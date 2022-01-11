Книдарии (кишечнополостные, такие как медузы или морские анемоны) ужаления стрекающих организмов и животных

К книдариям относятся следующее:
Кораллы
Морские анемоны (актинии)
Медузы (включая жгучих медуз)
Гидроидные полипы (например, португальский кораблик)
Книдарии вызывают наибольшее число отравлений, чем другие морские животные. Однако, из 9000 разновидностей только 100 являются токсичными для человека. Множественные хорошо развитые стрекательные клетки (нематоцисты) на щупальцах книдарии могут проникать в кожу человека; одна щупальца может выбросить в кожу тысячи нематоцист при контакте с ней.
Симптомы и признаки укусов книдарий
Повреждения бывают разными в зависимости от вида книдарии. Обычно повреждения вначале выглядят как небольшие линейные узелковые высыпания, быстро сливающиеся в одну или несколько прерывистых линий, иногда окруженных приподнятым покраснением. Боль возникает немедленно и может быть сильной; обычно сопровождается зудом. Узелки (папулы) могут переходить в везикулы (пузырьки), превращаясь в пустулы с кровоизлияниями и шелушением. Общие проявления включают слабость, тошноту, головную и мышечную боль и спазмы, слезотечение и насморк, повышенное потоотделение, изменение пульса и боль в грудной клетке по типу плеврита. Изредка смертельные нарушения наносятся «потругальским корабликом», обитающим в североамериканских водах, и особями отряда кубомедуз, особенно кубовой медузой (морская оса), Chironex fleckeri, которая водится в водах Индийского и Тихого океанов.
Лечение укусов медузы Cnidaria
Удаление щупалец
Симптоматическое лечение
Различные промывания для снятия боли и деактивации действия нематоцисты, в зависимости от конкретного животного
Лечение ожогов, вызванных книдариями, включает удаление прилипших щупалец пинцетом (предпочтительно) или пальцами (если возможно, в двойных перчатках) и обильное промывание для удаления невидимых стрекательных клеток. Вид промывания различается в зависимости от ужалившей особи:
При ожогах медузами, обитающими не в тропических водах, и кораллами применяется обычная морская вода.
При ожогах медузами, обитающими в тропических водах, применяется промывание уксусом и затем морской водой. Пресную воду не используют, потому что она может активировать не разряженные стрекательные клетки.
При ожогах кубовыми медузами использование уксуса уменьшает обжигающий эффект нематоцистов и применяется как первое действие перед промыванием морской водой. Пресную воду не используют, потому что она может активировать не разряженные стрекательные клетки.
Ожоги, вызванные португальским корабликом, промывают морской водой. Уксус не используют, т.к. он может активировать не разряженные стрекательные клетки.
Любое затруднение дыхания или нарушение сознания независимо от его уровня является неотложной ситуацией, требующей транспортировки в медицинское учреждение и, возможно, введения эпинефрина.
Лечение носит симптоматический характер. Боль, вызываемая укусами большинства клещей, как правило, кратковременная и облегчается при нанесении на кожу раствора питьевой соды в пропорции 50:50. Было показано, что отмачивание пораженного участка в ванночке с теплой водой (40–43° С) так же эффективно для облегчения боли, как и применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). При сильной боли предпочтительны опиоиды. Болезненные спазмы мышц можно лечить бензодиазепинами. Внутривенное введение жидкости и эпинефрина используется при возникновении шока. Противоядие имеется при поражении кубовой медузой C. fleckeri, но не при укусах северо-американских разновидностей.
Photo courtesy of Robert S. Porter, MD.
Необходимо провести профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]).
Сыпь купальщика
Морской дерматит (сыпь морского купальщика) - это жгучая, зудящая, пятнисто-папулезная сыпь, которая поражает пловцов в некоторых атлантических регионах (например, Флорида, Карибы, Лонг-Айленд). Она вызывается гиперчувствительностью к ожогам личинок морского анемона (например, Edwardsiella lineate) или наперсточной медузы (Linuche unguiculata). Сыпь появляется в местах соприкосновения кожи с купальником. Люди при контакте с этими личинками должны принимать душ после снятия купальника. Кожные проявления можно лечить лосьоном с гидрокортизоном и, если необходимо, приемом антигистаминных препаратов перорально. При более тяжелых реакциях может потребоваться дополнительно преднизолон перорально или внутривенно.