Укусы сороконожек и тысяченожек

Хотя и сороконожки и многоножки имеют сегментированные тела, у многоножек имеется две пары ног на сегмент, расположенные непосредственно под их телом, тогда как у сороконожек только одна пара ног на сегмент, расположенная по сторонам от их тела. При взгляде сбоку тела сороконожек выглядят более плоскими, а многоножек более округлыми.

Некоторые крупные сороконожки могут нанести болезненный укус, вызывающий отек и покраснение. Симптомы редко длятся более 48 часов. Тысяченожки не кусают, но могут вырабатывать раздражающий яд, особенно если случайно потереть глаз.

Сороконожка Изображение Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Многоножка Изображение DK IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Боль обычно облегчается при прикладывании кубика льда, обернутого в ткань, к укусу сороконожки. Токсин тысяченожки должен быть смыт с кожи большими количествами мыла и воды. Если развивается кожная реакция, то наносят крем с кортикостероидами. При поражении глаз их надо немедленно промыть.

Необходимо провести профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]).