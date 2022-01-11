Укусы и ужаления моллюсков

Отравления у ныряльщиков и сборщиков раковин в Индийском и Тихом океанах улитки-конусы вызывают редко. Это происходит, когда с улиткой обращаются грубо (например, во время очистки раковины или когда ее кладут в карман), она впрыскивает яд при помощи гарпуновидного зуба. Многочисленные нейротоксины яда блокируют ионные канальцы и нейромедиаторные рецепторы, что приводит к параличу, который обычно обратим, но было и несколько смертей.

Лечение симптоматическое и может включать местное наложение иммобилизирующей давящей повязки (например, обертывание конечности широким эластичным бинтом или другим материалов), погружение в горячую воду и профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]). В тяжелых случаях, может потребоваться вспомогательное дыхание.