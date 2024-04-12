Гемоторакс – это накопление крови в плевральной полости.
(См. также Обзор торакальной травмы (Overview of Thoracic Trauma)).
Обычной причиной гемоторакса является разрыв легкого, межреберного сосуда или внутренней грудной артерии. Гемоторакс может быть результатом проникающей или тупой травмы. Гемоторакс часто сопровождается пневмотораксом (гемопневмотораксом).
Объем кровоизлияния варьирует от минимального до массивного. Массивный гемоторакс наиболее часто определяется как быстрое накопление ≥ 1000 мл крови. Шок является распространенным явлением.
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У пациентов с большим объемом кровопотери часто развивается одышка, приглушенные звуки дыхания и тупой звук при перкуссии (часто эти проявления бывает сложно оценить во время первоначальной оценки пациентов с множественными травмами). Результаты могут быть неспецифическими у пациентов с меньшим гемотораксом.
Диагностика гемоторакса
Рентгенография грудной клетки
Иногда протокол E-FAST (расширенная фокусированная оценка с помощью сонографии при травме)
Гемоторакс подозревается на основании симптоматики и данных физического обследования. Диагноз, как правило, подтверждается с помощью рентгенографии органов грудной клетки и иногда E-FAST или КТ.
Лечение гемоторакса
Жидкостная реанимация, при необходимости
Как правило, зондовая торакостомия
В некоторых случаях, применение торакотомии
Пациентам с признаками гиповолемии (например, тахикардия, гипотензия) назначают внутривенно кристаллоид, а иногда переливание крови (см. Внутривенная инфузионная реанимация).
Если объем крови достаточный, чтобы быть визуально заметным при рентгенографии грудной клетки (обычно необходим объем примерно 500 мл), или если присутствует пневмоторакс, проводят введение зонда большого калибра (например, от 28 до 38 по французской шкале диаметров катетера) в пятое или шестое межреберье на уровне средней подмышечной линии. Зондирование улучшает вентиляцию, уменьшает риск свернувшегося гемоторакса (который может привести к развитию эмпиемы или фиброторакса) и облегчает оценку текущей кровопотери и диафрагмальной целостности. Кровь, собранная с помощью зондовой торакостомии, может быть использована для аутотрансфузии, что снизит потребность в кристаллоидах и экзогенной крови.
Проведение срочной торакотомии показано в любом из следующих случаев:
Исходное кровотечение > 1500 мл
Кровотечение > 200 мл/час в течение > 2-4 часов, а также вызывающее респираторные или гемодинамические нарушения или необходимость повторных трансфузий крови.