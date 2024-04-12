Пневмоторакс (открытый)

Открытым пневмотораксом считают пневмоторакс с наличием сквозного отверстия в стенке грудной клетки; если это отверстие достаточно большое, происходит нарушение механики дыхания.

(См. также Обзор торакальной травмы (Overview of Thoracic Trauma)).

Спонтанный пневмоторакс обсуждается в другом разделе.

У некоторых пациентов с травматическим пневмотораксом присутствует открытое отверстие в стенке грудной клетки. Когда пациенты с открытым пневмотораксом делают движение вдоха, отрицательное внутригрудное давление, создаваемое при этом, вызывает поступление воздуха в легкие через трахею и одновременно во внутриплевральное пространство через повреждение грудной стенки. Если отверстие грудной стенки является малым, сквозь него проходит небольшое количество воздуха, что, соответственно, вызывает слабые нежелательные эффекты. Однако когда отверстие в стенке грудной клетки достаточно велико (когда повреждение составляет примерно две трети диаметра трахеи или больше), через дефект грудной стенки проходит больше воздуха, чем в легкие через трахею. При наличии крупных повреждений может наблюдаться прекращение вентиляции с пораженной стороны. Прекращение вентиляции легких вызывает респираторный дистресс и дыхательную недостаточность.

У находящихся в сознании пациентов рана грудной клетки вызывает болезненные ощущения; такие пациенты испытывают респираторный дистресс и другие проявления пневмоторакса. Воздух, поступающий в рану, обычно издает характерный всасывающий звук.

Диагностика открытого пневмоторакса Сбор анамнеза и физикальное обследование Постановка диагноза открытого пневмоторакса осуществляется клинически; при этом требуется обследование всей поверхности грудной стенки.