Книдарии (кишечнополостные, такие как медузы или морские анемоны) ужаления стрекающих организмов и животных

Удаление щупалец

Симптоматическое лечение

Различные промывания для снятия боли и деактивации действия нематоцисты, в зависимости от конкретного животного

Лечение ожогов, вызванных книдариями, включает удаление прилипших щупалец пинцетом (предпочтительно) или пальцами (если возможно, в двойных перчатках) и обильное промывание для удаления невидимых стрекательных клеток. Вид промывания различается в зависимости от ужалившей особи:

При ожогах медузами, обитающими не в тропических водах, и кораллами применяется обычная морская вода.

При ожогах медузами, обитающими в тропических водах, применяется промывание уксусом и затем морской водой. Пресную воду не используют, потому что она может активировать не разряженные стрекательные клетки.

При ожогах кубовыми медузами использование уксуса уменьшает обжигающий эффект нематоцистов и применяется как первое действие перед промыванием морской водой. Пресную воду не используют, потому что она может активировать не разряженные стрекательные клетки.

Ожоги, вызванные португальским корабликом, промывают морской водой. Уксус не используют, т.к. он может активировать не разряженные стрекательные клетки.

Любое затруднение дыхания или нарушение сознания независимо от его уровня является неотложной ситуацией, требующей транспортировки в медицинское учреждение и, возможно, введения эпинефрина.

Лечение носит симптоматический характер. Боль, вызываемая укусами большинства клещей, как правило, кратковременная и облегчается при нанесении на кожу раствора питьевой соды в пропорции 50:50. Было показано, что отмачивание пораженного участка в ванночке с теплой водой (40–43° С) так же эффективно для облегчения боли, как и применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). При сильной боли предпочтительны опиоиды. Болезненные спазмы мышц можно лечить бензодиазепинами. Внутривенное введение жидкости и эпинефрина используется при возникновении шока. Противоядие имеется при поражении кубовой медузой C. fleckeri, но не при укусах северо-американских разновидностей.

Медуза Изображение Photo courtesy of Robert S. Porter, MD.

Необходимо провести профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]).