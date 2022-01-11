Укусы и ужаления моллюсков

Моллюски включают конусы (в том числе, конусных улиток), головоногих (в том числе, осьминоги и кальмары) и двустворчатых моллюсков.
Конусные улитки
Отравления у ныряльщиков и сборщиков раковин в Индийском и Тихом океанах улитки-конусы вызывают редко. Это происходит, когда с улиткой обращаются грубо (например, во время очистки раковины или когда ее кладут в карман), она впрыскивает яд при помощи гарпуновидного зуба. Многочисленные нейротоксины яда блокируют ионные канальцы и нейромедиаторные рецепторы, что приводит к параличу, который обычно обратим, но было и несколько смертей.
Лечение симптоматическое и может включать местное наложение иммобилизирующей давящей повязки (например, обертывание конечности широким эластичным бинтом или другим материалов), погружение в горячую воду и профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]). В тяжелых случаях, может потребоваться вспомогательное дыхание.
Калифорнийский конус
Конус калифорнийский является единственной известной опасной конусной улиткой в водах Северной Америки. Он присутствует в водах восточной части Тихого океана. Его укус вызывает локальную боль, отек, покраснение и онемение, которое редко прогрессирует до развития паралича или шока. Как и при других укусах конусной улитки, лечение в основном поддерживающее. Местные меры оказываются малоэффективными, а эффективность местных инъекциий эпинефрина и неостигмина не доказана. При тяжелом течении укусов Conus могут потребоваться механическая вентиляция легких и мероприятия по борьбе с шоком.
Осьминоги
Укусы северо-американских осьминогов редко бывают опасными.
Укусы сине-кольчатого осьминога, наиболее типичного для австралийских вод, вызывают отравление тетродотоксином, сопровождающееся местной анестезией, нервно-мышечным параличом и параличом дыхания; лечение симптоматическое.
Кальмары
Большой (до 1,5 м) агрессивный кальмар Гумбольдта обитает у западного побережье Америки. Есть сообщения, что он наносил укусы рыбакам и ныряльщикам. Другие виды кальмара не так опасны.