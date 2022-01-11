Укусы скорпионов

Хотя все скорпионы, обитающие в Северной Америке жалят, большинство относительно безопасны. Ужаливание причиняет только локальную боль с минимальным отеком, некоторым воспалением лимфатических сосудов с региональной лимфаденопатией, повышением температуры кожи и болезненностью вокруг раны.

Заметным исключением в Северной Америке является древесный скорпион (Centruroides sculpturatus, также известный как C. exilicauda), который водится в Аризоне, Нью Мексико и на Калифорнийской стороне реки Колорадо. Эти виды ядовиты и могут вызвать более серьезные поражения и расстройство здоровья.

Начальные симптомы – моментальная боль и онемение или покалывание в месте укуса. Отек обычно отсутствует, кожных изменений мало. Серьезные симптомы наиболее распространены среди детей и включают следующие:

Беспокойство

Мышечные спазмы

Аномальные и неконтролируемые движения головы, шеи и глаз

Тревожность и возбуждение

Слюноотделение и потоотделение

У взрослых могут преобладать тахикардия, повышенное давление, учащенное дыхание, слабость, мышечные спазмы и фасцикуляции. Нарушения дыхания редки в обеих возрастных группах.

Скорпион Изображение Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

C. sculpturatus Укусы C. Sculpturatus заканчивались смертью детей < 6 лет и людей с повышенной чувствительностью.

Диагностика укусов скорпиона Клиническая оценка Диагноз укуса скорпиона очевиден из анамнеза. Определить вид скорпиона часто на основании этих данных не представляется возможным. Некоторые виды скорпионов содержатся как домашние экзотические животные в США (под названиями, ошибочно предполагающими, что они ядовиты: «желтая смерть» или «скорпион черная смерть») и внешне похожи на другие опасные ядовитые виды. Поэтому настоящий вид домашнего скорпиона редко известен хозяину, или недостоверен. Укусы надо лечить как потенциально опасные, пока имеющиеся признаки или отсутствие оных не укажут на другую ситуацию.