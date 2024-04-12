Пневмоторакс (напряженный)

Напряженным пневмотораксом называют скопление воздуха в плевральной полости под давлением, сдавление легких и уменьшение венозного оттока по направлению к сердцу.

(См. также Обзор торакальной травмы (Overview of Thoracic Trauma)).

Напряженный пневмоторакс развивается при травмах легких или стенки грудной клетки, когда возможно поступление воздуха в плевральную полость, но невозможен выход из нее (принцип одностороннего клапана). В результате воздух скапливается и сдавливает легкое, приводя к смещению средостения, компрессии контралатеральной легкого и повышению внутригрудного давления, достаточного для уменьшения венозного оттока по направлению к сердцу и развития шока. Эти эффекты могут быстро развиваться, особенно у пациентов, для которых применялась вентиляция с положительным давлением.

Напряженный Пневмоторакс Изображение DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Причины включают механическую вентиляцию (наиболее часто) и простой (неосложненный) пневмоторакс с повреждением легких, при котором невозможно провести дренирование проникающей или тупой травмы грудной клетки или применить центральную венозную катетеризацию.

Симптомы и признаки напряженного пневмоторакса Симптомы и признаки изначально являются такими же, как при простом пневмотораксе. Как и при увеличении внутригрудного давления, у пациентов развивается гипотония, отклонение трахеи и расширение шейных вен. Для поврежденного гемиторакса характерен коробочный перкуторный звук, и часто в этой половине грудной клетки отмечается чувство расширения, напряжения, и ее сложно сжать при пальпации.

Диагностика напряженного пневмоторакса Сбор анамнеза и физикальное обследование Напряженный пневмоторакс должен быть диагностирован на основании данных клинических исследований. Лечение не должно быть отложено до подтверждения с использованием рентгенографических исследований. Несмотря на то, тампонада сердца может привести к гипотонии, расширению шейных вен, а иногда к респираторному дистрессу, напряженный пневмоторакс может быть дифференцирован клинически как одностороннее отсутствие звуков дыхания и наличие коробочной перкуссии. Здравый смысл и предостережения