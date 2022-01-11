skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Укусы сороконожек и тысяченожек

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено янв. 2022

Хотя и сороконожки и многоножки имеют сегментированные тела, у многоножек имеется две пары ног на сегмент, расположенные непосредственно под их телом, тогда как у сороконожек только одна пара ног на сегмент, расположенная по сторонам от их тела. При взгляде сбоку тела сороконожек выглядят более плоскими, а многоножек более округлыми.

Некоторые крупные сороконожки могут нанести болезненный укус, вызывающий отек и покраснение. Симптомы редко длятся более 48 часов. Тысяченожки не кусают, но могут вырабатывать раздражающий яд, особенно если случайно потереть глаз.

Боль обычно облегчается при прикладывании кубика льда, обернутого в ткань, к укусу сороконожки. Токсин тысяченожки должен быть смыт с кожи большими количествами мыла и воды. Если развивается кожная реакция, то наносят крем с кортикостероидами. При поражении глаз их надо немедленно промыть.

Необходимо провести профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.