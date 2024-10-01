Справочник MsdПрофессиональная версия
Ушибы и ранения век

Авторы:Jurij R. Bilyk, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Reviewed ByDiane M. Birnbaumer, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
Проверено/пересмотрено Изменено окт. 2024
Повреждения век представляют собой ушибы и разрывы и обычно вызваны физической травмой.

(См. также Обзор травм глаза [Overview of Eye Trauma].)

Повреждения век

Ушибы век (синяки под глазами, которые обычно поражают одновременно верхнее и нижнее веко) имеют больше косметическое, чем клиническое значение, хотя иногда они могут сопровождаться более серьезными повреждениями, и их не следует упускать из виду. Неосложненные ушибы в первые 24–48 часов лечат, прикладывая лед для уменьшения отека.

Тяжелая тупая травма периокулярной области может привести к орбитальному кровоизлиянию и орбитальному компартмент-синдрому с возможной потерей зрения. При всех повреждениях век необходимо проверить в обязательном порядке зрительную функцию, а также провести осмотр глазного яблока. Если отек век слишком обширен и не позволяет осмотреть глазное яблоко, следует немедленно проконсультировать пациента у офтальмолога (1).

Рваная рана от укуса

Незначительные разывы век, не затрагивающие край века или тарзальную пластинку, можно зашивать нейлоновыми или полипропиленовыми (или, в некоторых группах населения, например у детей, рассасывающимися, например обычным кишечным) швами 6-0 или 7-0. Поверхностные повреждения могут не требовать наложения швов, если края раны не находятся под напряжением и хорошо сближены. Иногда можно использовать полоски для закрытия раны или тканевые клеи. При использовании тканевого клея необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы случайно не склеить верхнее и нижнее веко.

Предпочтительно, чтобы восстановление края века проводил хирург-офтальмолог, который может точнее сопоставить края раны и сохранить контур века. При осложненных ранах, которые распространяются на средний отдел нижнего или верхнего века (возможно, с повреждением слезного канала), сквозных ранениях, при которых развивается птоз, и таких, при которых обнажается орбитальная жировая клетчатка или вовлечена тарзальная пластинка, восстановление должно выполняться хирургом-офтальмологом (2).

Основные положения

  • Проконсультируйтесь у офтальмолога, если возникло осложнение разрыва века (например, через край, тарзальную пластинку или канальцы, вызывающее птоз или обнажающее жировую клетчатку глазницы).

  • Травма глазного яблока может стать причиной разрыва глазного яблока, смещения хрусталика, катаракты, глаукомы, кровоизлияния в стекловидное тело или повреждения сетчатки (кровоизлияние, отслойка, отек).

  • Следует подозревать разрыв глазного яблока, если травма приводит к видимому разрыву роговицы или склеры, истеканию внутриглазной жидкости, аномально мелкой или глубокой передней камере или неправильной форме зрачка.

