Укусы морского ежа

Морские ежи встречаются в мире повсеместно. Большинство травм от них происходит из-за попадания в кожу сломанных игл, что вызывает местную реакцию тканей. Без лечения иглы могут проникать в глубь тканей, вызывая повреждение в виде узелкового гранулематоза, а также могут упереться в кость или нерв. Может также возникнуть суставная или мышечная боль или дерматит. Некоторые морские ежи (например, Globiferous pedicellariae) имеют шпористые обызвествленные челюсти с ядовитыми органами, что позволяет им вводить яд, но травмы редки.

Морской еж Изображение Photo courtesy of Thomas Arnold, MD.

Диагноз обычно очевиден с учетом обстоятельства травмы. Бледно-голубоватый цвет на месте укола поможет обнаружить иглу. Рентгенография помогает определить место, которое не видно при осмотре.