Простой нетоксический зоб, диффузный или узловой, – это незлокачественная гипертрофия щитовидной железы без гипертиреоза, гипотиреоза или воспаления. За исключением случаев тяжелой йодной недостаточности, тиреоидная функция нормальна, и жалобы пациентов сводятся лишь к увеличению размеров безболезненной щитовидной железы. Диагноз основывается на данных клиники и результатах оценки тиреоидной функции. Лечение направлено на устранение причины зоба, но при очень больших его размерах может потребоваться хирургическое лечение.

(См. также Обзор функции щитовидной железы (Overview of Thyroid Function)).

Простой нетоксический зоб – самая распространенная причина увеличения щитовидной железы, часто развивается в пубертатном возрасте, во время беременности и в период менопаузы. Причины его развития именно в эти сроки жизни обычно остаются неизвестными. Известные причины включают:

Врожденное нарушение выработки гормонов щитовидной железы

Употребление продуктов, которые содержат вещества, ингибирующие синтез тиреоидных гормонов (струмогеносодержащие продукты, такие как маниок, брокколи, цветная капуста, кочанная капуста), что может иметь место в странах с дефицитом йода

Использование медикаментозных средств, подавляющих синтез тиреоидных гормонов (например, амиодарона или других йодсодержащих препаратов, лития)

В Северной Америке дефицит йода встречается редко, но во всем мире именно он является самой частой причиной зоба (так называемый эндемический зоб). Компенсаторное небольшое повышение уровня ТТГ препятствует развитию гипотиреоза, но одновременно приводит к образованию зоба. В результате повторных циклов стимуляции и инволюции формируется нетоксический узловой зоб. Однако истинная причина нетоксического зоба в отсутствие йодного дефицита чаще всего остается неизвестной.

Симптомы и признаки простого нетоксического зоба Пациенты с зобом обычно бессимптомны. Пациенты с более крупным зобом могут иметь дисфагию, охриплость или ощущение переполнения в горле ("ком в горле") (1). В анамнезе пациентов могут быть указания на низкое потребление йода или чрезмерное потребление зобогенных продуктов, но в Северной Америке это бывает редко. Зоб на ранних стадиях своего развития обычно симметричен, не содержит узлов и имеет мягкую консистенцию. Позднее в нем могут появляться множественные узлы и кисты. Справочные материалы по симптоматике 1. Sajisevi M, Caulley L, Eskander A, et al. Evaluating the Rising Incidence of Thyroid Cancer and Thyroid Nodule Detection Modes: A Multinational, Multi-institutional Analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2022;148(9):811-818. doi:10.1001/jamaoto.2022.1743

Диагностика простого нетоксического зоба Исследование поглощение радиоактивного йода щитовидной железой

Сканирование щитовидной железы

Ультразвуковое исследование щитовидной железы

Уровни тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и тиреотропного гормона (ТТГ) На ранних стадиях поглощение радиоактивного йода щитовидной железой может быть как нормальным, так и повышенным; результаты сканирования нормальны. Показатели функции щитовидной железы обычно находятся в пределах нормы. Для исключения тиреоидита Хашимото определяют уровень тиреоидных антител. При эндемическом зобе уровень ТТГ в сыворотке может быть несколько повышенным, а содержание T4 в сыворотке – низконормальным или сниженным;T3 в то же время обычно нормален или слегка повышен. С целью определения наличия узелков, которые могут быть предпосылками рака, проводится ультразвуковое исследование щитовидной железы.

Лечение простого нетоксического зоба Зависит от причины В йоддефицитных районах ликвидировать дефицит йода можно следующими способами: Добавлением йода в соль

Приемом внутрь иодированного масла

Ежегодным внутримышечным введением йодированного масла

Йодированием воды, сельскохозяйственных культур или кормов для животных Следует прекратить прием любых индукторов зоба (например, маниоки, брокколи, цветной капусты, капусты). В других случаях вводят тиреоидные гормоны, что блокирует продукцию тиреотропного гормона (ТТГ) (и, следовательно, устраняет стимуляцию щитовидной железы). Молодым пациентам назначают умеренные дозы левотироксина (100-150 мкг перорально 1 раз в день, в зависимости от уровня ТТГ в сыворотке) для снижения уровня ТТГ в сыворотке крови до нижних границ нормы. Пациентам старшего возраста с нетоксичным узловым зобом прием левотироксина противопоказан, поскольку данный вид зоба редко уменьшается в объеме и может содержать участки автономно функционирующей тиреоидной ткани, поэтому лечение левотироксином может стать причиной гипертиреоза. При большом зобе иногда требуется хирургическое вмешательство, чтобы уменьшить железу настолько, чтобы предотвратить нарушение дыхания или глотания или ликвидировать косметические проблемы. Лечение йодом-131 при большом зобе, как правило, неэффективно, если нет явных доказательств автономной функции, проявляющейся подавленным уровнем ТТГ.