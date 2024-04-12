Разрыв аорты (травматический)

Исследования визуализации аорты

Травматический разрыв аорты должен быть заподозрен у пациентов, имеющих травму, механизм которой мог бы стать причиной разрыва аорты, или, если результаты рентгенографии органов грудной клетки могут указывать на это.

Заболевание следует подозревать в случае получения следующих результатов рентгенографии грудной клетки:

Расширение средостения (высокая чувствительность, за исключением пожилых пациентов)

Перелом 1-го или 2-го ребра

Облитерация дуги аорты

Отклонение трахеи или пищевода (и, следовательно, любого назогастрального зонда) вправо

Подавление функции левого главного бронха

Утолщение плевры или верхушки легкого (как правило, слева)

Гемоторакс, пневмоторакс или ушиб легкого

Однако некоторые симптомы при рентгенографических исследованиях грудной клетки могут проявляться не сразу. Кроме этого, такие исследования или их комбинация не являются достаточно чувствительными или специфическими; таким образом, многие специалисты рекомендуют проведение исследований визуализации аорты для всех пациентов с тяжелой травмой в результате торможения, даже при отсутствии вызывающих подозрение результатов при обследовании или рентгенографии грудной клетки.

Выбор вида исследования визуализации аорты варьирует в зависимости от возможностей медицинского учреждения. Исследования, которые дают достаточно точные результаты, включают следующее:

КТ-ангиография: результаты доступны немедленно (в большинстве травматологических центров) и быстро.

Аортография: считается наиболее точным методом исследований, но является инвазивной (что приводит к повышению частоты осложнений) и занимает больше времени для полного выполнения (обычно 1-2 ч).

Чреспищеводная эхокардиография в качестве начального визуализирующего исследования больше не используется, но она может быть выполнена во время операции, если пациенту проводится операция на брюшной полости и гемодинамика не объясняется результатами абдоминальных исследований. Чреспищеводная эхокардиография имеет низкую частоту осложнений и может выявить некоторые сопутствующие повреждения (например, брахиоцефальных сосудов), которые могут быть пропущены при КТ.