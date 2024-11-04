Обзор холодовых травм (Overview of Cold Injury)

Профилактика крайне важна (1). Даже если погода не угрожает холодовой травмой, люди должны быть готовы защитить себя от холода, влаги и ветра. Они должны надеть или иметь в наличии несколько слоев теплой одежды, предпочтительно из шерсти или полипропилена, чтобы сохранить тепло даже во влажном состоянии. Очень важно иметь теплый головной убор. Перчатки и носки следует держать как можно более сухими. В очень холодную погоду следует носить утепленные ботинки, которые не препятствуют циркуляции крови.

Потребление достаточных количеств жидкостей (особенно теплых жидкостей) и пищи способствует поддержке выработки тепла в процессе метаболизма. Следует избегать употребления алкоголя, поскольку он может увеличить потерю тепла через расширение сосудов кожи, нарушить терморегуляторные реакции и ухудшить поведенческие реакции на холод.

Предупредить холодовую травму можно, если немедленно согреть замерзшие или онемевшие части тела.