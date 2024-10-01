Черепно-мозговая травма (ЧМТ)

Принципы лечения больных с повышенным ВЧД:

Немедленная оротрахеальная интубация

Искусственная вентиляция легких

Мониторинг ВЧД и МПД

По показаниям проводят седацию

Поддержание нормоволемии и сывороточной осмоляльности в пределах 295–320 мосмоль/кг (295–320 ммоль/кг)

При стойком повышенном ВЧД возможно дренирование спинно-мозговой жидкости (СМЖ), временная гипервентиляция, декомпрессивная краниотомия или пентобарбиталовая кома

Чаще рекомендуется (в быстрой последовательности[) оральная интубация (с парализацией), а не нозотрахеальная интубация в сознании, если пациенты с ЧМТ нуждаются в поддержке дыхательных путей или механической вентиляции. Назотрахеальная интубация может вызвать кашель и рвотные позывы и тем самым повысить ВЧД. Лекарственные препараты для седации и обезболивания дают перед введением паралитических медикаментов, чтобы минимизировать повышение ВЧД при манипуляциях на дыхательных путях.

Для оценкиадекватности оксигенации и вентиляции легких необходимо использовать пульсоксиметрию и контролировать газовый состав артериальной крови (если возможно, содержание CO2 в конце выдоха). Задача – поддержание нормального PаСО2 уровень (38–42 мм рт. ст.). Профилактическая гипервентиляция (PаСО2 25–35 мм рт. ст.) на данный момент не рекомендуется. Более низкое раСО2 снижает ВЧД, вызывая церебральную вазоконстрикцию, но вазоконстрикция также снижает перфузию мозга, способствуя развитию ишемии. Поэтому гипервентиляция (PaCO2 – 30–35 мм рт. ст.) используется только в течение первых нескольких часов при ВЧД, которое не отвечает на стандартное лечение.

Мониторинг ВЧД и Контроль и мониторинг ЦПД, когда они используются, рекомендуются пациентам с тяжелой ЧМТ, которые не могут выполнять простые команды, особенно тем, у кого аномальные показатели КТ головы, а также для пациентов с ТБИ, у которых ГКС после реанимации составляет от 3 до 8 баллов(1). Однако не было доказано, что мониторинг ВЧД достоверно снижает смертность (5, 6), но есть данные, которые показывают прямую корреляцию между смертностью и снижением ВЧД при тяжелой ЧМТ (7).

Основная цель – поддерживать ВЧД < 25 (иногда предельный уровень 20) мм рт. ст. и ЦПД как можно ближе к 60 мм рт. ст. Отток по церебральным венам может быть улучшен (тем самым снижая ВЧД), путем подъема головного конца кровати на 30° и удержанием головы пациента в средней позиции. Если необходимо, может быть введен вентрикулярный катетер, для того чтобы дренировать СМЖ и, таким образом, снизить ВЧД (3). Тем не менее, интерпретация этих результатов является спорной, отчасти потому, что помощь была оказана в условиях, которые отличаются от принятых в Соединенных Штатах, что ограничивает экстраполяцию результатов.

Седация используется для предупреждения возбуждения, избыточной мышечной активности (например, при делирии) и помогает смягчить реакцию на боль и, таким образом, помогает предотвратить увеличение ВЧД. Для седации у взрослых часто используют пропофол (детям противопоказан) в связи с быстрым эффектом и очень коротким периодом действия. Наиболее частым побочным эффектом пропофола является артериальная гипотензия. При длительном применении препарата в высоких дозах может развиваться панкреатит. Бензодиазепины (например, мидазолам, лоразепам) и дексмедетомидин, которые для детей предпочтительнее пропофола, можно также использовать для седации, но их действие наступает не так быстро, как пропофола, и индивидуальную реакцию трудно предсказать. Антипсихотические препараты могут задержать выздоровление, их следует по возможности избегать. Если паралитические средства необходимы для обездвиживания пациента или предупреждения случайного смещения медицинских устройств, необходимо обеспечить адекватную седацию.

Эффективное обезболивание часто требует применения опиоидов.

