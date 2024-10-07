Утопление – нарушение дыхания в результате погружения в жидкую среду. Утопление может быть несмертельным (ранее называлось – почти утопление) или смертельным. Утопление приводит к гипоксии, которое может вызвать множественные повреждения различных органов, в частности, головного мозга. Лечение поддерживающее, включает реверсирование дыхания, снятие блокады сердца, купирование гипоксии, гиповентиляции и гипотермии.

Утопление входит в число 10 основных причин смертности среди детей и молодежи во всем мире. В 2022 году в США утопление было основной причиной смертности от травматизма у детей в возрасте от 1 до 4 лет и занимало второе место после смертности при столкновении с автотранспортными средствами у детей в возрасте от 5 до 14 лет; утопление также входило в число 10 основных причин непреднамеренной смерти во всех возрастах до 55 лет (1). К группам с высоким риском смерти от утопления относятся следующие:

Почти 50% случаев смерти от утопления среди взрослых связаны с употреблением алкоголя (2).

Важную роль в смерти от утопления играют судорожные и аритмогенные расстройства (4, 10).

Мужчины особенно подвержены риску утопления. По факту, 80% жертв старше 1 года являются лицами мужского пола (8).

Утопление обычно случается в бассейнах, горячих ваннах и естественных водоемах, младенцы и малыши также могут утонуть в туалетах, ваннах, ведрах с водой или с моющими растворами.

Утопления, не заканчивающиеся смертельным исходом, встречаются чаще, чем те, которые заканчиваются смертельным исходом; на каждого ребенка, который умирает от утопления, примерно 7 получают помощь в отделении неотложной помощи. Около 40% пациентов, получивших лечение в отделениях неотложной помощи, нуждаются в госпитализации (1).

Патофизиология утопления Гипоксия Гипоксия – главный фактор при утоплении, поражающий головной мозг, сердце и другие ткани; могут возникать остановка дыхания и последующая остановка сердца. Гипоксия головного мозга может вызывать его отек и, иногда, стойкие неврологические последствия. Генерализованная тканевая гипоксия вызывает метаболический ацидоз. Вначале гипоксия возникает по причине аспирации жидкости или содержимого желудка, острого рефлекторного ларингоспазма (ранее называемого сухое утопление) или комбинации этих причин. Повреждение легких вследствие аспирации или самой гипоксии может стать причиной последующей вторичной гипоксии (ранее называемой вторичым утоплением). Аспирация, особенно твердых или химических веществ, может вызвать химический пневмонит или вторичную бактериальную пневмонию, а также может нарушить альвеолярную секрецию сурфактанта, приводя к очаговым ателектазам. Обширный ателектаз может сделать поврежденные области легких плотными, неэластичными, плохо вентилируемыми, потенциально вызывающими дыхательную недостаточность с гиперкапнией и респираторным асидозом. Перфузия плохо вентилируемых областей легких (вентиляционно/перфузионный дисбаланс) усугубляет гипоксию. Альвеолярная гипоксия может вызывать некардиогенный отек легких. Гипотермия Пребывание в холодной воде вызывает системную гипотермию, которая может стать серьезной проблемой. Однако, гипотермия может оказать защитное действие, стимулируя рефлекс ныряния млекопитающих, замедляя число сердечных сокращений, сокращая периферические артерии и перенаправляя оксигенированную кровь от конечностей и желудочно-кишечного тракта в сердце и головной мозг. Гипотермия снижает также потребности тканей в кислороде, возможно, продлевая выживаемость и задерживая начало гипоксического повреждения тканей. Рефлекс ныряльщика и все клинически защитные воздействия холодной воды обычно наиболее выражены у маленьких детей. Аспирация жидкости Ларингоспазм часто ограничивает поступление вдыхаемой жидкости. Существует значительное различие между утоплением в пресной и морской воде ввиду потенциальных изменений концентрации электролитов, гемолиза и сгущения или разжижения крови. Однако исследования показали, что у большинства пациентов аспирация небольшого количества жидкости не могла привести к подобным эффектам. Аспирация может привести к пневмонии, иногда вызванной анаэробными или грибковыми возбудителями, и к отеку легких. Опасные задержки дыхания под водой (DUBBs) Опасные задержки дыхания под водой практикуются, в основном, среди здоровых молодых людей (часто хороших пловцов), пытающихся продлить свою способность оставаться под водой. Существуют 3 описанных типа DUBB: Преднамеренная гипервентиляция — продувание диоксида углерода перед погружением приводит к замедлению центральных реакций легочной вентиляции при повышении уровня диоксида углерода

