Переломы нижней челюсти и средней зоны

Тупая травма лица может привести к перелому челюсти и других костей среднего отдела лица. Симптоматика зависит от локализации перелома. Диагноз устанавливают по данным рентгенографии и КТ. Лечение может включать проведение операции и/или наружную фиксацию.

Переломы нижней челюсти подозревают у больных с посттравматическими аномалиями прикуса или локальным отеком, а также с болезненностью над нижней челюстью. Другими важными признаками будут дефекты окклюзионной поверхности зубов, трещины альвеолярного отростка и нарушение чувствительности по ходу нижнего альвеолярного и подбородочного нервов. При некоторых переломах отмечают нестабильность при пальпации. Для переломов мыщелка нижней челюсти типичны боль в области перед ушной раковиной, отек и неполное открывание рта (тризм). При одностороннем переломе мыщелка нижней челюсти, челюсть отклоняется в поврежденную сторону.

Переломы среднего отдела лица, включающего область от верхнего края глазницы до зубов верхней челюсти, могут привести к сглаживанию контура щек, скуловых возвышений, скуловой дуги или краев глазниц. Классификация Ле Форта (см. рисунок Классификация переломов среднего лицевого отдела по Ле Форту) может быть использован для описания переломов средней зоны лица. Травматическая аномалия прикуса перелом верхнего альвеолярного отростка могут предполагать перелом верхней челюсти с повреждением окклюзионной поверхности.

Перелом основания орбиты предполагается при отсутствии чувствительности подглазничного нерва, наличии энофтальма или диплопии. Повреждение вблизи глазной орбиты требует офтальмологического обследования, включающего, как минимум, оценку остроты зрения, зрачков и экстраокулярных движений (см. также "Взрывной" перелом орбиты).

Перелом челюстной дуги предполагается при наличии тризма и дефекта при пальпации скуловой дуги. Депрессия на ипсилатеральной щеке может быть или не быть видимой первоначально из-за отека.

Черепно-мозговая травма и перелом шейных позвонков возможны, когда травма была достаточно серьезна для перелома костей лица. Такие тяжелые вколоченные травмы могут сопровождаться нарушением проходимости дыхательных путей.

Классификация переломов среднего отдела лица по Ле Фору

Диагностика переломов нижней челюсти и среднего отдела лица Рентгенография и/или КТ Перелом угла нижней челюсти Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY Перелом тела нижней челюсти Изображение DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY Панорамная дентальная рентгенограмма является предпочтительным методом исследования при изолированном переломе нижней челюсти. Тонкослойная КТ (1 мм) выполняется в аксиальной и фронтальной плоскостях.