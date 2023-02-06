Повреждения уретры обычно случаются у мужчин. Большинство повреждений уретры являются следствием тупой травмы. Проникающие повреждения уретры встречаются реже, в основном в результате огнестрельных ранений, или, как вариант, в результате введения предметов в уретру во время сексуальной активности, переломов пениса или вследствие психических заболеваний.

Повреждения уретры делятся на контузии, частичные или полные разрывы; они могут затрагивать заднюю уретру (мембранозную и простатическую) или переднюю уретру (бульбозный и пенильный сегменты). Задние повреждения уретры наблюдаются исключительно при переломах костей таза. Передние повреждения уретры часто являются следствием травмы промежности при ударе, автомобильной аварии или в результате падения. Ятрогенные травмы возникают во время трансуретрального использования инструментов (например, установки или удаления катетера, цистоскопии).

Осложнения проявляются инфекцией, недержанием мочи, эректильной дисфункцией, и стриктурой или стенозом. («Стеноз» - это сужение задней уретры, тогда как «стриктура» относится исключительно к передней уретре).

Симптомы и признаки травмы уретры К симптомам травмы мочеточника относятся болезненное мочеиспускание или неспособность помочиться. Наиболее важный признак повреждения – появление крови из устья уретры. К дополнительные признакам относятся кровоподтеки или отек промежности, мошонки, полового члена, половых губ. Аномальное расположение предстательной железы при ректальном исследовании (так называемая высокая посадка простаты) является ненадежным признаком травмы уретры. Кровь при ректальном или вагинальном исследованиях требует тщательного обследования.

Диагностика травмы уретры Ретроградная уретрография Все пациенты мужского пола с симптомами или признаками, предполагающими травму уретры, должны пройти ретроградную уретрографию. Эта процедура всегда должна предшествовать канюляции. При канюляции у мужчин с невыявленным серьезным повреждением уретры возможно усугубление этого повреждения (например, частичный разрыв трансформируется в полный). Пациенткам показано выполнение экстренной цистоскопии и тщательный вагинальный осмотр. Выполнение только одной КТ не подходит для диагностики и оценки травмы уретры. Здравый смысл и предостережения

Лечение травмы уретры Обычно выполняется уретральная канюляция (при ушибах) или надлобковая цистостомия (при разрывах)

Иногда эндоскопическая реконструкция или хирургическое восстановление (для отдельных травм)

Отложенная радикальная операция Ушиб уретры можно безопасно лечить с помощью постановки катетера Фалея примерно на 5-7 дней. При частичных разрывах лучше выполнить дренаж мочевого пузыря через надлобковую цистостомию. В отдельных случаях можно попробовать первичную реконструкцию уретры (эндоскопическую или открытую); в случае успеха этот метод поможет снизить риск развития стеноза уретры в дальнейшем. Самым простым и безопасным вариантом для большинства пациентов с полным нарушением проходимости уретры является дренирование мочевого пузыря через надлобковую цистостому. Реконструктивную операцию откладывают на 8–12 недель до формирования рубца и излечения больного от любых сопутствующих травм. Немедленное открытое восстановление повреждений уретры ограничивается случаями, связанными с переломами полового члена, проникающими травмами и всеми травмами у женщин.