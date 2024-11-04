Повреждения тканей без обморожения

Острые или хронические повреждения тканей без их обморожения могут возникать в результате переохлаждения.
Замерзание
Замерзание – это самая умеренная степень холодового повреждения. Пораженные участки становятся онемевшими, отечными и гиперемированными. Лечение заключается в отогревании, которое сопровождается болью и зудом. Редко, умеренная гиперчувствительность к холоду сохраняется в течение нескольких месяцев или лет, но это не наносит повреждения подлежащим тканям.
Траншейная стопа
Длительное воздействие холода в условиях повышенной влажности может привести к развитию траншейной стопы. Обычно поражение ограничивается периферическими нервами и сосудистой сетью, в тяжелых случаях также могут повреждаться мышцы и кожный покров.
Вначале стопа бледная, отечная, онемевшая, холодная и влажная. У пациентов, которые много ходят, может развиться мацерация тканей стопы. Отогревание вызывает покраснение кожи, боль и часто повышенную чувствительность к легкому прикосновению, которая может сохраняться в течение 6–10 недель. Кожа может изъязвляться с образованием черного струпа. Обычно развивается вегетативная дисфункция, которая проявляется повышением или снижением потоотделения, вазомоторными изменениями и местной гиперчувствительностью к изменениям температуры. Также возникают мышечная атрофия, дизестезия или анестезия, которые со временем могут перейти в хроническую форму.
Развитие траншейной стопы можно предупредить, если носить свободную обувь, держать стопы и обувь сухими и часто менять носки (1).
Безотлагательное лечение заключается в отогревании стоп в теплой (37–39° С) воде с последующим наложением стерильных повязок. Следует избегать употребления никотина (2). Симптомы хронической нейропатии сложно поддаются лечению, если не помогает амитриптилин, можно применить габапентин (см. Нейропатическая боль: лечение).
Ознобление (переохлаждение)
Ограниченные области эритемы, отечность, боль и зуд возникают в результате повторяющегося воздействия влажного холода (но выше 0); механизм не ясен. Могут появляться волдыри или изъязвления. При озноблении обычно страдают пальцы кистей рук и претибиальная область. Проходит спонтанно, иногда симптомы рецидивируют. Чаще всего страдают молодые женщины, включая некоторых из них, которые могут иметь феномен Рейно или лежащие в основе аутоиммунные нарушения (например, системная красная волчанка или кожные формы волчанки) (3).
На этой фотографии отморожения первой степени, на средней фаланге находится участок эритемы и появляется опухлость.
© Springer Science+Business Media
Это изображение показывает отек и образование пузырей на подушечках пальцев ног в результате многократного воздействия холода без отморожения.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этом изображении показаны отек и эритема при обморожении.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии отморожения первой степени, на средней фаланге находится участок эритемы и появляется опухлость.
© Springer Science+Business Media
Это изображение показывает отек и образование пузырей на подушечках пальцев ног в результате многократного воздействия холода без отморожения.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этом изображении показаны отек и эритема при обморожении.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Эндотелиальные и нейронные нарушения приводят к вазоспазму и усилению симпатической реакции в ответ на воздействие холода. Первая линия лечения обычно включает консервативные меры, такие как содержание пораженного участка в тепле и сухости и отказе от употребления никотина. Данные, подтверждающие применение фармакологических средств, ограничены. Наиболее часто используются нифедипин и местные кортикостероиды, которые могут помочь уменьшить симптомы. Применение других препаратов, таких как пентоксифиллин или тадалафил, также может иметь хороший эффект (3).
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