Повреждения тканей без обморожения

Длительное воздействие холода в условиях повышенной влажности может привести к развитию траншейной стопы. Обычно поражение ограничивается периферическими нервами и сосудистой сетью, в тяжелых случаях также могут повреждаться мышцы и кожный покров.

Вначале стопа бледная, отечная, онемевшая, холодная и влажная. У пациентов, которые много ходят, может развиться мацерация тканей стопы. Отогревание вызывает покраснение кожи, боль и часто повышенную чувствительность к легкому прикосновению, которая может сохраняться в течение 6–10 недель. Кожа может изъязвляться с образованием черного струпа. Обычно развивается вегетативная дисфункция, которая проявляется повышением или снижением потоотделения, вазомоторными изменениями и местной гиперчувствительностью к изменениям температуры. Также возникают мышечная атрофия, дизестезия или анестезия, которые со временем могут перейти в хроническую форму.

Развитие траншейной стопы можно предупредить, если носить свободную обувь, держать стопы и обувь сухими и часто менять носки (1).

Безотлагательное лечение заключается в отогревании стоп в теплой (37–39° С) воде с последующим наложением стерильных повязок. Следует избегать употребления никотина (2). Симптомы хронической нейропатии сложно поддаются лечению, если не помогает амитриптилин, можно применить габапентин (см. Нейропатическая боль: лечение).