. Все пациенты с медуллярной карциномой щитовидной железы должны пройти генетическое тестирование на мутации протоонкогена RET; родственники пациентов с мутациями должны пройти генетическое тестирование и измерить базальный уровень кальцитонина и его уровень после стимуляции. При наследственных формах зародышевые мутации протоонкогена RET, которые встречаются в 98% случаев, коррелируют с фенотипом; то есть специфические мутации в определенных кодонах гена RET ассоциированы с различными синдромами или с более агрессивным заболеванием. Тотальная тиреоидэктомия и двусторонняя диссекция центрального лимфатического узла показаны, даже если двустороннее поражение не является очевидным (1). При гиперпаратиреозе требуется удаление гиперпластических или аденоматозных паращитовидных желез. Если присутствует феохромоцитома, она обычно двусторонняя. Феохромоцитомы следует исключить путем измерения уровня метанефрина в плазме и, если они выявлены, удалить перед тиреоидэктомией из-за опасности провоцирования гипертонического криза во время операции. Отдалённая выживаемость больных со спорадической медуллярной карциномой и МЭН 2А относительно велика; более двух третей таких больных живут более 10 лет. Медуллярная карцинома в составе MEN 2B имеет худший прогноз. Родственники, имеющие повышенный уровень содержания кальцитонина в сыворотке крови без пальпирующихся аномалий щитовидной железы, должны пройти тиреоидектомию, поскольку на этой стадии шансы на излечение более высокие. Некоторые эксперты рекомендуют хирургическое вмешательство родственникам, имеющим нормальные базальный и стимулированный уровни кальцитонина в сыворотке крови и мутацию кодона протоонкогена ret высокого риска. Медуллярная карцинома щитовидной железы, справочные материалы 1. Wells Jr SA, Asa SL, Henning D, et al: Revised American Thyroid Association Guidelines for the Management of Medullary Thyroid Carcinoma prepared by the American Thyroid Association Guidelines Task Force on Medullary Thyroid Carcinoma. Thyroid 25(6): 567–610, 2015. doi: 10.1089/thy.2014.0335