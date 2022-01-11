Обзор укусов и ужалений морскими животными (Overview of Marine Bites and Stings)

Укусы и ожоги от некоторых морских животных токсичны, например, нанесенные

Укусы приводят к образованию ран, инфицированных морскими организмами, наиболее значимые из них Vibrio, в частности виды Aeromonas, а также Mycobacterium marinum.

Укусы акул приводят к рваным ранам с почти полной или тотальной ампутацией и должны лечиться так же, как и другие серьезные травмы (см. Обследование и лечение пациента с травмой).

(См. также Отравление рыбой и отравление моллюсками (Fish and Shellfish Poisoning)).