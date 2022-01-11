Укусы гусеницы кошачьего мотылька (аспид)

Гусеницы кошачьего мотылька (Megalopyge opercularis) из отряда Lepidoptera (чешуекрылые бабочки), также известных как аспиды. Это одна из наиболее токсичных гусениц в Северной Америке. Эти гусеницы эндемичны для юга США и живут в тенистых деревьях и кустарнике вокруг домов, школ и в парках. Гусеница откладывает 2 поколения потомства в год, что приводит к двум бимодальным пикам: в конце весны и поздней осенью. Они имеют форму слезы и покрыты длинными шелковистыми волосками, напоминающими клочок ваты или меха. Их цвет варьируется от желтого или серого до рыжевато-коричневого. Ядовитые волоски прикасаются к коже, когда гусеница смахивается или придавливается.
Яд вызывает сильную пульсирующую боль, жжение и сыпь с эритематозными пятнами. У более чувствительных пациентов могут появиться волдырь, тошнота, боль в животе, головная боль, лимфаденопатия, лимфаденит, шок и нарушение дыхания. Боль в ранке обычно стихает через час, а эритематозные пятна исчезают через день.
Лечение укусов гусеницы гарпии большой
Локальные меры по охлаждению
Лечение местных реакций на ожоги от касания аспида включает в себя мытье кожи с мылом и водой (с помощью бесконтактного метода сушки, например, с помощью фена), местные меры охлаждения, такие как прикладывание льда, или местного применения изопропилового спирта, а также использования липкой ленты для удаления вросших волосков. Примочки из суспензии пищевой соды или использование крема от солнечных ожогов могут иметь успокаивающий эффект. Лечение системных реакций симптоматическое. Лечение тяжелых реакций такое же, как при укусах насекомых.