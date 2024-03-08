Переломы височной кости возможны после тупой травмы головы, иногда вовлекаются структуры уха, вызывая потерю слуха, головокружение, нарушение равновесия или паралич лицевого нерва.

На переломы височной кости указывают:

Признак Баттла (заушной экхимоз)

Кровотечение из уха

Кровотечение может исходить из среднего уха (гемотимпанум) через разорванную барабанную перепонку или из линии перелома в слуховом канале. Кровь в среднем ухе придает барабанной перепонке темно-синюю окраску. Истекание спинномозговой жидкости из уха указывает на наличие сообщения между средним ухом и субарахноидальным пространством.

Переломы височной кости классифицируются согласно их ориентации относительно длинной оси каменистой части височной кости. Продольные переломы составляют 70–90% от всех переломов височной кости, а поперечные от 10 до 30%. Некоторые переломы могут иметь характерные признаки и тех, и других.

Продольные переломы могут проходить через среднее ухо и разрывать барабанную перепонку; в 20% случаев они вызывают паралич лицевого нерва и могут стать причиной тугоухости (обычно кондуктивной).

Поперечные переломы пересекают лицевой канал височной кости и слуховой канал, вызывая паралич лицевого нерва приблизительно у 40% пациентов; иногда развиваются тугоухость (обычно нейросенсорная) и нарушение функций вестибулярного аппарата (например, головокружение, нарушение равновесия).

Редко, флюктуирующая нейросенсорная потеря слуха и вестибулярная дисфункция происходят при переломе височной кости и могут быть связанны с перилимфатической фистулой. Немедленный полный паралич лицевого нерва может указывать на сильное повреждение или сдавление лицевого нерва, тогда как отсроченное развитие полного паралича обычно подразумевает отек внутри неповрежденного лицевого нерва.

Признаки перелома основания черепа (симптом Баттла) Изображение © Springer Science+Business Media

Диагностика переломов височной кости Компьютерная томография

Исследование остроты слуха и функции лицевого нерва При подозрении на перелом височной кости рекомендовано экстренное выполнение КТ головы с особым вниманием к зоне височной кости. Во время первичного осмотра больным в сознании можно выполнить камертонные тесты Вебера и Ринне, что поможет дифференцировать кондуктивную тугоухость от нейросенсорной. Всем пациентам с переломами височной необходимо выполнять внешнюю аудиометрию. При параличе лицевого нерва информативной будет электронейрография.

Лечение переломов височной кости Лечение повреждений лицевого нерва, тугоухости, вестибулярной дисфункции и истекания спинномозговой жидкости (СМЖ) Лечение направлено на ликвидацию паралича лицевого нерва, тугоухости, вестибулярной дисфункции и истекания СМЖ. Если паралич лицевого нерва с потерей проводимости возникает непосредственно после травмы, показана хирургическая ревизия. Отсроченный или неполный паралич лицевого нерва почти всегда поддается консервативному лечению, включая назначение кортикостероидов, которые отменяют постепенно. Кондуктивная тугоухость требует восстановления цепочки слуховых косточек, которое проводится в срок от нескольких недель до нескольких месяцев после травмы. Обычно достигаются хорошие результаты. Нейросенсорная тугоухость чаще всего перманентная, не существует медикаментозных или хирургических методов ее лечения. Однако в редких случаях флюктуирующей нейросенсорной тугоухости может быть показана диагностическая тимпанотомия для обнаружения перилимфатической фистулы. Когда причиной вестибулярной дисфункции является перилимфатическая фистула, восстановление может помочь избавиться от приступов головокружения. Когда дисфункция обусловлена повреждением вестибулярного нерва или вестибулярного лабиринта, несколько хирургических вмешательств могут улучшить состояние. Снять симптомы поможет назначение бензодиазепинов. Более длительное улучшение может обеспечить вестибулярная реабилитация. Больные с переломами височной кости и истечением цереброспинальной жидкости из барабанной перепонки подлежат госпитализации из-за высокого риска развития менингита. Истечение обычно прекращается спонтанно в течение нескольких дней, хотя в некоторых случаях может потребоваться люмбальный дренаж или хирургическое ушивание дефекта. Канал уха не орошается или не обрабатывается. В некоторых учреждениях профилактические назначают антибиотики.