Ушибы и ранения век

Повреждения век представляют собой ушибы и разрывы и обычно вызваны физической травмой.
(См. также Обзор травм глаза [Overview of Eye Trauma].)
Повреждения век
Ушибы век (синяки под глазами, которые обычно поражают одновременно верхнее и нижнее веко) имеют больше косметическое, чем клиническое значение, хотя иногда они могут сопровождаться более серьезными повреждениями, и их не следует упускать из виду. Неосложненные ушибы в первые 24–48 часов лечат, прикладывая лед для уменьшения отека.
Тяжелая тупая травма периокулярной области может привести к орбитальному кровоизлиянию и орбитальному компартмент-синдрому с возможной потерей зрения. При всех повреждениях век необходимо проверить в обязательном порядке зрительную функцию, а также провести осмотр глазного яблока. Если отек век слишком обширен и не позволяет осмотреть глазное яблоко, следует немедленно проконсультировать пациента у офтальмолога (1).
На данном изображении крупным планом показан "черный глаз" (периорбитальный кровоподтек или синяк).
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Рваная рана от укуса
Незначительные разывы век, не затрагивающие край века или тарзальную пластинку, можно зашивать нейлоновыми или полипропиленовыми (или, в некоторых группах населения, например у детей, рассасывающимися, например обычным кишечным) швами 6-0 или 7-0. Поверхностные повреждения могут не требовать наложения швов, если края раны не находятся под напряжением и хорошо сближены. Иногда можно использовать полоски для закрытия раны или тканевые клеи. При использовании тканевого клея необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы случайно не склеить верхнее и нижнее веко.
Предпочтительно, чтобы восстановление края века проводил хирург-офтальмолог, который может точнее сопоставить края раны и сохранить контур века. При осложненных ранах, которые распространяются на средний отдел нижнего или верхнего века (возможно, с повреждением слезного канала), сквозных ранениях, при которых развивается птоз, и таких, при которых обнажается орбитальная жировая клетчатка или вовлечена тарзальная пластинка, восстановление должно выполняться хирургом-офтальмологом (2).
References
1. Scoville NM, Ding L, Stacey AW: Success rates of lateral canthotomy and cantholysis for treatment of orbital compartment syndrome. Am J Emerg Med 70:140-143, 2023. doi: 10.1016/j.ajem.2023.05.037
2. Chang EL, Rubin PA: Management of complex eyelid lacerations. Int Ophthalmol Clin 2002;42(3):187-201. doi:10.1097/00004397-200207000-00020
Основные положения
Проконсультируйтесь у офтальмолога, если возникло осложнение разрыва века (например, через край, тарзальную пластинку или канальцы, вызывающее птоз или обнажающее жировую клетчатку глазницы).
Травма глазного яблока может стать причиной разрыва глазного яблока, смещения хрусталика, катаракты, глаукомы, кровоизлияния в стекловидное тело или повреждения сетчатки (кровоизлияние, отслойка, отек).
Следует подозревать разрыв глазного яблока, если травма приводит к видимому разрыву роговицы или склеры, истеканию внутриглазной жидкости, аномально мелкой или глубокой передней камере или неправильной форме зрачка.