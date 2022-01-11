Восходящий вялый паралич развивается, когда вырабатывающий токсин иксодовый клещ кусает и остается прикрепленным несколько дней.

В Северной Америке некоторые виды клещей Dermacentor и Amblyomma вызывают клещевой паралич из-за нейротоксина, секретируемого в слюне клеща. Токсин отсутствует в слюне клеща в начале процесса его питания, так что паралич бывает только, когда прикрепившийся клещ кормится несколько дней и дольше. Одного клеща достаточно, чтобы вызвать паралич, особенно если он прикрепился к затылку или около позвоночника.

Симптомы и клинические признаки клещевого паралича включают анорексию, заторможенность, мышечную слабость, нарушение координации, нистагм и восходящий вялый паралич. Может развиться бульбарный паралич, в том числе, паралич дыхания.

Диагноз ставится основании клинических проявлений. В Северной Америке клещевой паралич предполагает развитие вялого восходящего паралича и бульбарного паралича; следует осмотреть все тело с целью обнаружения других клещей, и удалить при обнаружении. Дифференциальная диагностика проводится между синдромом Гийена-Барре, ботулизмом, тяжелой миастенией, гипокалиемией и опухолью тяжа позвоночника.