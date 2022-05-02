Посттравматический иридоциклит представляет собой воспалительную реакцию сосудистой и радужной оболочек глаза, практически всегда развивающийся в течение 3 дней после тупой травмы глаза.

(См. также Обзор травм глаза [Overview of Eye Trauma].)

Симптомы посттравматического иридоциклита включают слезотечение, тупую пульсирующую боль и покраснение глаз, фотофобию и неясность зрения. Зрачок может быть расширен.

Диагноз ставится на основании анамнеза, имеющихся симптомов и осмотра с помощью щелевой лампы, которая обычно выявляет воспалительную гиперимию (вследствие увеличения содержания белка во внутриглазной жидкости из-за воспалительного экссудата) и лейкоциты в передней камере.

Лечение посттравматического иридоциклита включает в себя применение циклоплегических препаратов (обычно скополамин 0,25% 3 раза в день или гоматропин 5% 3 раза в день) и топических кортикостероидов (например, преднизолона ацетат 1% от 4 до 8 раз в день).