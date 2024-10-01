Ушибы и ранения век

Повреждения век

Ушибы век (синяки под глазами, которые обычно поражают одновременно верхнее и нижнее веко) имеют больше косметическое, чем клиническое значение, хотя иногда они могут сопровождаться более серьезными повреждениями, и их не следует упускать из виду. Неосложненные ушибы в первые 24–48 часов лечат, прикладывая лед для уменьшения отека.

Тяжелая тупая травма периокулярной области может привести к орбитальному кровоизлиянию и орбитальному компартмент-синдрому с возможной потерей зрения. При всех повреждениях век необходимо проверить в обязательном порядке зрительную функцию, а также провести осмотр глазного яблока. Если отек век слишком обширен и не позволяет осмотреть глазное яблоко, следует немедленно проконсультировать пациента у офтальмолога (1).