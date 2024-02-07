Первичный гипотиреоз обусловлен снижением секреции тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) щитовидной железой. Низкие уровни T4 и T3 в сыворотке крови и повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ). В США наиболее распространенной причиной является аутоиммунное воспаление. Обычно к первичному гипотиреозу приводит тиреоидит Хашимото, часто ассоциирующийся с плотным зобом или – на поздних стадиях – с фиброзом щитовидной железы, сопровождающимся ее атрофией и снижением или полной потерей функции.

Второй наиболее распространенной причиной является лечение гипертиреоза (посттерапевтический гипотиреоз), особенно после терапии радиоактивным йодом или хирургического вмешательства по поводу гипертиреоза, зоба или рака щитовидной железы. Гипотиреоз, развивающийся при передозировке пропилтиоурацила, тиамазола или йода, после отмены медикаментозного лечения обычно проходит.

Дефицит йода может стать причиной эндемического зоба и зобного гипотиреоза. Большинство пациентов с зобом, причиной которого не является тиреоидит Хашимото, имеют эутиреоидный или гипертиреоидный характер заболевания. При йодном дефиците нарушается гомогенная структура щитовидной железы. В ответ на это выделяется ТТГ, который увеличивает размеры щитовидной железы и её способность поглощать йод; в результате развивается зоб. В случае острого дефицита йода у пациента развиваются симптомы гипотиреоза, что после введения в употребление йодированной соли в Соединенных Штатах встречается редко.

При йодной недостаточности возникает врождённый гипотиреоидизм. Тяжелый йодный дефицит в отдельных регионах, приводя к врождённому гипотиреоидизму (ранее называемому эндемический кретинимзм), является основной причиной умственной отсталости во всем мире.

В редких случаях зобный гипотиреоз обусловлен врожденными дефектами ферментов синтеза тиреоидных гормонов.

Гипотиреоидизм встречается у пациентов, принимающих литий (который, вероятно, тормозит секрецию тиреоидных гормонов). Гипотиреоз может также возникнуть у пациентов, принимающих амиодарон или другие йодсодержащие препараты, у пациентов, принимающих альфа-интерферон, а также у пациентов, получающих лечение от рака ингибиторами контрольных точек или некоторыми ингибиторами тирозинкиназы.

Гипотиреоз может явиться результатом лучевой терапии рака гортани или лимфомы Ходжкина. Стойкий гипотиреоз часто развивается после лучевой терапии, и функцию щитовидной железы (определение уровня ТТГ в сыворотке) у таких больных необходимо оценивать каждые 6-12 месяцев.