Важное значение имеет поддержание эуволемии и нормальной осмоляльности сыворотки крови (изоосмолярный или слегка гиперосмолярный, целевой уровень осмолярности плазмы составляет 295–320 мосмоль/кг [295–320 ммоль/кг]). Для контроля ВЧД гипертонический солевой раствор (3% или 23,4%) является более эффективным осмотическим агентом, чем маннитол (8). Он вводится в виде болюса 2–3 мл/кг внутривенно по мере необходимости для поддержания внутричерепного давления (ICP) в пределах 20–25 мм рт.ст. или в виде непрерывной инфузии 1 мл/кг/ч. Содержание натрия в сыворотке крови контролируется и поддерживается на уровне ≤155 мЭкв/л (155 ммоль/л).

Внутривенное введение осмотических диуретиков (например, маннитола) является альтернативным методом, имеющим целью снижение ВЧД и поддержание осмоляльности плазмы крови. Такой метод - средство резерва для больных, состояние которых ухудшается, или он может использоваться в предоперационном периоде у больных с гематомами. 20% раствор маннитола дают в дозе 0,5–1 г/кг внутривенно (2,5–5 мл/кг) в течение 15–30 минут и повторяют в дозе 0,25–0,5 г/кг (1,25–2,5 мл/кг) так часто, насколько это необходимо (обычно каждые 6–8 ч); это снижает ВЧД в течение нескольких часов. Маннитол следует с осторожностью применять у пациентов с тяжелой ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью или с застоем в малом круге кровообращения, поскольку маннитол быстро увеличивает объем внутрисосудистой жидкости. Поскольку осмотические диуретики увеличивают экскрецию жидкости относительно ионов натрия, длительное использование маннитола может привести к водному истощению и гипернатриемии. Фуросемид 1 мг/кг внутривенно также способствует снижению общего содержания жидкости в организме, особенно, если необходимо избежать временной гиперволемии, связанной с применением маннитола. При использовании осмотических диуретиков необходимо тщательно следить за балансом жидкости и электролитов.

Декомпрессионная краниэктомия рекомендуется в тех случаях, когда повышенное ВЧД трудно поддается лечению другими вмешательствами, а иногда и в качестве первичной меры (например, во время операции по отсасыванию большой гематомы). При трепанации черепа удаляют некоторую часть черепа (с его трансплантацией позднее) и выполняют пластику твердой мозговой оболочки, позволяя отекшему мозгу "выйти" наружу. Количество и локализация удаления костной ткани зависит от травмы, но отверстие должно быть достаточным для предотвращения распространения отека от сдавления ткани мозга за пределы костного дефекта. Одно из исследований показало уменьшение частоты случаев развития вклинения головного мозга и снижение показателей смертности у пациентов, перенесших стандартную травматическую краниэктомию (костный лоскут 12 см × 15 см), по сравнению с ограниченной краниэктомией (костный лоскут 6 м × 8 см) (9). В рандомизированном исследовании, сравнивающем краниэктомию и медикаментозное лечение, общая смертность в течение 6 месяцев была ниже после краниэктомии, но показатели тяжелой инвалидизации и вегетативного состояния были выше, а частота хорошего функционального восстановления была аналогичной (10). В другом рандомизированном исследовании у пациентов, перенесших краниэктомию, повышенное ВЧД наблюдалось в течение меньшего периода времени, а их пребывание в ОИТ было более коротким по сравнению с теми, кто остался в группе медицинского наблюдения; тем не менее, показатели смертности в течение 6 месяцев были одинаковы в обоих группах (11).

Пентобарбиталовая кома─более сложный и в настоящее время менее популярный способ лечения некупирующегося повышенного ВЧД. Кома вызывается путем введения нагрузочной дозы пентобарбитала и последующей поддерживающей инфузии, регулируемой для подавления всплесков активности электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая постоянно контролируется. Артериальная гипотензия развивается часто, лечение заключается в введении жидкостей или, если необходимо, вазопрессоров.

Эффективность системной гипотермии не доказана в крупном многоцентровом исследовании (12).

Ранее высказывались соображения в пользу применения высоких доз кортикостероидов для снижения отека мозга и ВЧД. Однако назначение кортикостероидов для контроля ВЧД бесполезно и не рекомендуется. В ходе крупного рандомизированного плацебо-контролируемого исследования было доказано, что прием кортикостероидов в течение 8 часов после ЧМТ приводил к повышению смертности и тяжелой инвалидизации у выживших (13).

На данный момент были исследованы и продолжают исследоваться различные нейропротекторы, но в клинических исследованиях ни один из них не показал эффективности.