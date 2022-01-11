Ужаления электрического ската

Основным симптомом укуса ската является немедленно возникающая сильная боль. Хотя часто она ограничена местом раны боль может быстро распространиться, достигая наибольшей интенсивности в течение менее, чем через 90 минут; в большинстве случаев боль постепенно стихает через 6–48 часов, но иногда длится днями или неделями. Обморок, слабость, тошнота и беспокойство обычны и могут развиться частично из-за периферической вазодилатации. Имеются сообщения о лимфангите, рвоте, диарее, потливости, генерализованных судорогах и спазмах, болях в паховой или подмышечной области, расстройстве дыхания и смерти.

Рана обычно рваная, кровоточащая и часто загрязнена частичками покровной оболочки шипа. Края раны часто бледные, и может наблюдаться локальное повреждение ткани. Обычно, отмечается наличие умеренного отека. Открытые раны подвержены инфицированию.