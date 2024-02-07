Подходы к лечению пациентов с узлами щитовидной железы

Узлы щитовидной железы в основном бессимптомны, но иногда они могут быть болезненными или вызывать компрессионные симптомы в области шеи. Боль указывает на тиреоидит или кровоизлияние в кисту. Бессимптомные узлы могут быть злокачественными, но обычно являются доброкачественными образованиями. Компрессионные симптомы, включая затрудненное глотание, затрудненное дыхание или охриплость, повышают риск злокачественного перерождения узлов.

Симптомы гипертиреоз (т.е., сердцебиение, непереносимость жары, потеря веса, тремор) заставляют заподозрить гиперфункционирующую аденому или тиреоидит, в то время как симптомы гипотиреоза (т.е., непереносимость холода, увеличение веса, утомляемость) предполагают наличие тиреоидита Хашимото.

Факторы риска рака щитовидной железы включают:

Облучение железы в анамнезе, особенно в младенческом или детском возрасте

Возраст > 55 лет

Женский пол (1)

Семейный анамнез рака щитовидной железы или множественной эндокринной неоплазии 2 типа

Солитарный узелок или зоб

Дисфагия

Дисфония

Увеличение размеров узла (особенно быстрый рост или рост на фоне лечения, подавляющего функцию железы)

Более высокие уровни тиреотропного гормона (ТТГ)

Хотя женский пол является фактором риска развития рака щитовидной железы, у мужчин, особенно у пожилых, чаще развивается агрессивное заболевание.