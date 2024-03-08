Переломы носа

Симптоматическое лечение

При гематомах носовой перегородки – безотлагательное дренирование

При деформациях – отсроченная репозиция

Безотлагательное лечение включает контроль симптомов с прикладыванием льда и обезболиванием. Гематомы носовой перегородки необходимо безотлагательно надрезать и дренировать с целью предупреждения инфицирования и некроза хряща.

Репозицию проводят только при переломах, вызывающих видимую деформацию или закупорку носовых дыхательных путей. Основанием для завершения репозиции служат клиническое состояние пациента и восстановление проходимости носовых дыхательных путей. Обычно репозицию откладывают на 3–5 день после травмы до уменьшения отека, но не более чем 2 недель, чтобы не успела сформироваться костная мозоль. Репозицию переломов носа у взрослых можно проводить под местной анестезией; у детей необходима общая анестезия.

Элеватор с тупым кончиком вводят в ноздри и располагают под вдавленной носовой костью, которую приподнимают кпереди и в бок, одновременно надавливая на другую сторону носа, чтобы расположить спинку носа по средней линии. Нос можно стабилизировать посредством внутренних тампонов (пропитанные антибиотиками марлевые полоски, силиконовые эластомерные губки или аналогичные средства), поместив их высоко в преддверие носа, а также с помощью наружного шинирования. Внутренняя тампонада продолжается в течение 4–7 сут; наружное шинирование – 7–14 сут. Необходимо назначать антибиотикопрофилактику против стафилококков на весь период внутреннего тампонтрования носовой полости, что позволит снизить риск синдрома токсического шока.

Повреждения хряща часто не требуют репозиции. В редких случаях, когда после спадения отека деформация сохраняется, обычно достаточно провести репозицию и наложить шину под местной анестезией.

Переломы носовой перегородки трудно зафиксировать, поэтому позднее часто возникает необходимость хирургического вмешательства.

При переломе решетчатой пластинки с вытеканием спинномозговой жидкости (СМЖ) необходима госпитализация с постельным режимом, возвышенным положением головного конца и наложением люмбального дренажа. Методы ухода за дренажом и потребность в антибиотиках в разных учреждениях различаются. Если истечение цереброспинальной жидкости не прекращается, может потребоваться хирургическое вмешательство на основании черепа.