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Укусы морского ежа

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено янв. 2022

Морские ежи встречаются в мире повсеместно. Большинство травм от них происходит из-за попадания в кожу сломанных игл, что вызывает местную реакцию тканей. Без лечения иглы могут проникать в глубь тканей, вызывая повреждение в виде узелкового гранулематоза, а также могут упереться в кость или нерв. Может также возникнуть суставная или мышечная боль или дерматит. Некоторые морские ежи (например, Globiferous pedicellariae) имеют шпористые обызвествленные челюсти с ядовитыми органами, что позволяет им вводить яд, но травмы редки.

Диагноз обычно очевиден с учетом обстоятельства травмы. Бледно-голубоватый цвет на месте укола поможет обнаружить иглу. Рентгенография помогает определить место, которое не видно при осмотре.

Лечение укусов морских ежей

  • Удаление игл

Лечение укола морского ежа заключается в немедленном удалении иглы. Уксус растворяет большинство вошедших не глубоко в рану игл; отмачивание раны в уксусе несколько раз в день или прикладывание влажного уксусного компресса может быть достаточным. Горячая вода может облегчить боль. Изредка приходится наносить небольшой надрез для извлечения иглы; иглы очень хрупкие, и удалять их нужно с аккуратностью. Для удаления иглы, ушедшей глубоко в ткани, может потребоваться хирургическое вмешательство. После удаления иглы боль может продолжаться несколько дней. Если боль длится больше 5–7 дней, можно подозревать развитие инфекции или наличие неудаленного инородного тела.

G. pedicellariaeУкусы Globiferous pedicellariae промываются с последующим наложением на это место ментолового бальзама.

Необходимо провести профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]).

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