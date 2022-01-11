Укусы гусеницы кошачьего мотылька (аспид)

Гусеницы кошачьего мотылька (Megalopyge opercularis) из отряда Lepidoptera (чешуекрылые бабочки), также известных как аспиды. Это одна из наиболее токсичных гусениц в Северной Америке. Эти гусеницы эндемичны для юга США и живут в тенистых деревьях и кустарнике вокруг домов, школ и в парках. Гусеница откладывает 2 поколения потомства в год, что приводит к двум бимодальным пикам: в конце весны и поздней осенью. Они имеют форму слезы и покрыты длинными шелковистыми волосками, напоминающими клочок ваты или меха. Их цвет варьируется от желтого или серого до рыжевато-коричневого. Ядовитые волоски прикасаются к коже, когда гусеница смахивается или придавливается.

Яд вызывает сильную пульсирующую боль, жжение и сыпь с эритематозными пятнами. У более чувствительных пациентов могут появиться волдырь, тошнота, боль в животе, головная боль, лимфаденопатия, лимфаденит, шок и нарушение дыхания. Боль в ранке обычно стихает через час, а эритематозные пятна исчезают через день.