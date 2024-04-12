Пневмоторакс (открытый)

Открытым пневмотораксом считают пневмоторакс с наличием сквозного отверстия в стенке грудной клетки; если это отверстие достаточно большое, происходит нарушение механики дыхания.
(См. также Обзор торакальной травмы (Overview of Thoracic Trauma)).
Спонтанный пневмоторакс обсуждается в другом разделе.
У некоторых пациентов с травматическим пневмотораксом присутствует открытое отверстие в стенке грудной клетки. Когда пациенты с открытым пневмотораксом делают движение вдоха, отрицательное внутригрудное давление, создаваемое при этом, вызывает поступление воздуха в легкие через трахею и одновременно во внутриплевральное пространство через повреждение грудной стенки. Если отверстие грудной стенки является малым, сквозь него проходит небольшое количество воздуха, что, соответственно, вызывает слабые нежелательные эффекты. Однако когда отверстие в стенке грудной клетки достаточно велико (когда повреждение составляет примерно две трети диаметра трахеи или больше), через дефект грудной стенки проходит больше воздуха, чем в легкие через трахею. При наличии крупных повреждений может наблюдаться прекращение вентиляции с пораженной стороны. Прекращение вентиляции легких вызывает респираторный дистресс и дыхательную недостаточность.
У находящихся в сознании пациентов рана грудной клетки вызывает болезненные ощущения; такие пациенты испытывают респираторный дистресс и другие проявления пневмоторакса. Воздух, поступающий в рану, обычно издает характерный всасывающий звук.
Диагностика открытого пневмоторакса
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Постановка диагноза открытого пневмоторакса осуществляется клинически; при этом требуется обследование всей поверхности грудной стенки.
Лечение открытого пневмоторакса
Использование частично окклюзионной повязки с последующей зондовой торакостомией
При открытом пневмотораксе – неотложные меры для покрытия раны стерильной окклюзионной повязкой прямоугольной формы, надежно закрепленной липкой лентой только с 3-х сторон. Таким образом, такая повязка предотвращает поступление атмосферного воздуха сквозь стенку грудной клетки при вдохе, но способствует выходу внутриплеврального воздуха при выдохе. Когда состояние пациента стабилизируется, следует провести зондовую торакостомию. Позже при лечении раны может потребоваться хирургическое вмешательство.