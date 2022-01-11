skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Клещевой паралич

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено янв. 2022

Восходящий вялый паралич развивается, когда вырабатывающий токсин иксодовый клещ кусает и остается прикрепленным несколько дней.

В Северной Америке некоторые виды клещей Dermacentor и Amblyomma вызывают клещевой паралич из-за нейротоксина, секретируемого в слюне клеща. Токсин отсутствует в слюне клеща в начале процесса его питания, так что паралич бывает только, когда прикрепившийся клещ кормится несколько дней и дольше. Одного клеща достаточно, чтобы вызвать паралич, особенно если он прикрепился к затылку или около позвоночника.

Симптомы и клинические признаки клещевого паралича включают анорексию, заторможенность, мышечную слабость, нарушение координации, нистагм и восходящий вялый паралич. Может развиться бульбарный паралич, в том числе, паралич дыхания.

Диагноз ставится основании клинических проявлений. В Северной Америке клещевой паралич предполагает развитие вялого восходящего паралича и бульбарного паралича; следует осмотреть все тело с целью обнаружения других клещей, и удалить при обнаружении. Дифференциальная диагностика проводится между синдромом Гийена-Барре, ботулизмом, тяжелой миастенией, гипокалиемией и опухолью тяжа позвоночника.

Лечение клещевого паралича

  • Удаление клещей

  • Поддерживающая терапия

Клещевой паралич может закончиться летальным исходом, но может быть и обратимым при быстром удалении клеща или клещей. Паралич обычно начинается в течение нескольких часов после удаления клеща, но может начать прогрессировать и на протяжении 24-48 часов после удаления клеща. Если нарушено дыхание, могут потребоваться оксигенотерапия или искусственная вентиляция легких.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.