Гемоторакс

Жидкостная реанимация, при необходимости

Как правило, зондовая торакостомия

В некоторых случаях, применение торакотомии

Пациентам с признаками гиповолемии (например, тахикардия, гипотензия) назначают внутривенно кристаллоид, а иногда переливание крови (см. Внутривенная инфузионная реанимация).

Если объем крови достаточный, чтобы быть визуально заметным при рентгенографии грудной клетки (обычно необходим объем примерно 500 мл), или если присутствует пневмоторакс, проводят введение зонда большого калибра (например, от 28 до 38 по французской шкале диаметров катетера) в пятое или шестое межреберье на уровне средней подмышечной линии. Зондирование улучшает вентиляцию, уменьшает риск свернувшегося гемоторакса (который может привести к развитию эмпиемы или фиброторакса) и облегчает оценку текущей кровопотери и диафрагмальной целостности. Кровь, собранная с помощью зондовой торакостомии, может быть использована для аутотрансфузии, что снизит потребность в кристаллоидах и экзогенной крови.

Проведение срочной торакотомии показано в любом из следующих случаев: