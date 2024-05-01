﻿Подходы к лечению травматологических пациентов

Методы визуализации и лабораторные исследования дополняют клиническую оценку. Пациенты с проникающей травмой, как правило, имеют фокальные повреждения, что позволяет ограничиться визуализацией очевидно вовлеченного отдела или отделов. Тупая травма, особенно при значительном торможении (например, серьезное падение, автомобильная авария), может затронуть любую часть тела, необходимо провести визуализирующие исследования, которые определяются механизмом травмы и получить результаты осмотра.

Диагностическая визуализация шейного отдела позвоночника может быть отложена у пациентов, не находящихся в состоянии интоксикации, не имеющих фокальных неврологических симптомов, не испытывающих болезненность в шейном отделе по средней линии и не имеющих отвлекающих травм (например, перелома бедренной кости), а также находящихся в сознании. Для всех остальных пациентов должны применяться исследования визуализации шейного отдела позвоночника, предпочтительно с использованием КT.

Рентгенограмма грудной клетки помогает идентифицировать разрыв дыхательных путей, травму легкого, гемоторакс и пневмоторакс; она также позволяет заподозрить наличие разрывов грудной аорты (например, по расширению тени средостения). Тем не менее, КТ грудной клетки является более чувствительным к большинству внутригрудных травм, и часто этот метод является предпочтительным. Визуализация грудной клетки в настоящее время обычно выполняется у постели больного с использованием протокола расширенной сфокусированной сонографической оценки при травме (E-FAST), особенно если пациенты нестабильны. Можно выявить пневмоторакс, гемоторакс и гемоперикард.

Для пациентов с тяжелой множественной травмой предпочтительнее выполнить КТ грудной клетки, живота и таза, позвоночника, головы или, в некоторых случаях, комбинацию этих исследований.

Идентификация внутрибрюшинных повреждений является важной. Исторически сложилось так, что для оценки внутрибрюшинного кровотечения используется диагностическое промывание брюшины (ДПБ). При проведении ДПБ, катетер для перитонеального диализа вводят в перитонеальную полость через стенку брюшной полости. Если при этом аспирируется > 10 мл крови, показано проведение экстренной лапаротомии. Если кровь не аспирируется, через катетер вливают 1 л 0,9% физиологического раствора и позволяют ему вытекать; анализ вытекшей жидкости используется для назначения дальнейшей терапии. Однако во всех регионах, кроме регионов с низкими ресурсами, DPL часто заменяется прикроватным ультразвуковым исследованием по протоколу Е-FAST, особенно у нестабильных пациентов; оно является чувствительным методом для выявления значительных объемов внутрибрюшинной крови, при которых требуется проведение неотложной лапаротомии. Если пациент стабилен, то КТ является исследованием выбора: высокая точность метода позволяет провести визуализацию ретроперитонеальных структур и костей, а также показывает объем, а в некоторых случаях и источник кровотечения.

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Если подозревается перелом таза, проводят КТ малого таза; этот метод является более точным, чем простая рентгенография.

КТ головы обычно проводят для пациентов с изменением психического состояния или с фокальными неврологическими нарушениями, а также у пациентов, перенесших потерю сознания. Некоторые данные свидетельствуют о том, что проведение КТ не является необходимым для пациентов с краткосрочной потерей сознания (т.е., < 5 секунд), транзиторной амнезией или дезориентацией, но которые находятся в сознании с оценкой 15 баллов по шкале комы Глазго во время исследования. Исследования визуализации проводят более широко у пациентов с постоянной головной болью, рвотой, амнезией, судорогами, имеющих возраст > 60 лет, и с наркотической или алкогольной интоксикацией, а также у пациентов, принимающих антикоагулянты или антиагреганты. Были разработаны правила принятия клинических решений, которые помогут определить, каким пациентам нужно проводить КТ головы (3). Эти правила принятия решений должны использоваться со вспомогательной целью, но не для замены клинической оценки.

Для детей с черепно-мозговой травмой, Сеть прикладных научных исследований детской неотложной помощи (PECARN) разработала алгоритм, который может помочь ограничить воздействие радиации на голову пациента при проведении КТ; для детей, которым проводилась КТ иным способом, используется клиническое наблюдение.

