Ужаления электрического ската

Photo courtesy of Thomas Arnold, MD.
Скаты в прошлом были причиной около 750 травм в год на северо-американском побережье; в настоящее время частота их неизвестна, поскольку о большинстве случаев не сообщается. Яд содержится в одном или более спинных или хвостовых шипов животного. Повреждение обычно происходит, когда неосторожный пловец бродит по океанскому прибою или линии отлива и наступает на ската, зарывшегося в песок, отчего он выбрасывает хвост вверх и вперед и вонзает шип в ногу или ступню пловца. Наружная оболочка, покрывающая шип, рвется и яд попадает в ткани пациента.
Симптомы и признаки укусов ската
Основным симптомом укуса ската является немедленно возникающая сильная боль. Хотя часто она ограничена местом раны боль может быстро распространиться, достигая наибольшей интенсивности в течение менее, чем через 90 минут; в большинстве случаев боль постепенно стихает через 6–48 часов, но иногда длится днями или неделями. Обморок, слабость, тошнота и беспокойство обычны и могут развиться частично из-за периферической вазодилатации. Имеются сообщения о лимфангите, рвоте, диарее, потливости, генерализованных судорогах и спазмах, болях в паховой или подмышечной области, расстройстве дыхания и смерти.
Рана обычно рваная, кровоточащая и часто загрязнена частичками покровной оболочки шипа. Края раны часто бледные, и может наблюдаться локальное повреждение ткани. Обычно, отмечается наличие умеренного отека. Открытые раны подвержены инфицированию.
Лечение укусов ската
Орошение и очистка
Места уколов ската на конечности нужно аккуратно оросить соленой водой, пытаясь удалить фрагменты шипа, тканей желез и наружной оболочки. Шип надо удалить сразу на месте происшествия только в случае, если он погружен в рану неглубоко и не протыкает шею, грудную клетку или живот, или не причинил проникающее ранение сустава. Сильное кровотечение следует остановить местным надавливанием. Погружение в теплую воду, хоть и рекомендуется некоторыми экспертами, не подтверждено как эффективное раннее лечение при поражениях скатом-хвостоколом.
В отделении неотложной помощи рану необходимо повторно проверить на наличие остатков оболочки шипа и очистить, при необходимости под местной анестезией. Застрявшие шипы удаляются так же, как и другие инородные тела. Пациентов, ужаленных в тело, необходимо тщательно проверить на наличие колотых ранений внутренних органов. Лечение общих проявлений симптоматическое. Необходимо провести профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]), при этом поврежденная конечность должна находиться в возвышенном положении в течение нескольких дней. Может возникнуть необходимость в антибиотиках и закрытии раны хирургическим способом.