Гипоксическая тренировка — расширение емкости легких для подводного плавания на длинные дистанции или задержки дыхания под водой

Статическое апноэ — задержка дыхания в течение максимально возможного периода времени в погруженном и неподвижном состоянии, в том числе в виде игры При DUBB, во время погружения, сначала возникает гипоксия, а затем потеря сознания (гипоксическое потемнение в глазах, потемнение в глазах, вызванное задержкой дыхания), после чего человек тонет. Сопутствующие травмы Возможны повреждения костей, мягких тканей, головы и внутренних органов, в частности, у серферов, водных лыжников, гребцов, жертв наводнения и пассажиров затонувших плавательных средств. Люди, ныряющие в мелкий водоем, могут получить травмы шейного и других отделов позвоночника (что может стать причиной утопления).

Симптомы и признаки утопления Во время утопления возникает паника и нехватка воздуха. Дети, не умеющие плавать, могут уйти под воду в течение менее 1 минуты, что гораздо быстрее, чем взрослые. После спасения характерны возбуждение, рвота, хриплое дыхание и нарушение сознания. У пациентов возможны дыхательная недостаточность с тахипноэ, межреберные ретракции или цианоз. Респираторные симптомы иногда развиваются более, чем через 8 часов после погружения под воду. Пациенты могут иметь симптомы, обусловленные травмами или обострением имеющихся нарушений. Здравый смысл и предостережения

Диагностика утопления Клиническая оценка

При сочетанных травмах – по показаниям визуализационные методы обследования

Пульсовая оксиметрия и, если результаты аномальные или если присутствуют симптомы и признаки дыхательной недостаточности, анализ газового состава крови и рентгенография органов грудной клетки

Измерение внутренней температуры тела для исключения гипотермии

Оценка причинных или отягчающих нарушений (например, приступов, гипогликемии, инфаркта миокарда, интоксикации, травмы)

Непрерывный мониторинг, как показано при поздних осложнениях со стороны дыхательной системы Большинство людей находят в воде или на берегу, диагноз ставят на основании очевидных клинических данных. При необходимости реанимационные мероприятия должны выполняться до осуществления диагностических процедур. Нужно помнить о возможности повреждения шейного отдела позвоночника, и у пациентов, механизм повреждения у которых потенциально связан с нырянием или травмой, позвоночник следует иммобилизировать. Следует рассматривать вероятность вторичной черепно-мозговой травмы или состояний, которые могли способствовать утоплению (например, гипогликемии, инфаркта миокарда, инсульта, интоксикации, аритмии). Всем пациентам проводят исследование оксигенации с помощью оксиметрии. При неудовлетворительных результатах либо наличии симптомов и признаков дыхательной недостаточности проводится анализ газового состава артериальной крови и рентгенография органов грудной клетки. Поскольку респираторные симптомы могут запаздывать, даже бессимптомные пациенты госпитализируются и наблюдаются в течение нескольких часов. У пациентов с симптомами или анамнезом длительного погружения под воду измеряют внутреннюю температуру, выполняют электрокардиографию, определяют концентрацию электролитов в плазме крови, начинают постоянную оксиметрию и кардиомониторинг. Больным с возможной травмой шейного отдела позвоночника проводят визуализацию позвоночника. Больным с нарушением сознания выполняется КТ головного мозга. При любом подозреваемом предрасполагающем или вторичном нарушении проводится соответствующее обследование (например, концентрация глюкозы для диагностики гипогликемии, электрокардиография для инфаркта миокарда, мониторирование ЭКГ для аритмии, обследование на предмет отравления). Пациенты, которые тонут, не имея очевидных факторов риска, обследуют на предмет синдрома удлиненного интервала QT, желудочковой тахикардии типа "пируэт" и любых других подозреваемых аритмогенных заболеваний сердца. Больным с легочными инфильтратами, бактериальной или грибковой пневмонией проводят дифференциальную диагностику с аспирационным пневмонитом и отеком легких, используя посев крови, а также посев и окраску мокроты по Граму. При наличии показаний (например, при подозрении на бактериальную или грибковую пневмонию и невозможности другим способом определить возбудитель) для анализа получают бронхиальные смывы, в том числе для посева. Клинический калькулятор Коррекция интервала QT (ЭКГ)

Прогноз при утоплении Факторы, которые увеличивают шанс тонущего человека выжить без стойких последствий, включают следующее: Быстрое начало реанимационных мероприятий (наиболее важно)

Кратковременность погружения

Холодная температура воды

Молодой возраст

Отсутствие сопутствующих заболеваний, вторичной травмы и аспирации частиц твердых материалов или химических веществ В холодной воде выживание возможно после пребывания в ней > 1 часа, особенно у маленьких детей; таким образом, пациентов необходимо реанимировать даже после продолжительного нахождения под водой.

