Ушибом легкого называют посттравматическое кровоизлияние и отек легких без разрыва.

(См. также Обзор торакальной травмы (Overview of Thoracic Trauma)).

Ушиб легкого является частой и потенциально смертельной травмой грудной клетки, происходящей по причине значительной тупой или проникающей травмы грудной клетки. У пациентов могут наблюдаться перелом ребра, перелом грудины, пневмоторакс, или другие травмы грудной клетки. Масштабный ушиб может ухудшить оксигенацию. К поздним осложнениям относят пневмонию и, в некоторых случаях, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Симптомы ушиба легких включают болевые ощущения (в основном по причине травмы вышерасположенной грудной стенки) и в некоторых случаях одышку. Отмечается чувствительность стенки грудной клетки; другие физические признаки могут наблюдаться по причине сочетанных повреждений.

Диагностика контузии легкого Диагностика обычно осуществляется на основании результатов рентгенографических исследований грудной клетки Ушиб легкого следует подозревать в случае, если после травмы грудной клетки развивается респираторный дистресс, в частности, при прогрессирующем ухудшении симптомов. Обычно проводят рентгенографию грудной клетки, совместно с пульсоксиметрией. Ушибы вызывают затемнение легочной ткани при исследованиях визуализации, но это затемнение может не быть очевидным в период от 24 до 48 часов, поскольку такое затемнение усиливается со временем. КТ является высокочувствительным методом, но обычно проводится для оценки других повреждений. Следует осуществлять контроль пациентов на предмет развития дыхательной недостаточности с проведением последовательных клинических оценок и пульсоксиметрии. Если отмечается гипоксемия или одышка, показано измерение содержания углекислого газа или газового состава артериальной крови.