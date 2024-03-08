Переломы носа

Повреждения костей или хрящей носа могут приводить к отеку, болезненности при дотрагивании, патологической подвижности, крепитации, носовому кровотечению и кровоподтекам в окологлазничной области. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение может включать репозицию, стабилизацию с использованием внутренней тампонады или шинирование. Гематому носовой перегородки необходимо безотлагательно дренировать.
Из всех костей лица кости носа наиболее часто подвержены переломам, что объясняется их центральной локализацией и выступающим контуром. В зависимости от механизма травмы возможны переломы верхней челюсти, глазницы, решетчатой пластинки, а также повреждение носослезного протока.
Осложнения включают косметическую деформацию и функциональную закупорку проводящих путей. Гематома носовой перегородки являет собой субперихондриальное скопление крови, которое может привести к аваскулярному или септическому некрозу хряща с последующим развитием деформации (седловидный нос). Перелом пластинки решетчатой кости может привести к истечению спинномозговой жидкости (СМЖ), что повышает риск развития менингита или абсцесса мозга. К счастью, это осложнение встречается редко.
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Симптомы и признаки переломов носа
Носовое кровотечение при травме лица может указывать на перелом носовых костей. Другие симптомы и признаки включают очевидную и скрытую деформацию носа, отек, болезненность при дотрагивании, крепитацию и нестабильность. Также могут иметь место разрывы, кровоподтеки (в области носа и периорбитально), отклонения носовой перегородки и нарушение проходимости носовых ходов. Гематома носовой перегородки проявляется ее припухлостью фиолетового оттенка. Ринорея спинномозговой жидкости (СМЖ) выглядит, как прозрачное отделяемое, но может быть смешана с кровью, что затрудняет ее идентификацию.
Диагностика переломов носа
Объективное обследование
Диагностика основывается на данных физикального осмотра. При неосложненных переломах носа стандартная рентгенография неинформативна, поскольку она обладает низкой чувствительностью и специфичностью. При подозрении на другие переломы костей лица или осложнения проводят КТ костей лицевого скелета. Тест-полоски для определения уровня глюкозы не идентифицируют достоверно ринорею спинномозговой жидкости, поэтому такой метод не рекомендуется.
Лечение переломов носа
Симптоматическое лечение
При гематомах носовой перегородки – безотлагательное дренирование
При деформациях – отсроченная репозиция
Безотлагательное лечение включает контроль симптомов с прикладыванием льда и обезболиванием. Гематомы носовой перегородки необходимо безотлагательно надрезать и дренировать с целью предупреждения инфицирования и некроза хряща.
Репозицию проводят только при переломах, вызывающих видимую деформацию или закупорку носовых дыхательных путей. Основанием для завершения репозиции служат клиническое состояние пациента и восстановление проходимости носовых дыхательных путей. Обычно репозицию откладывают на 3–5 день после травмы до уменьшения отека, но не более чем 2 недель, чтобы не успела сформироваться костная мозоль. Репозицию переломов носа у взрослых можно проводить под местной анестезией; у детей необходима общая анестезия.
Элеватор с тупым кончиком вводят в ноздри и располагают под вдавленной носовой костью, которую приподнимают кпереди и в бок, одновременно надавливая на другую сторону носа, чтобы расположить спинку носа по средней линии. Нос можно стабилизировать посредством внутренних тампонов (пропитанные антибиотиками марлевые полоски, силиконовые эластомерные губки или аналогичные средства), поместив их высоко в преддверие носа, а также с помощью наружного шинирования. Внутренняя тампонада продолжается в течение 4–7 сут; наружное шинирование – 7–14 сут. Необходимо назначать антибиотикопрофилактику против стафилококков на весь период внутреннего тампонтрования носовой полости, что позволит снизить риск синдрома токсического шока.
Повреждения хряща часто не требуют репозиции. В редких случаях, когда после спадения отека деформация сохраняется, обычно достаточно провести репозицию и наложить шину под местной анестезией.
Переломы носовой перегородки трудно зафиксировать, поэтому позднее часто возникает необходимость хирургического вмешательства.
При переломе решетчатой пластинки с вытеканием спинномозговой жидкости (СМЖ) необходима госпитализация с постельным режимом, возвышенным положением головного конца и наложением люмбального дренажа. Методы ухода за дренажом и потребность в антибиотиках в разных учреждениях различаются. Если истечение цереброспинальной жидкости не прекращается, может потребоваться хирургическое вмешательство на основании черепа.
Основные положения
Основные осложнения при переломах костей носа - гематома носовой перегородки, носовое кровотечение, заложенность носа, косметические проблемы, редко встречающиеся переломы решетчатой пластинки.
Рентгенография носа не требуется.
Немедленно дренируют гематомы носовой перегородки.
Репозицию и некоторые другие методы лечения откладывают на срок от 3 до 5 дней, чтобы разрешился отек.