Обзор функции щитовидной железы (Overview of Thyroid Function)

Синтез тиреоидных гормонов требует присутствия йода (см. рисунок Синтез тиреоидных гормонов). Йод, попадающий в организм с пищей и водой в виде йодида, активно концентрируется щитовидной железой и в фолликулярных клетках под действием тиреоидной пероксидазы превращается в органический йод (органификация). Фолликулярные клетки окружают пространство (фолликул), заполненное коллоидом, который состоит из тиреоглобулина – гликопротеина, содержащего в своем составе тирозин в своей матрице. Тирозин, контактируя с мембраной фолликулярных клеток, йодируется с образованием 1 (монойодтирозин) или 2 (дийодтирозин) продуктов, затем распадается на несколько частей, образовывая 2 формы тиреоидных гормонов.

Дийодтирозин + дийодтирозин → T4

Дийодтирозин + монойодтирозин → T3

Синтез тиреоидных гормонов

T3 и T4 остаются в составе молекул тиреоглобулина внутри фолликула до тех пор, пока фолликулярные клетки не начнут поглощать тиреоглобулин в виде коллоидных капель. В фолликулярных клетках происходит выщепление T3 и T4 из тиреоглобулина.

Свободные T3 и T4 затем высвобождаются в кровоток, где связываются с транспортными сывороточными белками. Первичным транспортным белком является тироксинсвязывающий глобулин (ТБГ), который обладает высокой аффинностью к T3 и T4, но при этом низкой связывающей способностью. В норме ТСГ транспортирует около 75% связанных тиреоидных гормонов.

К другим связывающим белкам относятся

Тироксинсвязывающий преальбумин (транстиретин), который обладает высокой аффинностью к T4, но при этом низкой связывающей способностью.

Альбумин, который имеет низкое сродство, но высокую функциональную активность в отношении T3 и T4

Около 0,3% от общего сывороточного T3 и 0,03% от общего сывороточного T4 являются свободными и находятся в равновесии со связанными гормонами. Только свободный T3 и свободный T4 могут воздействовать на периферические ткани.

Все реакции синтеза и секреции T3 и T4 контролируются тиреотропным гормоном (ТТГ), который секретируется тиреотрофными клетками гипофиза. Секреция ТТГ гипофизом контролируется механизмом отрицательной обратной связи: повышенный уровень свободных T4 и T3 тормозит синтез и секрецию ТТГ, тогда как сниженный их уровень стимулирует секрецию этого гипофизарного гормона. На секрецию ТТГ влияет также тиреотропин-рилизинг гормон (ТРГ), который синтезируется в гипоталамусе. Точные механизмы регуляции синтеза и секреции ТРГ неизвестны, но тиреоидные гормоны по механизму обратной связи ингибируют его синтез.

Большая часть циркулирующего Т3 вырабатывается вне щитовидной железы в периферических тканях путем монодейодирования Т4. Лишь 1/5 количества T3 непосредственно секретируется щитовидной железой.