Профилактика утопления Наркотики, алкоголь и утопление Использование алкоголя или лекарственных препаратов необходимо избегать перед купанием, катанием на лодке или при наблюдении за детьми у воды. Меры предосторожности при плавании Пловцы должны обладать здравым смыслом и учитывать погодные условия и условия плавания. Неопытных пловцов должны сопровождать опытные пловцы или они должны плавать только в безопасном месте. Плавание должно прекратиться, если пловец видит или чувствует себя очень замерзшим, потому что переохлаждение может нарушить оценку состояния. Пловцы, плавающие в океане, должны научиться избегать сильного обратного течения, плывя параллельно берегу, а не прямо к берегу. Пловцов следует отговаривать от опасной активности, связанной с задержкой дыхания под водой (ОАЗДПВ) Если они практикуют его, то должны находиться под наблюдением и знать об опасности для себя. Пловцы должны избегать плавания вблизи выхлопной трубы лодки, что может вызвать отравление угарным газом. Зоны общественных бассейнов должны быть под контролем спасателей, обученных безопасности на воде и выполнению реанимационных мероприятий. Спасательные круги, спасательные жилеты и спасательный шест-багор должны находится в непосредственной близости от края бассейна. Должен быть доступ к оборудованию для экстренной вентиляции, автоматическим внешним дефибрилляторам (AED) и немедленной телефонной связи с неотложной медицинской помощью. Комплексные общественные программы профилактики должны быть направлены на группы высокого риска; необходимо научить детей плавать как можно раньше и обучить сердечно-легочной реанимации (СЛР) максимальное количество подростков и взрослых. Владельцы частных бассейнов должны также соблюдать все нормы безопасности для бассейнов, иметь прямой доступ к телефонной связи с неотложными медицинскими службами и иметь представление о реанимации после утопления. Безопасность на воде для детей Дети должны носить надувные спасательные средства, одобренные Береговой охраной США или другим аналогичным органом, когда они находятся в воде или рядом с ней. Заполненные воздухом плавательные средства и плавающие игрушки (нарукавники, плавающие бревнышки и т.д.) не предназначены для предотвращения утопления и их нельзя использовать в качестве заменителя официально одобренной защитной экипировки. Дети постоянно должны находиться под наблюдением взрослых как во время купания, так и на берегу рядом с водой, включая пляж, бассейн и пруды. Младенцы и малыши также должны быть под присмотром, идеально на расстоянии вытянутой руки, когда они находятся рядом с туалетом, ванной и любым другим скоплением воды. Исследования, проведенные в США и Китае, показали, что должным образом организованные уроки плавания снижают риск утопления с летальным исходом среди детей в возрасте от 1 до 4 лет; однако, даже дети, которых учили плавать, нуждаются в постоянном надзоре, когда они находятся в воде или около нее. Взрослые должны вылить воду из любых контейнеров, таких как ведра, тазы, сразу после использования. Плавательные бассейны должны быть огорожены забором высотой ≥ 1,5 м. Безопасность при использовании плавсредств Перед тем как отправиться в путь, лодочники должны надеть спасательные жилеты, одобренные Береговой охраной США или другими соответствующими органами, а также им необходимо проверить прогноз погоды и состояние воды. Лица, не умеющие плавать, и маленькие дети, находящиеся в лодке, все время должны быть одеты в соответственно одобренные спасательные жилеты. Так как употребление любого количества алкоголя увеличивает риск утопления, организаторы и пассажиры на развлекательных суднах должны, в целом, избегать употребления алкоголя. Особые популяции с высоким риском утопления Ослабленные люди, лица пожилого возраста и лица с судорожным синдромом или другими заболеваниями, которые могут привести к потери сознания, должны во время плавания, прогулок на лодках и пребывания в ванне находится под постоянным надзором. Лица, имеющие в анамнезе или в семейном анамнезе случаи утопления по непонятной причине, не связанных с употреблением алкоголя, наркотиков или судорожными расстройствами, должны пройти обследования на наличие аритмогенных сердечных заболеваний.