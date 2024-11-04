Обзор холодовых травм (Overview of Cold Injury)

Воздействие холода может привести к снижению температуры тела (гипотермии) и очаговым травмам мягких тканей.
Повреждения тканей из-за холода без замерзания включают в себя поверхностное обморожение, траншейную стопу и глубокое обморожение.
В результате замерзания тканей развивается их обморожение.
Лечение заключается в отогревании и избирательном, обычно отсроченном, хирургическом удаление поврежденных тканей
Восприимчивость к холодовой травмы возрастает при истощении, недоедании, обезвоживании, гипоксии и нарушении сердечно-сосудистой системы, а также при контакте с сыростью или металлом.
(См. также Синдром Рейно).
Предотвращение холодовых травм
Профилактика крайне важна (1). Даже если погода не угрожает холодовой травмой, люди должны быть готовы защитить себя от холода, влаги и ветра. Они должны надеть или иметь в наличии несколько слоев теплой одежды, предпочтительно из шерсти или полипропилена, чтобы сохранить тепло даже во влажном состоянии. Очень важно иметь теплый головной убор. Перчатки и носки следует держать как можно более сухими. В очень холодную погоду следует носить утепленные ботинки, которые не препятствуют циркуляции крови.
Потребление достаточных количеств жидкостей (особенно теплых жидкостей) и пищи способствует поддержке выработки тепла в процессе метаболизма. Следует избегать употребления алкоголя, поскольку он может увеличить потерю тепла через расширение сосудов кожи, нарушить терморегуляторные реакции и ухудшить поведенческие реакции на холод.
Предупредить холодовую травму можно, если немедленно согреть замерзшие или онемевшие части тела.
Справочные материалы
1. Dow J, Giesbrecht GG, Danzl DF, et al. Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update. Wilderness Environ Med. 30(4S):S47-S69, 2019. doi: 10.1016/j.wem.2019.10.002