Обследование детей 0-2 лет с травмой головы * Включая возбуждение, сонливость, повторяющиеся вопросы и замедленную реакцию на вербальное общение. † В том числе автомобильная авария с выбрасыванием пациента, смерть другого пассажира, или опрокидывание; столкновение автомашины с пешеходом или велосипедистом, не носящим шлем; падение с высоты > 0,9 м для детей < 2 лет; удар по голове высокопрочным предметом. ‡Отсутствие других признаков, свидетельствующих о черепно-мозговой травме, например, только потери сознания, головной боли рвоты, а также определенных гематом кожи головы у детей старше 3 месяцев. ED = отделение неотложной помощи; GCS = шкала комы Глазго; LOC = потеря сознания. Adapted from Kupperman N, Holmes JF, Dayan PS, et al for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: A prospective cohort study. Lancet 374: 1160-1170, 2009. doi:10.1016/S0140-6736(09)61558-0

Обследование детей ≥ 2 лет с травмой головы * Включая возбуждение, сонливость, повторяющиеся вопросы и замедленную реакцию на вербальное общение. †В том числе автомобильная авария с выбрасыванием пациента, смерть другого пассажира, или опрокидывание; столкновение автомашины с пешеходом или велосипедистом, не носящим шлем; падение > 1,5 м для детей ≥ 2 лет; удар по голове высокопрочным предметом. ‡Отсутствие других признаков, свидетельствующих о черепно-мозговой травме, например, только потери сознания, головной боли рвоты, а также определенных гематом кожи головы у детей старше 3 месяцев. ED = отделение неотложной помощи; GCS = шкала комы Глазго; LOC = потеря сознания. Adapted from Kupperman N, Holmes JF, Dayan PS, et al for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: A prospective cohort study. Lancet 374: 1160-1170, 2009. doi:10.1016/S0140-6736(09)61558-0

Пациенты с подозрением на повреждение спинного мозга должны обследоваться с помощью МРТ.

Травму аорты следует заподозрить у больных с тяжелой травмой грудной клетки, вызванной силой инерции при резком торможении, или при наличии симптомов (дефицита пульса или асимметричных данных артериального давления, циркуляторно-ишемического поражения органов, подтверждающих признаков на рентгенограмме грудной клетки). Этим пациентам может потребоваться КТ-ангиография или друго исследование для визуализации аорты. Бета-блокаторы короткого действия могут быть использованы для контроля частоты сердечных сокращений и артериального давления у пациентов с травматическим поврежденим аорты.

Для всех пациентов с подозрением на выраженную тупую травму грудной клетки проводят исследования с применением кардиомонитора и выполняют ЭКГ для обнаружения травмы миокарда и выявления аритмии. У пациентов с изменениями на ЭКГ обычно определяют уровень кардиальных маркеров в крови; в некоторых случаях выполняют эхокардиографию для оценки пациентов с возможным ушибом сердца.

Повреждение сосудов сонной артерии и позвоночных сосудов следует рассматривать у пациентов с травмой головы и шеи, особенно с односторонними неврологическими симптомами, синдромом ремня безопасности (линейная гематома от привязного ремня) или предрасполагающими травмами (например, перелом позвонков C1, C2 или C3, переломы других С-позвонков с подвывихом;переломы тел позвонков по типу «висящей капли»). Для таких пациентов обычно проводят КТ-ангиографию.

При подозрении на переломы и вывихи конечностей делаются обычные рентгеновские снимки. Другие методы визуализации применяются по специфическим показаниям (например, ангиография для дианостики и иногда эмболизация сосудистых повреждений; КТ для лучшего изображения переломов позвоночника, костей таза или сложных внутрисуставных переломов).

Лабораторные тесты, которые могут быть полезны, включают следующее

Развернутый общий анализ крови для установления исходного уровня

Серийное иследование уровней гемоглобина для оценки кровотечения

Определение парциального давления кислорода в крови, парциального давления углекислого газа в крови и основного дефицита.

Анализ мочи на наличие крови

Уровень глюкозы для оценки гипогликемии

Тип и перекрестная проба на совместимость крови для возможной трансфузии крови

Исследования свертывания крови

Оценка перфузии (лактат плазмы, дефицит оснований газового состава артериальной крови у пациентов с катетеризированной центральной веной, центральное венозное насыщение кислородом) выявляют ранние признаки шока или неполное купирование шока. Другие машинально назначаемые исследования (например, электролиты и другие биохимические показатели) можно использовать реже в соответствии с данными истории болезни (например, почечная недостаточность, применение диуретиков).

Часто проводится токсикологический скрининг (например, на алкоголь в крови, токсикологический скрининг мочи); результаты этого исследования редко изменяют методы неотложного лечения, но могут помочь определить расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ в качестве возможной причины травмы, что позволяет проведение вмешательства для предотвращения последующей травмы.

D-димер, фибриноген и продукты деградации фибрина могут быть измерены у беременных травматологических пациенток. Результаты испытаний могут быть патологическими у пациентов с отслоением плаценты; однако, эти тесты не являются ни чувствительными, ни специфическими и не могут окончательно подтвердить или исключить диагноз.