Переломы нижней челюсти и средней зоны

Тупая травма лица может привести к перелому челюсти и других костей среднего отдела лица. Симптоматика зависит от локализации перелома. Диагноз устанавливают по данным рентгенографии и КТ. Лечение может включать проведение операции и/или наружную фиксацию.
Переломы нижней челюсти подозревают у больных с посттравматическими аномалиями прикуса или локальным отеком, а также с болезненностью над нижней челюстью. Другими важными признаками будут дефекты окклюзионной поверхности зубов, трещины альвеолярного отростка и нарушение чувствительности по ходу нижнего альвеолярного и подбородочного нервов. При некоторых переломах отмечают нестабильность при пальпации. Для переломов мыщелка нижней челюсти типичны боль в области перед ушной раковиной, отек и неполное открывание рта (тризм). При одностороннем переломе мыщелка нижней челюсти, челюсть отклоняется в поврежденную сторону.
Переломы среднего отдела лица, включающего область от верхнего края глазницы до зубов верхней челюсти, могут привести к сглаживанию контура щек, скуловых возвышений, скуловой дуги или краев глазниц. Классификация Ле Форта (см. рисунок Классификация переломов среднего лицевого отдела по Ле Форту) может быть использован для описания переломов средней зоны лица. Травматическая аномалия прикуса перелом верхнего альвеолярного отростка могут предполагать перелом верхней челюсти с повреждением окклюзионной поверхности.
Перелом основания орбиты предполагается при отсутствии чувствительности подглазничного нерва, наличии энофтальма или диплопии. Повреждение вблизи глазной орбиты требует офтальмологического обследования, включающего, как минимум, оценку остроты зрения, зрачков и экстраокулярных движений (см. также "Взрывной" перелом орбиты).
Перелом челюстной дуги предполагается при наличии тризма и дефекта при пальпации скуловой дуги. Депрессия на ипсилатеральной щеке может быть или не быть видимой первоначально из-за отека.
Черепно-мозговая травма и перелом шейных позвонков возможны, когда травма была достаточно серьезна для перелома костей лица. Такие тяжелые вколоченные травмы могут сопровождаться нарушением проходимости дыхательных путей.
Классификация переломов среднего отдела лица по Ле Фору
I: только нижние отделы верхней челюсти; II: подглазничные; III: полный отрыв среднего лицевого отдела черепа от черепной коробки (краниофасциальная диссоциация).
Диагностика переломов нижней челюсти и среднего отдела лица
Рентгенография и/или КТ
SCIENCE PHOTO LIBRARY
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Панорамная дентальная рентгенограмма является предпочтительным методом исследования при изолированном переломе нижней челюсти. Тонкослойная КТ (1 мм) выполняется в аксиальной и фронтальной плоскостях.
Лечение переломов нижней челюсти и среднего отдела лица
Ведение перелома
Иногда интубация трахеи, антибиотики
Для поддержания проходимости дыхательных путей больным с кровоизлиянием, отеком или значительным разрывом кожных покровов может потребоваться эндотрахеальная интубация. Специфическое лечение переломов лица является сложным и может включать внутреннюю фиксацию.
Переломы альвеолы зуба
Переломы, проходящие через альвеолу зуба, считаются открытыми. При таких переломах необходима антибиотикопрофилактика (обычно применяют антибиотики широкого спектра действия, которые особенно эффективны против анаэробов, такие как пенициллин), перорально или парентерально.
Переломы нижней челюсти
При переломах нижней челюсти методика лечения варьирует от единственно жидкостной диеты до межчелюстной фиксации (соединяют сомкнутые челюсти проволокой), жесткой открытой фиксации или их сочетания. Если фиксация возможна в течение нескольких первых часов после травмы, ушивание любых ран губ или ротовой полости следует отложить до выполнения репозиции. Для межчелюстной фиксации используют металлические дуги (арочные дуги), которые закрепляют на внутриротовой поверхности верхних и нижних зубов и затем после восстановления прикуса соединяют между собой проволокой. Больные с максилломандибулярной фиксацией должны всегда иметь при себе кусачки на случай рвоты. Ранняя иммобилизация обычно предпочтительней, не смотря на то, что фиксация сохраняется до нескольких недель. Питание ограничено жидкостью, пюре и пищевыми добавками.
Поскольку чистке доступна только верхняя поверхность зубов, для предупреждения налета, инфекции и неприятного запаха изо рта пациенту назначают ежедневное полоскание 30 мл 0,12% раствором хлоргексидина по 60 секунд утром и вечером. Упражнения по открыванию рта обычно помогают восстановить функцию после снятия фиксаторов.
Здравый смысл и предостережения
При мышелковых переломах может потребоваться межчелюстная фиксация на срок от 2 до 3 недель с последующей жидкостной диетой. Однако при двухсторонних переломах мыщелков со значительным смещением могут потребоваться открытая репозиция и фиксация. При мыщелковых переломах у детей жесткую внешнюю фиксацию применять не следует из-за риска анкилоза и аномалий развития лица. Обычно достаточно гибкой (эластичной) фиксации на 5–10 дней.
Переломы среднего отдела лица
Переломы среднего отдела лица лечат хирургически, если они приводят к неправильному прикусу, энофтальму, диплопии, нарушению чувствительности по ходу подглазничного нерва или неприемлемой косметической деформации. Хирургическое лечение обычно включает внутреннюю стабилизацию тонкими винтами и пластинами. Часто операцию можно отложить до уменьшения отека, особенно если нет четких показаний к ее проведению. Тем не менее, если требуется операция, ее лучше всего проводить в течение 14 дней с момента травмы, потому что впоследствии костная мозоль может затруднить репозицию.