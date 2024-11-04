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Повреждения тканей без обморожения

Авторы:Daniel F. Danzl, MD, University of Louisville School of Medicine
Проверено/пересмотрено нояб. 2024

Острые или хронические повреждения тканей без их обморожения могут возникать в результате переохлаждения.

Замерзание

Замерзание – это самая умеренная степень холодового повреждения. Пораженные участки становятся онемевшими, отечными и гиперемированными. Лечение заключается в отогревании, которое сопровождается болью и зудом. Редко, умеренная гиперчувствительность к холоду сохраняется в течение нескольких месяцев или лет, но это не наносит повреждения подлежащим тканям.

Траншейная стопа

Длительное воздействие холода в условиях повышенной влажности может привести к развитию траншейной стопы. Обычно поражение ограничивается периферическими нервами и сосудистой сетью, в тяжелых случаях также могут повреждаться мышцы и кожный покров.

Вначале стопа бледная, отечная, онемевшая, холодная и влажная. У пациентов, которые много ходят, может развиться мацерация тканей стопы. Отогревание вызывает покраснение кожи, боль и часто повышенную чувствительность к легкому прикосновению, которая может сохраняться в течение 6–10 недель. Кожа может изъязвляться с образованием черного струпа. Обычно развивается вегетативная дисфункция, которая проявляется повышением или снижением потоотделения, вазомоторными изменениями и местной гиперчувствительностью к изменениям температуры. Также возникают мышечная атрофия, дизестезия или анестезия, которые со временем могут перейти в хроническую форму.

Развитие траншейной стопы можно предупредить, если носить свободную обувь, держать стопы и обувь сухими и часто менять носки (1).

Безотлагательное лечение заключается в отогревании стоп в теплой (37–39° С) воде с последующим наложением стерильных повязок. Следует избегать употребления никотина (2). Симптомы хронической нейропатии сложно поддаются лечению, если не помогает амитриптилин, можно применить габапентин (см. Нейропатическая боль: лечение).

Ознобление (переохлаждение)

Ограниченные области эритемы, отечность, боль и зуд возникают в результате повторяющегося воздействия влажного холода (но выше 0); механизм не ясен. Могут появляться волдыри или изъязвления. При озноблении обычно страдают пальцы кистей рук и претибиальная область. Проходит спонтанно, иногда симптомы рецидивируют. Чаще всего страдают молодые женщины, включая некоторых из них, которые могут иметь феномен Рейно или лежащие в основе аутоиммунные нарушения (например, системная красная волчанка или кожные формы волчанки) (3).

Признаки обморожения
Отморожение первой степени (ознобление) (Палец)
Отморожение первой степени (ознобление) (Палец)

На этой фотографии отморожения первой степени, на средней фаланге находится участок эритемы и появляется опухлость.

© Springer Science+Business Media

Ознобление (Pernio) (пальцев ног)
Ознобление (Pernio) (пальцев ног)

Это изображение показывает отек и образование пузырей на подушечках пальцев ног в результате многократного воздействия холода без отморожения.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Ознобление (пальцы ног)
Ознобление (пальцы ног)

На этом изображении показаны отек и эритема при обморожении.

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Отморожение первой степени (ознобление) (Палец)
Отморожение первой степени (ознобление) (Палец)

На этой фотографии отморожения первой степени, на средней фаланге находится участок эритемы и появляется опухлость.

© Springer Science+Business Media

Ознобление (Pernio) (пальцев ног)
Ознобление (Pernio) (пальцев ног)

Это изображение показывает отек и образование пузырей на подушечках пальцев ног в результате многократного воздействия холода без отморожения.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Ознобление (пальцы ног)
Ознобление (пальцы ног)

На этом изображении показаны отек и эритема при обморожении.

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Эндотелиальные и нейронные нарушения приводят к вазоспазму и усилению симпатической реакции в ответ на воздействие холода. Первая линия лечения обычно включает консервативные меры, такие как содержание пораженного участка в тепле и сухости и отказе от употребления никотина. Данные, подтверждающие применение фармакологических средств, ограничены. Наиболее часто используются нифедипин и местные кортикостероиды, которые могут помочь уменьшить симптомы. Применение других препаратов, таких как пентоксифиллин или тадалафил, также может иметь хороший эффект (3).

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