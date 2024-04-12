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Пневмоторакс (напряженный)

Авторы:Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Напряженным пневмотораксом называют скопление воздуха в плевральной полости под давлением, сдавление легких и уменьшение венозного оттока по направлению к сердцу.

(См. также Обзор торакальной травмы (Overview of Thoracic Trauma)).

Напряженный пневмоторакс развивается при травмах легких или стенки грудной клетки, когда возможно поступление воздуха в плевральную полость, но невозможен выход из нее (принцип одностороннего клапана). В результате воздух скапливается и сдавливает легкое, приводя к смещению средостения, компрессии контралатеральной легкого и повышению внутригрудного давления, достаточного для уменьшения венозного оттока по направлению к сердцу и развития шока. Эти эффекты могут быстро развиваться, особенно у пациентов, для которых применялась вентиляция с положительным давлением.

Причины включают механическую вентиляцию (наиболее часто) и простой (неосложненный) пневмоторакс с повреждением легких, при котором невозможно провести дренирование проникающей или тупой травмы грудной клетки или применить центральную венозную катетеризацию.

Симптомы и признаки напряженного пневмоторакса

Симптомы и признаки изначально являются такими же, как при простом пневмотораксе. Как и при увеличении внутригрудного давления, у пациентов развивается гипотония, отклонение трахеи и расширение шейных вен. Для поврежденного гемиторакса характерен коробочный перкуторный звук, и часто в этой половине грудной клетки отмечается чувство расширения, напряжения, и ее сложно сжать при пальпации.

Диагностика напряженного пневмоторакса

  • Сбор анамнеза и физикальное обследование

Напряженный пневмоторакс должен быть диагностирован на основании данных клинических исследований. Лечение не должно быть отложено до подтверждения с использованием рентгенографических исследований. Несмотря на то, тампонада сердца может привести к гипотонии, расширению шейных вен, а иногда к респираторному дистрессу, напряженный пневмоторакс может быть дифференцирован клинически как одностороннее отсутствие звуков дыхания и наличие коробочной перкуссии.

Здравый смысл и предостережения

  • Напряженный пневмоторакс следует диагностировать у кровати пациента на основании клинических данных и пролечен в неотложном порядке с применением игольчатой декомпрессии и/или зондовой торакостомии.

Лечение напряженного пневмоторакса

  • Игольчатая декомпрессия с последующей зондовой торакостомией

Лечение напряженного пневмоторакса проводят в неотложном порядке методом игольчатой декомпрессии путем введения иглы большого диаметра (например, калибра 14 или 16) во 2-й межреберный промежуток на уровне среднеключичной линии. В программе обучающих тренировочных курсов Американской коллегии хирургов (Advanced Trauma Life Support) рекомендуют размещение иглы в четвертом или пятом межреберье вдоль средней подмышечной линии, поскольку это было связано с повышенным успехом при декомпрессии. Воздух при этом обычно выходит. Поскольку игольчатая декомпрессия вызывает простой пневмоторакс, непосредственно после этой процедуры следует выполнить зондовую торакостомию.

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