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Укусы и ужаления моллюсков

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено янв. 2022

Моллюски включают конусы (в том числе, конусных улиток), головоногих (в том числе, осьминоги и кальмары) и двустворчатых моллюсков.

Конусные улитки

Отравления у ныряльщиков и сборщиков раковин в Индийском и Тихом океанах улитки-конусы вызывают редко. Это происходит, когда с улиткой обращаются грубо (например, во время очистки раковины или когда ее кладут в карман), она впрыскивает яд при помощи гарпуновидного зуба. Многочисленные нейротоксины яда блокируют ионные канальцы и нейромедиаторные рецепторы, что приводит к параличу, который обычно обратим, но было и несколько смертей.

Лечение симптоматическое и может включать местное наложение иммобилизирующей давящей повязки (например, обертывание конечности широким эластичным бинтом или другим материалов), погружение в горячую воду и профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]). В тяжелых случаях, может потребоваться вспомогательное дыхание.

Калифорнийский конус

Конус калифорнийский является единственной известной опасной конусной улиткой в водах Северной Америки. Он присутствует в водах восточной части Тихого океана. Его укус вызывает локальную боль, отек, покраснение и онемение, которое редко прогрессирует до развития паралича или шока. Как и при других укусах конусной улитки, лечение в основном поддерживающее. Местные меры оказываются малоэффективными, а эффективность местных инъекциий эпинефрина и неостигмина не доказана. При тяжелом течении укусов Conus могут потребоваться механическая вентиляция легких и мероприятия по борьбе с шоком.

Осьминоги

Укусы северо-американских осьминогов редко бывают опасными.

Укусы сине-кольчатого осьминога, наиболее типичного для австралийских вод, вызывают отравление тетродотоксином, сопровождающееся местной анестезией, нервно-мышечным параличом и параличом дыхания; лечение симптоматическое.

Кальмары

Большой (до 1,5 м) агрессивный кальмар Гумбольдта обитает у западного побережье Америки. Есть сообщения, что он наносил укусы рыбакам и ныряльщикам. Другие виды кальмара не так опасны.

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