Тупая травма сердца является тупой травмой грудной клетки, приводящей к ушибу мышцы миокарда, разрыву сердечной камеры или повреждению сердечного клапана. В некоторых случаях удар по передней стенке грудной клетки вызывает остановку сердца без каких-либо структурных повреждений (сотрясение сердца).

(См. также Обзор торакальной травмы (Overview of Thoracic Trauma)).

Проявления варьируют в зависимости от травмы.

Ушиб миокарда может быть незначительным и бессимптомным, хотя может наблюдаться тахикардия. У некоторых пациентов развиваются аномалии и/или аритмии сердца.

Разрыв желудочка сердца обычно приводит к быстрому смертельному исходу, но пациенты с меньшим, в особенности правосторонним, повреждением могут выживать; основным симптомом при этом является тампонада сердца. Тампонада вследствие разрыва предсердия может проявляться более постепенно.

Повреждение клапана сердца приводит к появлению шумов в сердце, а в некоторых случаях и к развитию сердечной недостаточности (например, одышки, легочных хрипов, иногда гипотензии), которая может быстро прогрессировать.

Разрыв перегородки сердца вначале может проходить бессимптомно, но позже у пациентов может развиваться сердечная недостаточность.

Сотрясение сердца изначально приводит к внезапной остановке сердца, которая является следствием удара по передней стенке грудной клетки у пациентов, которые предварительно не имели сердечных заболеваний или травматических структурных нарушений работы сердца. Как правило, такой удар выглядит как быстрый бросок жестким предметом (например, мячом для бейсбола, хоккейной шайбой) с относительно низкой кинетической энергией. Патофизиология явления неясна, но момент проведения такого удара по отношению к сердечному циклу может иметь важное значение. Инициальным ритмом обычно является фибрилляция желудочков сердца.

Диагностика тупой травмы сердца ЭКГ

Эхокардиография

Кардиоферменты У пациентов со значительной травмой грудной клетки и любым сердцебиением, аритмией, новым шумом в сердце, необъяснимой тахикардией или гипотонией следует подозревать травму сердца. Большинству пациентов с клинически значимой тупой травмой грудной клетки следует провести 12-канальную ЭКГ. При ушибе миокарда ЭКГ может выявить изменения ST-сегмента, которые имитируют ишемию или инфаркт миокарда. Наиболее распространенными нарушениями проводимости является фибрилляция предсердий, блокада ножки пучка Гиса (обычно правой), синусовая тахикардия неясной этиологии и одиночное или множественное желудочковое сокращение. E-FAST (расширенная целенаправленная оценка с сонографией при травме) обычно проводится во время начальной реанимации и может выявить аномалии движения стенки, перикардиальную жидкость, разрыв камеры или клапана. Для пациентов с подозрением на тупую травму сердца, согласно клиническим данным или результатов ЭКГ и E-FAST, следует провести эхокардиографию по полному протоколу для оценки патологических изменений функций и анатомических структур. Сердечные маркеры (например, тропонин) считаются наиболее информативными при скрининге и, таким образом, помогают исключить наличие тупой травмы сердца. Если показатели сердечных маркеров и ЭКГ находятся в пределах нормы и отсутствует аритмия, тупую сердечную травму можно с уверенностью исключить.

Лечение тупой травмы сердца Поддерживающая терапия Пациенты с контузией миокарда, являющейся причиной нарушения проводимости, нуждаются в 24-часовом кардиомониторинге, поскольку в течение этого времени они подвержены риску появления внезапных аритмий. Лечение является, главным образом, поддерживающим (например, лечение симптоматической аритмии или сердечной недостаточности), и вмешательства требуется в редких случаях. Хирургическое вмешательство показано в редких случаях разрыва миокарда или клапанов. Пациентам с сотрясением сердца проводится лечение аритмии (например, сердечно-легочная реанимация [СЛР] и дефибрилляция с последующим наблюдением в стационаре).